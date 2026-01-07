  1. Privatkunden
Nach tagelangem Ausfall Ab 11 Uhr hat Berlin wieder Strom

dpa

7.1.2026 - 09:01

Nach einem Stromausfall arbeitet Stromnetz Berlin an der Wiederherstellung der Versorgung. 
Nach einem Stromausfall arbeitet Stromnetz Berlin an der Wiederherstellung der Versorgung. 
Michael Kappeler/dpa

Der grossflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fliessen solle.

DPA

07.01.2026, 09:01

