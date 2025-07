Eine Frau kühlt sich in Spanien ab. KEYSTONE

Europa erlebt aktuell eine extreme Hitzewelle: In zahlreichen Ländern klettern die Temperaturen auf Rekordwerte, vielerorts bleibt es selbst nachts ungewöhnlich warm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In weiten Teilen Europas herrscht derzeit eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen oft über 35 Grad.

Nächte bleiben heiss, und in Italien gelten wegen der Hitze Arbeitsverbote im Freien.

Einige Personen sind bereits an der Hitze gestorben. Mehr anzeigen

Nicht nur in der Schweiz wird es heute über 30 Grad heiss, auch in anderen europäischen Ländern steigt die Temperatur.

«An die Hitze, die Frankreich seit mehreren Tagen und Nächten heimsucht, kann man sich einfach nicht gewöhnen», schreibt die Zeitung «Le Parisien».

So wurde in Paris am Dienstagabend, um 22 Uhr, noch über 30 Grad gemessen. Die Nächte brachten kaum Erleichterung: Die von Meteo France prognostizierten Temperaturen lagen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch immer noch zwischen 20 und 23 Grad. In Paris waren es am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr bereits 25 Grad warm.

Bei der aktuellen Hitzewelle in Frankreich sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Es gebe zwei Tote nach hitzebedingten Beschwerden, sagte die französische Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher. Mehr als 300 Menschen seien von Rettungskräften notversorgt worden. Nähere Details nannte die Ministerin zunächst nicht.

«Der Juni 2025 wird nach dem Juni 2003 der zweitheisseste Juni seit Beginn der Messungen», sagt Pannier-Runacher weiter.

Auch am Mittwoch werden Temperaturen bis zu 39 Grad erwartet. Weiterhin bleiben mancherorts Schulen sicherheitshalber geschlossen. Der Donnerstag verspricht etwas Abkühlung.

Ein Mann in Italien macht Pause im Schatten. KEYSTONE

In Deutschland werden Rekorde gebrochen

Und auch in Deutschland sieht die aktuelle Hitze-Situation nicht anders aus. Bereits am Dienstag kam es zu ersten Rekordtemperaturen: Im bayerischen Kitzingen war es mit 37,8 Grad so warm wie noch nie in diesem Jahr.

Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in grossen Teilen des Landes 34 bis 38 Grad – im Süden der Republik dürfte es sogar noch heisser werden.

Auch der bisherige Jahreshöchstwert aus Kitzingen könnte dann geknackt werden, sagte ein Wetterdienst-Sprecher zum «Spiegel»: «Es kann durchaus sein, dass wir lokal an die 40 Grad rankommen.»

In Berlin und Brandenburg werden Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. In Hamburg werden es 35 Grad und in Köln 38 Grad. Am Donnerstag sinken die Temperaturen voraussichtlich leicht, steigen am Wochenende aber wieder an.

In Italien wurden strenge Massnahmen ergriffen

Auch Italien ächzt derzeit unter einer Hitzewelle mit landesweiten Temperaturen von über 35 Grad Celsius. In einigen Regionen, vor allem im Süden – darunter Latium, Kalabrien, Sizilien, Kampanien und Apulien – klettert das Thermometer sogar auf bis zu 40 Grad. Fast zwanzig Städte haben deshalb den Alarmzustand ausgerufen.

In Spanien soll es am Mittwoch in Madrid bis zu 38 Grad heiss werden. KEYSTONE

Um Arbeiter*innen besser zu schützen, die der Sonne besonders stark ausgesetzt sind, haben mehrere Regionen strenge Massnahmen ergriffen. So gilt in der Lombardei, in den Abruzzen, auf Sardinien, in Kalabrien, Sizilien, Umbrien, der Toskana, Kampanien, Apulien und der Emilia-Romagna an besonders heissen Tagen ein Arbeitsverbot im Freien zwischen 12 und 16.30 Uhr.

In Bologna soll ein Mann infolge der Hitze verstorben sein. Er habe als Bauarbeiter auf einer Baustelle gearbeitet, so italienische Medien.

Zwei Todesopfer bei Brand in Spanien

Auch in Spanien wird es am Mittwoch heiss. Bereits um 10 Uhr morgens verzeichnete Madrid 27 Grad. Auch in der Stadt sollen die Temperaturen heute auf 38 Grad steigen. In Barcelona sollen es laut «MeteoNews» 33 Grad werden.

Während der aktuellen Hitzewelle in Spanien sind bei einem gewaltigen Brand von Acker- und Buschlandschaft zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen eines Landwirts und eines seiner Angestellten seien von der Feuerwehr bei Löscharbeiten in der Gegend von Torrefeta bei der Stadt Coscó in Katalonien gefunden worden, teilte die Regionalregierung mit. Sie seien bei ihrem Fahrzeug von den Flammen eingeschlossen worden und hätten noch einen Notruf abgesetzt.