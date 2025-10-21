  1. Privatkunden
Sensationsfund In Island wurden erstmals Mücken entdeckt

Lea Oetiker

21.10.2025

Die Mückenart Culiseta annulata.
Die Mückenart Culiseta annulata.
IMAGO/Dreamstime

In Island wurden erstmals Mücken entdeckt. Ein Hobbyentomologe fand Anfang Oktober drei von ihnen und meldete den Fund.

Lea Oetiker

21.10.2025, 14:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Erstmals sind in Island Mücken entdeckt worden.
  • Ein Hobbyentomologe fand Anfang Oktober drei Exemplare und meldete den Fund.
  • Das Naturhistorische Institut bestätigte, dass es sich um die kälteresistente Art Culiseta annulata handelt.
Mehr anzeigen

In Island sind erstmals Mücken nachgewiesen worden. Laut dem «Isländischen Institut für Naturgeschichte» handelt es sich um den ersten bestätigten Fund der Insekten auf isländischem Boden.

Wie die Nachrichtenplattform RÚV berichtet, identifizierte der Hobbyentomologe Björn Hjaltason Anfang Oktober drei Exemplare und teilte seine Entdeckung in der Facebook-Gruppe «Insects in Iceland»: «Am 16. Oktober entdeckte ich in der Abenddämmerung eine seltsame Fliege auf einem Rotweinband», sagte Hjaltason – eine Falle, mit der er Insekten anlockt. «Ich ahnte sofort, was los war, und sammelte sie rasch ein. Es war ein Weibchen.»

Kurz darauf fing er zwei weitere Tiere und schickte sie an das Institut, wo Entomologe Matthías Alfreðsson die Art als Culiseta annulata identifizierte.

«Das erste Mal, dass Mücken in Island gefunden wurden»

Alfreðsson bezeichnete den Fund als bedeutsam: Die kälteresistente Art könne isländische Winter überstehen, indem sie sich in Kellern oder Scheunen verstecke. «Das ist das erste Mal, dass Mücken in Island gefunden wurden», sagte er.

Zwar seien vereinzelt Exemplare in Flugzeugen entdeckt worden, die auf der Insel landeten – im Freien jedoch bislang nie.

Fachleute hatten bereits zuvor prognostiziert, dass sich Mücken in Island ansiedeln könnten, insbesondere seitdem sich 2015 die Lausfliege dauerhaft etabliert hat.

