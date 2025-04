Fieberhafte Suche: Sorge um Erdbeben-Vermisste in Bangkok und Myanmar

Mandalay/Bangkok, 31.03.2025: Sorge um Erdbeben-Vermisste in Bangkok und Myanmar: Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben geht die Suche nach Vermissten und Toten weiter. In Bangkok suchen Rettungskräfte in einem eingestürzten Rohbau weiter fieberhaft nach knapp 80 Vermissten. Die 72 Stunden, die Verschüttete normalerweise ohne Nahrung und Wasser auskommen können, sind bald erreicht. Die Lage im Bürgerkriegsland Myanmar, wo sich das Epizentrum des Bebens befand, bleibt unübersichtlich. Zuletzt sprach das Staatsfernsehen von rund 1.700 Toten und etwa 3.400 Verletzten. 300 Menschen wurden noch vermisst. Doch die regierende Militärjunta rechnet damit, dass die Opferzahl noch weiter steigen könnte. Und die Erde kommt nicht zur Ruhe: Vor allem in Myanmar gibt es immer wieder leichtere Nachbeben.

