In diese Länder darf Trump nicht mehr einreisen

Noch ist das Strafmass von Donald Trump nicht bekannt. Schon jetzt ist klar: Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen, denn mehrere Länder haben strenge Regelungen beim Grenzübertritt von Vorbestraften.

Seit dem 30. Mai ist Donald Trump ein verurteilter Straftäter: In einem Prozess in New York ist der ehemalige Präsident in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Er soll in seinen Bilanzen eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht haben, um so Einfluss auf den Wahlkampf von 2016 zu nehmen.

Richter Juan Merchan wird das Strafmass am 11. Juli verkünden. Unabhängig davon, wie das Urteil ausfällt, hat der Schuldspruch für Donald Trump weitreichende Konsequenzen: Fast 40 Länder haben strenge Richtlinien, wenn es darum geht, vorbestraften Menschen die Einreise über ihre Grenzen zu gestatten.

37 Länder stehen auf der Liste, wie das britische Newsportal «Independent» recherchiert hat. Dazu gehören Länder wie Grossbritannien, Israel, Japan und China – mit Mexiko und Kanada aber auch die Nachbarländer der USA.

Im November tritt der Republikaner bei der US-Präsidentschaftswahl gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden an. Ob sich eine allfällige Wahl auf Trumps Reisefreiheit auswirkt, ist gemäss «Independent» noch unklar. Möglicherweise würde ihm ein Staatsbesuch trotz Strafakte gestattet.

Diese Länder haben strenge Einreisebestimmungen für Vorbestrafte: Nordamerika : Kanada, Mexiko

Südamerika : Argentinien, Brasilien, Chile, Peru

Mittelamerika : Dominikanische Republik, Kuba

Europa : Grossbritannien, Irland, Türkei, Ukraine

Afrika : Ägypten, Äthiopien, Kenia, Marokko, Südafrika, Tansania, Tunesien

Asien : China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Japan, Kambodscha, Malaysia, Macau, Nepal, Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Vereinigte Arabische Emirate

Australien

Ozeanien: Neuseeland Mehr anzeigen

