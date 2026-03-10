Flucht aus Dubai: Influencer lassen wegen Krieg ihre Haustiere zurück Nach dem Beginn des Irankriegs fliehen immer mehr Auswanderer aus Dubai. Zurück bleiben dabei ihre Haustiere. Die Tierheime sind bereits überfüllt. 10.03.2026

Seit Beginn des Irankriegs fliehen immer mehr Auswanderer aus der Stadt Dubai. Zurück bleiben dabei ihre Haustiere. Die Tierheime in den Vereinigten Arabischen Emirate sind überfüllt.

Angesichts der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten verlassen viele Ausländer*innen das Emirat Dubai.

Dabei werden laut den örtlichen Tierschutzorganisationen vermehrt Haustiere zurückgelassen oder in Tierheimen abgegeben.

Überfüllte Tierheime in Dubai

Es ist teuer und aufwendig, Haustiere ins Ausland mitzunehmen. Zudem sind viele Dokumente und eine gründliche Vorbereitung notwendig.

Diesen Aufwand wollen offenbar viele Expats nicht auf sich nehmen. Die Tierheime warnen bereits, dass ihre Kapazitäten zunehmend erschöpft sind.

