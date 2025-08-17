  1. Privatkunden
Hintergründe unklar Drei Tote nach Schüssen in New Yorker Bar

dpa

17.8.2025 - 14:16

Ein Polizeiauto der New Yorker Polizei. (Archivbild)
Ein Polizeiauto der New Yorker Polizei. (Archivbild)
sda

In einer Bar im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn wird auf elf Menschen geschossen, drei sterben. Hinweise auf die Schützen gibt es bislang nicht.

DPA

17.08.2025, 14:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Brooklyn wurden bei einer Schiesserei drei Menschen getötet und mehrere verletzt.
  • Hinweise deuten auf mehrere Schützen hin.
  • Die Polizei sucht noch nach den Tätern.
Mehr anzeigen

Im New Yorker Bezirk Brooklyn sind nach Schüssen in einem Lokal mindestens drei Menschen gestorben. Die am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) alarmierten Einsatzkräfte fanden insgesamt elf Opfer mit Schusswunden in der «Taste of the City Lounge» vor, teilte NYPD-Präsidentin Jessica Tisch mit. Drei von ihnen seien ihren Verletzungen erlegen. 

Die Zahl von 36 gefundenen Patronenhülsen am Tatort liessen demnach auf mehrere eingesetzte Schusswaffen und auch mehrere Schützen schliessen. Bisher sei niemand gefasst. Tisch sprach von einer schrecklichen Schiesserei, die auch für die Millionenmetropole New York nicht normal sei. 

Überwachungskameras der umliegenden Strassen sollten ausgewertet werden, um die Täter zu ermitteln. Bei den Schussopfern handelte es sich demnach um acht Männer und drei Frauen. Das «Taste of the City», das bis in die frühen Morgenstunden als Bar und Restaurant Gäste empfängt, befindet sich im Stadtteil Crown Heights, einem gehobenen Wohnviertel in Brooklyn.

