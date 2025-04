Angela Koller ist die erste Frau Landammann im Kanton Appenzell Innerrhoden. Bild: Keystone

Die Appenzeller Landsgemeinde hat am Sonntag zum ersten Mal eine Frau in das Innerrhoder Landammann-Amt gewählt. Die 41-jährige Angela Koller (Mitte) tritt die Nachfolge von Landammann und Erziehungsdirektor Roland Inauen (parteilos) an.

Angela Koller setzte sich gegen drei Konkurrenten durch. Während zwei von ihnen deutlich weniger Stimmen auf sich vereinten, wurde es zwischen Koller und dem Kandidaten des bedeutenden kantonalen Gewerbeverbandes knapper. Letztlich setzte sich Koller aber auch gegen Pius Federer durch.

Sie ist Rechtsanwältin und politisiert seit mehreren Jahren im Kantonsrat. Wie Inauen gehört sie der einflussreichen Arbeitnehmendenvereinigung Appenzell (AVA) an. Sie wird zunächst das Amt des stillstehenden Landammanns übernehmen.

Als regierender Landammann wurde das bisherige Standeskommissions-Mitglied Roland Dähler (Volkswirtschaftsdepartement, parteilos) gewählt. Die beiden Innerrhoder Landammänner wechseln sich im Zweijahresturnus als regierender Landammann und als stillstehender Landammann ab.