In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang

Etwa elf Stunden nach dem tödlichen Schusswechsel stiessen Ermittler im nahen Waitomo-Buschland auf zwei seiner Kinder. Ein drittes Kind befand sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit dem Vater. «Wir konnten mit der Unterstützung eines der Kinder die übrigen finden», erklärte Polizeichef Richard Chambers.
Auf den veröffentlichten Fotos sind Quad-Bikes, Autoreifen und Getränkedosen zu sehen – Hinweise darauf, dass Phillips offenbar logistische Hilfe von aussen hatte. Die Behörden kündigten an, mögliche Unterstützer und die Herkunft der Waffen zu untersuchen.
Jahre im Untergrund
Phillips hatte im Dezember 2021 seine Kinder – Ember (9), Maverick (10) und Jayda (12) – gegen das Sorgerecht ihrer Mutter in die Wälder von Waikato verschleppt. Gegen ihn liefen Verfahren wegen bewaffneten Raubüberfalls, gefährlicher Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes.
Seitdem wurde der Fall in Neuseeland mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt. Immer wieder gab es Sichtungen, doch die Familie blieb unauffindbar. Das nun entdeckte Camp lag tief im Busch und war kaum zugänglich.
Erleichterung und Trauer in Piopio
In der ländlichen Gemeinde Piopio, rund 120 Kilometer südlich von Auckland, reagieren die Menschen mit gemischten Gefühlen. Viele zeigen sich erleichtert, dass die Kinder in Sicherheit sind, zugleich herrscht Trauer über den tödlichen Ausgang. «Sein Tod war wohl unvermeidlich, aber es ist traurig, dass es vor den Augen des Kindes passiert ist», sagte ein Strassenarbeiter dem Guardian.
Die Kinder wurden in die Obhut der Kinderschutzbehörde übergeben. Laut Behördenvertreter Warwick Morehu sind sie «unter den Umständen wohlauf». Ein Gericht verhängte eine Nachrichtensperre über Details des weiteren Vorgehens.
Polizeichef Chambers mahnte, Phillips nicht zu glorifizieren: «Niemand, der so etwas mit Kindern macht und meine Leute mit Gewehren angreift, ist ein Held.»