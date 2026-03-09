Balendra «Balen» Shah hat auch ein Markenzeichen: seine schwarze Sonnenbrille. sda

In Nepal steht derzeit die Wahl einer neuen Regierung an – und als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Premierministers gilt Balendra Shah, einst Rapper und Bürgermeister. Wer ist dieser Mann?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach Massenprotesten gegen Korruption und Vetternwirtschaft in Nepal trat Premierminister Khadga Prasad Oli zurück, worauf Neuwahlen ausgerufen wurden.

Der populäre Rapper und Ex-Bürgermeister Balendra «Balen» Shah, Symbolfigur der jungen Generation, führte die Reformpartei RSP zu einem überraschenden Wahlsieg.

Obwohl seine Partei keine absolute Mehrheit erreichte, gilt Shah nun als Favorit für das Amt des neuen Premierministers. Mehr anzeigen

Im vergangenen September gingen Tausende Menschen in Nepal gegen die korrupten Eliten ihres Landes auf die Strassen. Sie forderten Chancengleichheit bei der Jobsuche, vor allem aber ein Ende der Vetternwirtschaft. Denn diese bremst die Entwicklung des Landes: Rund sieben Prozent der überwiegend jungen Bevölkerung sind ausgewandert, um etwa auf den Baustellen der reichen Golfstaaten zu arbeiten.

Im Spätsommer eskalierte die Situation, nachdem die kommunistische Regierungskoalition die sozialen Medien blockiert hatte. Demonstrierende zündeten das Parlament, das Luxushotel Hilton und Privathäuser von Politikern an. Die Polizei schoss ohne Vorwarnung. 77 Menschen kamen ums Leben, über 2000 wurden verletzt. Schliesslich trat der damals 73-jährige Premierminister Khadga Prasad Oli zurück.

Am 5. März wurde in Nepal die neue Regierung gewählt – und ein neuer Premierminister wird gesucht. Die grösste Hoffnung der Generation Z ist der 35-jährige Rapper Balendra «Baleh» Shah.

Einst Rapper, dann Bürgermeister

Balendra Shah kennt man in Nepal vor allem unter dem Namen «Balen». Wirklich viel über sein Privatleben ist aber nicht bekannt. Nur: Er kommt aus einer niedrigen Kaste, hat eine zweijährige Tochter und seine Frau arbeitet im Gesundheitswesen. Er selbst schloss ein Bauingenieurstudium am «Himalayan WhiteHouse Institute of Technology» in Nepal ab, danach absolvierte er ein Masterstudium im Strukturingenieurwesen in Indien.

Im Jahr 2013 wurde er durch seine Musik bekannt und gehörte fortan zu den bekanntesten Rappern des Landes. In seinen Texten thematisierte er Arbeitsmigration, soziale Ungleichheit und den Wunsch nach politischer Veränderung.

2022 beendete er jedoch seine Musikkarriere, um in die Politik einzusteigen. Mit Erfolg: Überraschend wurde er zum Bürgermeister von Kathmandu, der nepalesischen Hauptstadt, gewählt. Als Parteiloser. In seiner Amtszeit setzte er sich für eine sauberere Stadt und einen besseren Zugang zu Schulen und Krankenhäusern ein. Gleichzeitig ging er hart gegen Obdachlose und Strassenhändler vor. Dieses Verhalten kritisierten einige Menschenrechtsorganisationen.

Im Januar 2026 legte er sein Amt als Bürgermeister nieder, um Premierminister von Nepal zu werden. Shah trat als Spitzenkandidat der noch jungen Rastriya Swatantra Party (RSP) an. Bei der Partei ist er erst seit Dezember. Ihre grössten Gegner bei den Wahlen waren die eher linksorientierte Nepalesische Kongresspartei (Nepali Congress) und die Kommunistische Partei Nepals (Vereinigte Marxisten-Leninisten).

«Ich bin ein Mensch, der handelt»

Doch warum ist Shah bei so vielen jungen Menschen beliebt? Dafür gibt es verschiedene Gründe: Einerseits weil er sich gegen das korrupte Establishment stellte, und andererseits wegen seiner Erfolge als Bürgermeister.

