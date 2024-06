In diesen Staaten bist du sicher – und hier lebst du gefährlich

Hier droht keine Gefahr: Island ist laut dem Global Peace Index das sicherste Land der Welt. Wohl nur, weil dieses Ranking nur das Risiko von Gewalt, nicht aber Naturgefahren berücksichtigt. Bild: Keystone

Welches Reiseland ist das sicherste? Dieser internationale Vergleich zeigt, wo die Gefahr am kleinsten ist, an Leib und Leben bedroht zu werden. Und auch, wo nur besonders Risikofreudige hinreisen sollten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das sicherste Reiseland der Welt ist Island, das gefährlichste Afghanistan.

Der Vergleichsdienstleister Hello Safe zeigt im Reiseländer-Vergleich die sichersten und die gefährlichsten Länder der Welt.

Die Rangliste basiert auf der Länderrisiko-Analyse des Think Tanks Institute for Economics and Peace Mehr anzeigen

Welches ist das sicherste Land der Welt? Viele Schweizer*innen würden wohl ihrem eigenen den Spitzenplatz geben. Doch weit gefehlt: Die Schweiz landet lediglich auf Platz 10.

Auch der laut Studie ungefährlichste Staat der Welt überrascht: Island mit seinen Vulkanen und Erdspalten ist gemäss Reiseländer-Ranking des Vergleichsdienstleisters Hello Safe der sicherste Ort der Welt.

Es folgen Dänemark, Irland und dann mit Neuseeland das erste aussereuropäische Land. Sieben der zehn sichersten Länder der Welt liegen in Europa.

Grundlage der Rangliste der sichersten Länder ist der Global Peace Index des Think Tanks Institute for Economics and Peace. Dieser beurteilt Länder nach 23 Kriterien von laufenden innerstaatlichen oder internationalen Konflikten, über politischen Terror und die Anzahl von Tötungsdelikten pro 100'000 Einwohner*innen bis zur Anzahl Nuklearwaffen im Land.

Naturgefahren spielen in der Beurteilung keine Rolle. Das könnte erklären, weshalb Island, das immer wieder mit Vulkanausbrüchen Aufsehen erregt, den Top-Rang belegt. Als Hort gewalttätiger Auseinandersetzungen ist der Inselstaat im Nordatlantik definitiv nicht bekannt.

Die gefährlichsten Länder der Welt

Genau damit – mit Krieg und Gewalt – assoziieren die meisten jene Staaten, die das Reiseländer-Ranking als die gefährlichsten nennt: In Afghanistan, Jemen und Syrien toben bewaffnete Konflikte. Auch die Fortsetzung dieser Rangliste liest sich wie ein Überblick über die Krisenherde der Welt: Südsudan, Demokratische Republik Kongo, Russland, Ukraine, Somalia und Sudan.

Dass Russland auf Platz sechs auftaucht, während beispielsweise der Irak nur auf Platz elf liegt, überrascht. Offenbar erachtet der Think Tank den grösstenteils in der Ukraine stattfindenden Krieg auch als beträchtliches Sicherheitsrisiko für alle, die sich in Russland aufhalten.

Hello Safe bietet auch regional eingegrenzte Ranglisten. So erfahren Interessierte, welche lateinamerikanischen Länder die sichersten sind: Uruguay vor Costa Rica und Argentinien (trotz des wachsenden Unmuts gegen die radikale Sparpolitik des neuen Präsidenten Milei).

Auch die asiatischen Staaten finden sich nach ihrer Sicherheitslage eingeordnet. Dort stehen auf den obersten Plätzen Singapur vor Japan und Bhutan (dessen Bevölkerung als Glücklichste der Welt gilt).

Damit ist aber immer noch nicht geklärt, wieso es gefährlicher ist, die Schweiz zu bereisen als Irland oder Portugal.