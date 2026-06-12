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Horror auf indonesischer Plantage Riesenschlange frisst Frau vor Augen ihres Ehemanns auf 

SDA

12.6.2026 - 10:03

ARCHIV – Ein Netzpython in einer Reptilienauffangstation für exotische Tiere in München (Deutschland). Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild
ARCHIV – Ein Netzpython in einer Reptilienauffangstation für exotische Tiere in München (Deutschland). Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild
Keystone

Auf einer Plantage in Indonesien ist eine 44-jährige Frau Opfer eines Netzpythons geworden. Die fast acht Meter lange Würgeschlange griff die Frau an und tötete sie. Als ihr Ehemann sie fand, steckte ein Teil ihres Körpers bereits im Maul des Reptils.

Keystone-SDA

12.06.2026, 10:03

12.06.2026, 10:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 44-jährige Frau wurde auf der indonesischen Insel Taliabu von einem Netzpython angegriffen und getötet.
  • Ihr Ehemann fand die fast acht Meter lange Schlange, alsdiese bereits versuchte, den Körper zu verschlingen.
  • Netzpythons gehören zu den grössten Schlangenarten der Welt und leben häufig in ländlichen Regionen Indonesiens.
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Ein riesiger Netzpython ist in Indonesien einer Frau zum Verhängnis geworden: Die 44-Jährige wurde auf einer Plantage auf der Insel Taliabu in der Provinz Nordmolukken von der fast acht Meter langen Würgeschlange angegriffen und getötet.

Als ihr Ehemann sie fand, steckte ein Teil ihres Körpers bereits im Maul des Reptils, wie der örtliche Polizeichef Adnan Kashogi dem Sender CNN Indonesien bestätigte. Netzpythons zählen zu den grössten Schlangenarten der Welt.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Frau war nach Angaben der Behörden am Dienstag zu einer nahegelegenen Plantage gegangen, um Rinder umzutreiben, kehrte aber nicht zurück. Als ihr Mann nach ihr suchte, entdeckte er den 7,8 Meter langen Python, der sich um den Körper seiner Frau gewickelt hatte und versuchte, sie zu verschlingen. Der Mann habe das Tier mit einem scharfen Werkzeug getötet und seine Frau befreit, sagte Kashogi. Jedoch sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Netzpythons kommen in Indonesien häufig in Wäldern, auf Plantagen und in ländlichen Gebieten vor. Auch in der Vergangenheit gab es schon Fälle, bei denen Menschen – vor allem in abgelegenen Regionen – von den Riesenschlangen getötet oder sogar verschlungen wurden.

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