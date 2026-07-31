Schock im Mailänder Hotel: Nach einem Ausflug ist das Gepäck von Influencerin Lucy Dale aus ihrem Hotelzimmer verschwunden, offenbar irrtümlich entsorgt. Vor Ort erhält sie kaum Hilfe. Wie wäre der Fall in der Schweiz zu beurteilen?

Nach einem Tagesausflug kehrt eine Influencerin in ihr Hotelzimmer zurück und erlebt einen Schock: Ihr gesamtes Gepäck ist verschwunden.

Welche Regeln gelten in der Schweiz? Influencerin kehrt nach Ausflug ins Hotel zurück – Gepäck vom Personal entsorgt

Darum geht’s Die Influencerin Lucy Dale erlebt in einem Mailänder Hotel einen Schock: Während eines Ausflugs wird ihr gesamtes Gepäck vom Personal irrtümlich entfernt und teilweise entsorgt.

Das Hotel bietet nur eine geringe Entschädigung an, die Dale ablehnt. Die Reaktion des Hotels hinterlässt bei ihr den Eindruck mangelnder Hilfe.

In der Schweiz wären solche Fälle rechtlich vom Einzelfall abhängig, da es keine einheitlichen Regeln zur Aufbewahrung oder Haftung gibt. Zusammenfassung erstellt mit

Die britische Influencerin Lucy Dale macht mit ihrem Vater Ferien in Italien. Nach einem Tagesausflug nach Como kehren sie in ihr Hotel in Mailand zurück und erleben eine böse Überraschung: Ihr gesamtes Gepäck ist verschwunden. Vom Zahnbürsteli bis zur Kleidung ist alles weg.

«Ich habe keine Kleidung mehr in meinem Zimmer», sagt sie schockiert in einem Instagram-Video. Das Einzige, was übrig geblieben ist, sind ein paar Kleidungsstücke ihres Vaters, die er in den Schubladen im Hotelzimmer verstaut hatte.

«Ich bin so verwirrt», sagt sie in die Kamera. Und weiter: «Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie uns ausgecheckt haben, obwohl wir erst morgen auschecken.» Trotz der Situation versucht sie, die Fassung zu bewahren: «Wir haben nichts mehr», sagt sie schockiert und lacht dabei.

An der Rezeption erhält sie zunächst keine wirkliche Hilfe. Man teilt ihr mit, dass erst am nächsten Morgen etwas unternommen werden könne, da aktuell kein Housekeeping (deutsch: Zimmerpersonal) im Dienst sei. «Das einzig Logische ist, dass sie uns ausgecheckt haben, obwohl wir nicht ausgecheckt haben», wiederholt sie.

Keine Hilfe vom Hotel

Am nächsten Tag müssen Dale und ihr Vater immer noch auf Antworten und Klarheit warten. «Ich habe das Gefühl, dass niemand so genau versteht, was passiert ist», erzählt sie.

Schliesslich erhält sie eine Erklärung: «Das Housekeeping hat alles genommen, weil sie dachten, wir hätten das Hotel früher verlassen», so Dale im Video. Obwohl sie noch eine Nacht gebucht hatten, wurden viele ihrer Sachen entsorgt, darunter auch Medikamente und alle Necessaire-Produkte. «Alles, was keine Kleidung war, haben sie einfach weggeworfen», sagt sie.

Irgendwann schaltet sich auch endlich der Manager ein. Dale versucht, ihm zu erklären, dass ein Mann ihr Zimmer betreten wollte, als sie es am Tag verliessen, angeblich um es zu reinigen. Der Manager widerspricht jedoch: Es sei eine Frau gewesen, der Mann habe lediglich dem Personal helfen wollen.

Ein Teil der Kleidung taucht später wieder auf, doch vieles bleibt verschwunden. Als Entschädigung bietet das Hotel 150 Euro sowie eine «VIP-Behandlung» beim nächsten Aufenthalt an. Zusätzlich soll Dale eine Vereinbarung unterschreiben, die sie daran hindern würde, weitere Schritte einzuleiten. Die Influencerin lehnt dieses Angebot ab.

Für Dale bleibt der Eindruck: Weder das Hotelpersonal noch der Manager haben ihr wirklich geholfen.

Doch wie sieht die Rechtslage hierzulande aus, wenn Hotelpersonal persönliche Gegenstände entfernt?

Keine einheitlichen Regeln

Wie häufig solche Fälle in der Schweiz vorkommen, ist unklar. «Dazu liegen uns keine offiziellen Zahlen vor», schreibt Hotellerie Suisse, der Branchenverband der Schweizer Beherbergung, auf Anfrage von blue News.

Zudem existiert hierzulande keine einheitliche, branchenweit verbindliche Regelung zur Aufbewahrungsdauer von in Hotels zurückgelassenen Gegenständen. «Massgebend sind die allgemeinen Bestimmungen zum Fundrecht sowie gegebenenfalls kantonale oder kommunale Vorgaben», erklärt der Verband.

Und weiter: «Diese können insbesondere bestimmen, welche Stelle zuständig ist, ob Fundsachen bei der Polizei, beim Fundbüro oder bei der Gemeinde zu melden oder abzugeben sind und wie die weitere Aufbewahrung oder Verwertung organisiert wird.»

Haftungsfragen hängen vom Einzelfall ab

Viele Hotels führen laut Hotellerie Suisse interne Aufbewahrungssysteme oder ein Lost-and-Found. «Wie lange Gegenstände aufbewahrt werden, hängt jedoch vom jeweiligen Betrieb sowie von den anwendbaren rechtlichen Vorgaben ab», erklärt der Verband.

Welche Haftungsfragen sich stellten, wenn persönliche Gegenstände irrtümlich entsorgt würden, hängen vom Einzelfall ab. Grundsätzlich würden aber die allgemeinen Bestimmungen des Vertrags-, Haftungs- und Fundrechts zur Anwendung kommen. «Welche rechtlichen Folgen sich daraus ergeben, hängt von den jeweiligen Umständen ab und lässt sich nicht pauschal beurteilen», so Hotellerie Suisse zum Schluss.

Auf Anfrage bei der Zurich Versicherung heisst es: «Wenn so ein Fall bei uns von einer Privatperson gemeldet würde, würde die Schadenabteilung den Vorgang über die Betriebs- und Berufshaftpflicht des Hotels registrieren.»