Insider: «Papst Leo wird die USA nicht besuchen, solange Trump Präsident ist»

Papst Leo XIV. ist der erste US-Amerikaner an der Spitze der Katholischen Kirche. Mit der aktuellen US-Regierung teilt er nicht allzu viel. KEYSTONE

Ein Vertreter des Pentagon soll den Vatikan vor der militärischen Macht der USA gewarnt haben. Der Papst kommentiert das Treffen nicht, sagt aber seine Teilnahme an der 250-Jahr-Feier der Unabhängigkeit der USA ab.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Treffen zwischen dem päpstlichen Botschafter in den USA und dem Pentagon gibt zu reden.

Ein Pressebericht suggeriert, die USA hätten den Vatikan vor der militärischen Macht der US-Army gewarnt und ihm nahegelegt, sich an ihre Seite zu stellen.

Papst Leo XIV. – der erste US-Amerikaner in diesem Amt – äussert sich nicht dazu, kritisiert die US-Regierung zunehmend scharf.

Das Pentagon und das Weisse Haus dementieren den Pressebericht vom Einschüchterungsversuch an den Heiligen Stuhl. Mehr anzeigen

Mit welcher Regierung hat sich die Administration Trump noch nicht angelegt? Es sind wenige, die den Zorn des Präsidenten noch nicht auf sich gezogen haben. Und das Beschwichtigen und Flattieren vor dem US-Präsidenten ist für manche zu einem wiederkehrenden Regierungsgeschäft geworden.

Einigermassen immun gegen die Rhetorik oder auch konkrete Massnahmen der US-Regierung schien der Vatikan zu sein. Dabei geben sich Trump und seine Minister*innen christlicher als frühere Administrationen.

Doch der gebürtige Chicagoer Papst Leo XIV. lässt immer wieder durchblicken, dass er mit dem Präsidenten seines Herkunftslands nicht einverstanden ist. Er hat die Einwanderungspolitik kritisiert, vor dem Bruch der transatlantischen Allianz gewarnt und zuletzt Trumps Drohung, die iranische Zivilisation auszulöschen, als «wirklich nicht akzeptabel» bezeichnet.

Leo XIV.: «Gott hört nicht auf die Kriegführenden»

Besonders sauer müssen dem Papst Äusserungen aufgestossen sein, die US-Armee kämpfe im Iran mit dem Segen Gottes. Er konterte diese Behauptung in seiner Botschaft zum Palmsonntag, in der er sagte, Gott erhöre die Gebete der Kriegführenden nicht, und er schickte einen Bibelvers aus dem Alten Testament hinterher: «Wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich nicht hin. Eure Hände sind voll Blut.»

Ein Bericht der US-Zeitung «The Free Press» macht nun ein Treffen zwischen dem Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik der USA, Elbridge Colby, und dem päpstlichen Gesandten in den USA, Kardinal Christophe Pierre, öffentlich, das im Januar stattgefunden hat.

Die martialische Rhetorik, ein Markenzeichen des Pentagons unter «Kriegsminister» Pete Hegseth, soll auch in dieser Unterredung zum Einsatz gekommen sein. Laut einem anonymen Insider hat Colby an einem Punkt im Gespräch zu Pierre gesagt, die USA seien die stärkste Militärmacht der Welt und könnten tun, was sie wollen. Der Vatikan tue gut daran, sich an ihre Seite zu stellen.»

Colby soll den Pontifex zudem an das Avignon-Papsttum erinnert haben. Gemeint ist die Periode im 14. Jahrhundert, als der französische Königshof seinen Einfluss auf die Kirche laufend ausdehnte, bis schliesslich ein Franzose zum Papst gewählt wurde, der den Hof nach Avignon verlegte.

Messe am 4. Juli: Lampedusa statt Washington

Die Reaktion des Kardinals auf diese Aussagen, ist nicht überliefert. Bekannt ist hingegen, dass der Papst die geplante Teilnahme an der Feier zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA abgesagt hat. Er plant nun am 4. Juli die italienische Insel Lampedusa zu besuchen, auf der seit Jahren Tausende Flüchtlinge ankommen und in Lagern auf ihre Weiterreise hoffen. Ein subtiler Fingerzeig auf die Werte, die Papst Leo XIV. vertritt.

«The Free Press» zitiert zudem einen Insider mit der Aussage, Papst Leo XIV. werde die USA nicht besuchen, solange Trump Präsident ist. Dafür gibt es vom Vatikan keine offizielle Bestätigung.

Vizepräsident Vance, ein weiteres besonders fromm auftretendes Mitglied der Administration Trump, wurde in Ungarn Stellung zum kolportierten Powerplay des Pentagons gegenüber dem Vatikan befragt, nachdem er an einer Wahlveranstaltung des ungarischen Präsidenten Viktor Orban teilgenommen hatte. Er wisse nicht, wer Kardinal Christophe Pierre sei, sagte er zuerst. Dann erinnerte er sich doch und meinte schliesslich, er kommentiere unbestätigte Berichte nicht.

JD VANCE: With no disrespect to the cardinal, I don't know who Cardinal Christophe Pierre is



REPORTER: He's the ambassador to the Holy Sea and US



VANCE: Okay, I've met him before. Sorry. I just didn't remember the name. I've never seen this reporting. I'd like to talk to him. pic.twitter.com/TauVqVRtcF — Aaron Rupar (@atrupar) April 8, 2026

Vance ist im Gegensatz zur Mehrheit der US-Christen Katholik und gilt als Gegner von US-Militärinterventionen. In die Lobpreisungen der amerikanischen Erfolge im Iran seiner Regierungskollegen stimmt er nicht ein. Dabei beruft auch er sich auf seinen Glauben, indem er sagt: «Ich glaube, meine Einstellung zu militärischen Konflikten war schon immer, dass ich darum bete, dass wir auf Gottes Seite stehen», wie die «Washington Post» berichtet.

JD Vance leitet nun die US-Delegation in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA.

Das Pentagon hat inzwischen auf X mitgeteilt, dass es die Darstellung von «The Free Press» für stark übertrieben halte. Das Treffen zwischen Elbridge Colby und Kardinal Christophe Pierre sei substanziell, respektvoll und professionell gewesen.

Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby @USWPColby had a substantive, respectful, and professional meeting with Cardinal Pierre, the then-Papal Nuncio, and his team on January 22, 2026. During the cordial meeting, they discussed a range of topics, including issues of… pic.twitter.com/McI0sB2wKC — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 9, 2026