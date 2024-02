Die Wahlen in Indonesien haben begonnen

STORY: Vielleicht könnte dieses Beispiel aus Indonesien auch anderswo Schule machen. Denn dort haben am Mittwoch die Wahllokale für die Präsidentenwahl geöffnet und deutlich zu erkennen war auf Bali der Versuch etwas Spass und gute Laune mit der Bürgerpflicht zu verbinden. Als Belohnung für die Stimmabgabe am Valentinstag verteilten Wahlhelferinnen Süssigkeiten und Schokolade. Im Mittelpunkt der Wahlen in der mit 270 Millionen Menschen drittgrössten Demokratie der Welt steht das Rennen um die Nachfolge des beliebten Präsidenten Joko Widodo, der nach zwei fünfjährigen Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Spitzenkandidat ist der umstrittenen Verteidigungsminister Prabowo Subianto. Der ehemalige Kommandeur der Spezialeinheiten war in den 90er Jahren als oberster Leutnant des verstorbenen indonesischen Machthabers Suharto gefürchtet. Nun wird er jedoch bei der Wahl vom amtierenden Präsidenten Widodo stillschweigend unterstützt. Die Eröffnung der Wahllokale erfolgte in dem riesigen Land mit 17.000 Inseln und drei Zeitzonen gestaffelt. Nach Angaben der Wahlkommission werden die Wahlen allerdings durch Überschwemmungen in einigen Dörfern und schwere Unwetter in der Hauptstadt Jakarta erschwert. Es könne daher zu Verzögerungen kommen.

