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Ehemann wusste von nichts Influencerin täuschte eigene Entführung vor – nun wurde sie festgenommen

Lea Oetiker

5.4.2026

Die Influencerin Monniky Fraga.
Die Influencerin Monniky Fraga.
Screenshot Video X

Die brasilianische Influencerin Monniky Fraga soll ihre eigene Entführung inszeniert haben, um in sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erregen. Nun wurde sie festgenommen.

Lea Oetiker

05.04.2026, 18:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die brasilianische Influencerin Monniky Fraga wurde ein Jahr nach einer angeblichen Entführung festgenommen.
  • Ermittlungen ergaben, dass sie die Tat inszeniert haben soll, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
  • Ihr Ehemann war offenbar ahnungslos und wurde tatsächlich misshandelt.
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Die brasilianische Influencerin Monniky Fraga ist rund ein Jahr nach einer angeblichen Entführung festgenommen worden. Die 27-Jährige hatte im April 2025 behauptet, sie und ihr Ehemann Lucas seien von drei bewaffneten Männern verschleppt und misshandelt worden. Die Täter hätten 100’000 Dollar Lösegeld gefordert, das ihre Familie auch bezahlt habe.

Doch die Polizei zweifelte schnell an der Geschichte. Laut Cley Anderson, dem stellvertretenden Leiter der Special Operations Group (GOE), ergaben Telefonanalysen Hinweise darauf, dass die Entführung gestellt gewesen sein könnte. «Es gab Anzeichen, dass es sich um ein Komplott zwischen dem vermeintlichen Opfer und einem der Täter handelte», sagte er laut brasilianischen Medien.

Die Behörden gehen inzwischen davon aus, dass Fraga die Tat inszenierte, um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu erregen. Einer der angeblichen Entführer sitzt bereits wegen anderer Delikte im Gefängnis.

Ihr Ehemann soll von dem Plan nichts gewusst haben. Er sei während der Tat zusammengeschlagen und beraubt worden und habe die Entführung für echt gehalten. Gegen Fraga wird nun wegen Erpressung, Behinderung der Justiz und Verschwendung von Polizeiarbeit ermittelt. Sie bestreitet die Vorwürfe und fordert ihre Freilassung.

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