«Ich bin ein Mensch, der handelt», sagt Shah. «Wenn Sie mir eine Aufgabe geben, werde ich sie erledigen.» Das kommt vor allem bei Nepals Jugend an. Während der Proteste im letzten Jahr stellte er sich zudem klar auf die Seite der Jungen. Nach dem historischen Aufstand schrieb er in den sozialen Medien: «Liebe Gen Z, der Rücktritt eures Unterdrückers ist erfolgt. Jetzt muss eure Generation das Land führen. Seid vorbereitet.»

#WATCH | Kathmandu, Nepal: Residents in Kathmandu broke into spontaneous singing and dancing in the streets to celebrate the campaign of former mayor and rapper Balendra 'Balen' Shah. (02.03) pic.twitter.com/iDbxKe9GZV — ANI (@ANI) March 3, 2026

Auch seine Auftritte in den sozialen Medien sind beliebt. Mit direkten Videobotschaften und pointierten Angriffen auf das Establishment erreicht er Millionen. Seine Auftritte verbreiten sich in rasantem Tempo, seine Statements gehen viral – und für viele junge Menschen wirkt er deutlich authentischer als die etablierten Politiker. Er hat auch ein Markenzeichen: seine schwarze Sonnenbrille.

Grosse Pläne für die Zukunft

Im Februar 2026 veröffentlichte seine Partei ihr Wahlprogramm. Es sieht die Schaffung von 1,2 Millionen Arbeitsplätzen vor, um die unfreiwillige Migration einzudämmen. Zudem will die Partei innerhalb von fünf Jahren das Pro-Kopf-Einkommen um die Hälfte anheben, die Wirtschaftsleistung auf ein Bruttoinlandsprodukt von 100 Milliarden US-Dollar verdoppeln und ein soziales Sicherheitsnetz mit einer allgemeinen Krankenversicherung aufbauen.

Balendra Shah am Wahltag. sda

Das hastig zusammengestellte Programm bleibt jedoch in vielen Punkten vage, besonders in der Aussenpolitik. Eingezwängt zwischen den beiden Grossmächten China und Indien ist Nepal auf ein gutes Verhältnis zu beiden Nachbarn angewiesen.

Vor einigen Monaten sorgte Balen mit einem Facebook-Post für Aufsehen: «Fuck America, fuck India, fuck China», schrieb er darin. Was genau er damit ausdrücken wollte, ist unklar. Der Beitrag wurde mittlerweile gelöscht.

Medienauftritte meidet Shah sonst weitgehend. Im Gespräch mit der «Financial Times» während des Wahlkampfs erklärte er jedoch, er wolle «der Kandidat für ganz Nepal» sein.

Klarer Sieg für die RSP

Letzten Donnerstag war es schliesslich so weit: Die Menschen in Nepal konnten ihre Stimme abgeben. Gewählt wurden 275 Sitze im Parlament: 165 Direktmandate und 110 Sitze, die nach dem landesweiten Stimmenanteil an Parteien vergeben werden.

Die ersten Auszählungen wurden am Freitagmorgen erwartet. Schon früh sah es bei der Wahl nach einem klaren Sieg für die Partei von Shah aus. Die Medien sprachen sogar von einem Erdrutschsieg.

#WATCH | Kathmandu, Nepal: Celebration visuals coming from Nepal, where Balen Shah’s Rastriya Swatantra Party (RSP) is inches away from victory in the General Election 2026. pic.twitter.com/lzbO5lx3V8 — ANI (@ANI) March 6, 2026

Nach offiziellen Teilergebnissen gewann RSP bis Sonntagmittag 124 der 165 Direktmandate im Unterhaus. Das Unterhaus Nepals ist entscheidend, da es als mächtigere Kammer des Parlaments Gesetze beschliesst, die Regierung bildet und den Haushalt genehmigt. Auch bei den Zweitstimmen lag seine Partei deutlich vorn.

Mit dem Erfolg der Partei hat Shah gute Chancen, der neue Premierminister von Nepal zu werden. Doch offiziell gewählt ist er noch nicht. Die RSP erreichte die absolute Mehrheit im 275-Sitze-Parlament nicht. Für eine stabile Regierung brauchen sie mindestens 138 Sitze. Die endgültigen Ergebnisse werden noch ausgezählt. Ob Shah tatsächlich Premierminister wird, wird sich bald zeigen.