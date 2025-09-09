In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang

In diesem Camp wohnten der Vater und die Kinder. New Zealand Police

Nach fast vier Jahren auf der Flucht hat die Polizei in Neuseeland den gesuchten Tom Phillips erschossen. Der 46-Jährige hatte sich mit seinen drei Kindern im Buschland versteckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tom Phillips lebte fast vier Jahre mit seinen drei Kindern versteckt in der Wildnis von Neuseeland.

Bei einem Polizeieinsatz in Piopio wurde er erschossen, nachdem er einen Beamten angeschossen hatte.

Die Kinder sind inzwischen in staatlicher Obhut und «unter den Umständen wohlauf». Mehr anzeigen

Die neuseeländische Polizei hat Bilder eines improvisierten Camps veröffentlicht, in dem Tom Phillips und seine Kinder zuletzt gelebt haben. Der Vater war am Montag in der Kleinstadt Piopio von Einsatzkräften erschossen worden, nachdem er mit einem Sturmgewehr auf Polizisten gefeuert und einen Beamten am Kopf verletzt hatte.

Etwa elf Stunden nach dem tödlichen Schusswechsel stiessen Ermittler im nahen Waitomo-Buschland auf zwei seiner Kinder. Ein drittes Kind befand sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit dem Vater. «Wir konnten mit der Unterstützung eines der Kinder die übrigen finden», erklärte Polizeichef Richard Chambers.

Auf den veröffentlichten Fotos sind Quad-Bikes, Autoreifen und Getränkedosen zu sehen – Hinweise darauf, dass Phillips offenbar logistische Hilfe von aussen hatte. Die Behörden kündigten an, mögliche Unterstützer und die Herkunft der Waffen zu untersuchen.

Jahre im Untergrund

Phillips hatte im Dezember 2021 seine Kinder – Ember (9), Maverick (10) und Jayda (12) – gegen das Sorgerecht ihrer Mutter in die Wälder von Waikato verschleppt. Gegen ihn liefen Verfahren wegen bewaffneten Raubüberfalls, gefährlicher Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes.

Seitdem wurde der Fall in Neuseeland mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt. Immer wieder gab es Sichtungen, doch die Familie blieb unauffindbar. Das nun entdeckte Camp lag tief im Busch und war kaum zugänglich.

Erleichterung und Trauer in Piopio

In der ländlichen Gemeinde Piopio, rund 120 Kilometer südlich von Auckland, reagieren die Menschen mit gemischten Gefühlen. Viele zeigen sich erleichtert, dass die Kinder in Sicherheit sind, zugleich herrscht Trauer über den tödlichen Ausgang. «Sein Tod war wohl unvermeidlich, aber es ist traurig, dass es vor den Augen des Kindes passiert ist», sagte ein Strassenarbeiter dem Guardian.

Die Kinder wurden in die Obhut der Kinderschutzbehörde übergeben. Laut Behördenvertreter Warwick Morehu sind sie «unter den Umständen wohlauf». Ein Gericht verhängte eine Nachrichtensperre über Details des weiteren Vorgehens.

Polizeichef Chambers mahnte, Phillips nicht zu glorifizieren: «Niemand, der so etwas mit Kindern macht und meine Leute mit Gewehren angreift, ist ein Held.»