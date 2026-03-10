  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Überfüllte Tierheime Dubai-Influencer fliehen vor Krieg – ihre Haustiere lassen sie zurück

Adrian Kammer

10.3.2026

Flucht aus Dubai: Influencer lassen wegen Krieg ihre Haustiere zurück

Flucht aus Dubai: Influencer lassen wegen Krieg ihre Haustiere zurück

Nach dem Beginn des Irankriegs fliehen immer mehr Auswanderer aus Dubai. Zurück bleiben dabei ihre Haustiere. Die Tierheime sind bereits überfüllt.

10.03.2026

Seit Beginn des Irankriegs fliehen immer mehr Auswanderer aus der Stadt Dubai. Zurück bleiben dabei ihre Haustiere. Die Tierheime in den Vereinigten Arabischen Emirate sind überfüllt.

Adrian Kammer

10.03.2026, 16:06

Angesichts der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten verlassen viele Ausländer*innen das Emirat Dubai.

Dabei werden laut den örtlichen Tierschutzorganisationen vermehrt Haustiere zurückgelassen oder in Tierheimen abgegeben.

Überfüllte Tierheime in Dubai

Es ist teuer und aufwendig, Haustiere ins Ausland mitzunehmen. Zudem sind viele Dokumente und eine gründliche Vorbereitung notwendig.

Diesen Aufwand wollen offenbar viele Expats nicht auf sich nehmen. Die Tierheime warnen bereits, dass ihre Kapazitäten zunehmend erschöpft sind.

Mehr Videos aus dem Ressort

Swiss-Sonderflug aus Oman: «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

Swiss-Sonderflug aus Oman: «Zuerst gehe ich schlafen – das waren nicht die entspanntesten Ferien»

221 Passagiere, ein Sonderflug und grosse Erleichterung bei der Landung: Die Swiss-Sondermaschine LX7043 bringt Schweizer*innen aus Maskat im Oman zurück nach Zürich. blue News war bei der Ankunft in Kloten vor Ort.

05.03.2026

Mehr zum Thema

Sorge vor Ausweitung. Im Iran ist kein Ende der Proteste in Sicht

Sorge vor AusweitungIm Iran ist kein Ende der Proteste in Sicht

Was wir zum Angriff auf den Iran wissen. Raketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu

Was wir zum Angriff auf den Iran wissenRaketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu

Nahostexperten schätzen ein. «Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»

Nahostexperten schätzen ein«Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»

Meistgelesen

Neues Video zeigt Tomahawk-Treffer, doch Trump leugnet hartnäckig weiter
Hegseth: «Heute wird unser heftigster Tag von Angriffen» +++ Iran droht mit Attentat auf Trump
Schweizer Blues-Star Philipp Fankhauser legt Karriere auf Eis
Streit unter Berner Jägern eskaliert – im Fokus steht ein Nationalrat
Sepp Blatter: «Mein Arzt meint, ich könnte 100 werden»