Unwetter-Chaos am Schwarzen Meer – In der Türkei setzen heftige Regenfälle ganze Regionen unter Wasser Nur einen Tag nach dem Erdbeben trifft die Türkei die nächste Naturgewalt: Heftige Regenfälle legen weite Landesteile lahm. In Trabzon wurden Strassen überflutet, Autos mitgerissen – drei Menschen kamen ums Leben, weitere werden vermisst. 04.06.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Extremwetter in der Türkei: In 31 Provinzen kam es zu über 400 Überschwemmungen, 62 Erdrutschen und mehr als 200 Rettungseinsätzen wegen eingeschlossener Personen.

Besonders betroffen ist Trabzon: Strassen, Häuser und Geschäfte wurden überflutet, mindestens drei Todesopfer wurden gemeldet.

Unwetterwarnung aktiv: Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD hat Warnstufe Orange und Gelb ausgegeben – Rettungs- und Aufräumarbeiten laufen landesweit auf Hochtouren. Mehr anzeigen

Nur einen Tag nach dem Erdbeben wird die Türkei von heftigen Unwettern heimgesucht. Besonders betroffen ist die Provinz Trabzon am Schwarzen Meer: Sintflutartige Regenfälle haben dort Strassen in Flüsse verwandelt, Häuser und Geschäfte überflutet. In mehreren Bezirken wurden Fahrzeuge weggespült, Stromleitungen beschädigt und hunderte Notrufe registriert. Drei Menschen kamen ums Leben, weitere gelten als vermisst.

Hilfe läuft auf Hochtouren

Rettungskräfte sind im Dauereinsatz: Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD meldet über 400 Überschwemmungen in 31 Provinzen. In der Schwarzmeer-Metropole Trabzon wurden ganze Stadtteile evakuiert, Schulen geschlossen und Patienten aus einem überfluteten Spital verlegt.

Während noch Schäden des Erdbebens beseitigt werden, kämpfen Einsatzteams nun gegen Schlamm, Wasser und drohende Erdrutsche.