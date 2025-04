Polizisten stehen im Süden Kaschmirs Wache, nachdem Angreifer wahllos das Feuer auf Touristen im indisch kontrollierten Kaschmir eröffnet hatten. Dar Yasin/AP/dpa

Nach dem tödlichen Anschlag auf Touristen in Kaschmir kommt es nun zu einem nächtlichen Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten. Der Zwischenfall im Leepa-Tal ist das jüngste Zeichen einer rasant eskalierenden Krise zwischen den beiden Atommächten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Freitag kam es im Leepa-Tal in Kaschmir zu einem Schusswechsel.

Der Zwischenfall folgt auf die gegenseitige Ausweisung von Diplomaten nach einem tödlichen Anschlag.

Die indische Polizei fahndet nach Extremisten der Gruppe Lashkar-e-Taiba. Mehr anzeigen

Indische und pakistanische Soldaten haben sich nach Angaben eines Regierungsvertreters einen nächtlichen Schusswechsel in der Region Kaschmir geliefert. Die Schüsse seien im Leepa-Tal an der durch Kaschmir verlaufenden Kontrolllinie gefallen, sagte ein Regierungsvertreter im pakistanisch kontrollierten Teil der Region am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Damit steigen die Spannungen zwischen Indien und Pakistan nach dem Anschlag auf Touristen im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs vom Dienstag weiter.

Regierungsvertreter Syed Ashfaq Gilani sagte, Zivilisten seien von den Schüssen nicht betroffen gewesen. «Das Leben geht normal weiter. Die Schulen sind geöffnet.»

Konflikt eskaliert

Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen den beiden Nachbarstaaten Indien und Pakistan war am Donnerstag eskaliert. Die Regierungen in Neu Delhi und Islamabad überzogen sich nach dem tödlichen Angriff vom Dienstag gegenseitig mit Strafmaßnahmen: Indien ordnete die Ausweisung aller pakistanischen Staatsangehörigen bis zum kommenden Dienstag an, während Pakistan indische Diplomaten des Landes verwies und eine Aussetzung des Handels ankündigte.

Der Angriff auf die Touristen war am Dienstag im beliebten Urlaubsort Pahalgam verübt worden, etwa 90 Kilometer von der Stadt Srinagar entfernt. Die Angreifer töteten 26 Menschen. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die indische Polizei fahndete nach drei Angreifern der pakistanischen Extremistengruppe Lashkar-e-Taiba (LeT) und setzte ein Kopfgeld in Höhe von zwei Millionen Rupien (mehr als 20.000 Euro) aus.