Indiens Premierminister Narendra Modi. (Archivbild) Maxim Blinov/brics-russia2024.ru/dpa

Alle pakistanischen Bürger, die sich aktuell in Indien aufhalten, müssen das Land bis zum 29. April verlassen. Das hat das Aussenministerium bekannt gegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehr anzeigen

Nach dem tödlichen Angriff auf Touristen im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir hat Indien die Ausweisung aller pakistanischen Staatsangehörigen bis zum 29. April angeordnet. «Alle pakistanischen Staatsangehörigen, die sich derzeit in Indien aufhalten, müssen Indien vor Ablauf der Visa verlassen», erklärte das Aussenministerium am Donnerstag in Neu Delhi.

Nach dem Angriff vom Dienstag mit mindestens 26 Toten hatte es in Neu Delhi geheissen, Pakistan unterstütze in Kaschmir «grenzüberschreitenden Terrorismus».