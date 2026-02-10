  1. Privatkunden
Mediziner warnen vor Trend Influencer lässt sich von einer Biene stechen – für volles Haar

Lea Oetiker

10.2.2026

Der Influencer lässt sich von einer Biene stechen – gegen Haarausfall.
Der Influencer lässt sich von einer Biene stechen – gegen Haarausfall.
Screenshot X

Ein bizarrer Selbstversuch sorgt online für Aufsehen: Influencer GreenKing lässt sich von einer Biene stechen und isst sie – angeblich gegen Haarausfall.

Lea Oetiker

10.02.2026, 07:50

10.02.2026, 08:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Influencer GreenKing liess sich von einer Biene in die Kopfhaut stechen und ass sie, um Haarausfall zu stoppen.
  • Seine Theorie ist wissenschaftlich unbelegt.
  • Ärzte warnen vor gefährlichen Nachahmungen.
Mehr anzeigen

Ein Video des Fitness-Influencers GreenKing geht in den sozialen Medien aktuell viral. Darin ist zu sehen, wie eine Biene über seinen Haaransatz krabbelt, ihn sticht – und er das Insekt anschliessend ist. Auf X erreichte der Clip innerhalb von 24 Stunden über 760'000 Aufrufe, wie der «Blick» berichtet.

Der Influencer behauptet, der Bienenstich könne Haarausfall stoppen. Laut seiner Theorie hemmt Bienengift das Enzym 5α-Reduktase, das Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) umwandelt. Ein Hormon, das erblich bedingten Haarausfall begünstigt.

GreenKing veröffentlicht viele solche Selbsttest. Sein Motto lautet: «Working on becoming the best version of myself».

Mediziner warnen vor Nachahmung

Tatsächlich untersuchte eine Studie, die 2024 im Fachjournal MDPI Toxins erschien, die Wirkung von verdünntem Bienenvenom auf Haarwachstum. Forschende stellten fest, dass das Gift in Zellkulturen Wachstumsfaktoren aktivieren und bei Mäusen die Haarphase verlängern kann. Beim Menschen ist ein solcher Effekt jedoch bisher nicht belegt.

Mediziner warnen vor Nachahmung: GreenKings Selbstversuch sei unkontrolliert, unbelegt und potenziell gefährlich. Bienenstiche können starke allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen. Zwar findet Bienenvenom bereits in verdünnter Form Anwendung in Kosmetika gegen Falten oder Haarausfall, doch die wissenschaftliche Evidenz bleibt bisher dünn.

Ob «Beetox» tatsächlich das neue Botox wird – oder nur ein weiterer Social-Media-Stunt – bleibt offen.

