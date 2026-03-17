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144 Millionen auf Reisen Indonesien versinkt zum Zuckerfest im Mega-Stau

Fabienne Berner

17.3.2026

144 Millionen auf Reisen: Indonesien versinkt zum Zuckerfest im Mega-Stau

144 Millionen auf Reisen: Indonesien versinkt zum Zuckerfest im Mega-Stau

Zum Ende des Fastenmonats Ramadan zieht es Millionen Indonesier zurück in ihre Heimat. Strassen, Häfen und Flughäfen sind am Limit, die Behörden greifen zu ungewöhnlichen Mitteln.

17.03.2026

Zum Ende des Fastenmonats Ramadan zieht es Millionen Indonesier zurück in ihre Heimat. Strassen, Häfen und Flughäfen sind am Limit, die Behörden greifen zu ungewöhnlichen Mitteln.

Fabienne Berner

17.03.2026, 19:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 144 Millionen Indonesier reisen zum Zuckerfest in ihre Heimat. Es ist eine der grössten Reisewellen der Welt.
  • Strassen und Fähren sind überlastet, es kommt zu langen Staus und Wartezeiten.
  • Die Behörden versuchen, gegenzusteuern. Sie setzen auf zusätzliche Transportmittel, Homeoffice und sogar Kriegsschiffe.
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Jedes Jahr zum Zuckerfest Eid al-Fitr kehren Millionen Indonesier in ihre Heimat zurück – ein Phänomen, das als «Mudik» bekannt ist. Dieses Jahr werden rund 144 Millionen Reisende erwartet.

Besonders betroffen sind die Verkehrsachsen rund um Jakarta sowie wichtige Fährverbindungen zwischen den Inseln, wo es teils zu stundenlangen Wartezeiten kommt.

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