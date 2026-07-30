Hunderte Feriengäste warten in Misurina (I) auf den Shuttlebus zu den berühmten Drei Zinnen. Ein Video davon löst eine Debatte über den Einfluss von Social Media und den Ansturm auf Naturattraktionen aus.

Die Gipfel der Drei Zinnen gehören zu den bekanntesten Bergmotiven Europas.

Darum geht’s Ein virales Video aus Misurina zeigt riesige Warteschlangen zu den Drei Zinnen.

Die Behörden sprechen von einer Ausnahmesituation und verteidigen ihr Besuchermanagement.

Auch in der Schweiz machen beliebte Ausflugsziele mit Overtourism Schlagzeilen. Zusammenfassung erstellt mit

Eine mehrere hundert Meter lange Warteschlange an einer Bushaltestelle in der Ortschaft Misurina in den italienischen Dolomiten hat in den vergangenen Tagen international Schlagzeilen gemacht. Ein Video auf Social Media zeigt Hunderte Touristen*innen, die bei sommerlichen Temperaturen auf den Shuttlebus zur Auronzohütte warten – dem Ausgangspunkt der berühmten Drei-Zinnen-Runde.

Die Drei Zinnen gehören zu den bekanntesten Bergmotiven Europas. Millionen Menschen kennen die markanten Felstürme aus Reiseführern, Werbekampagnen oder von Instagram und TikTok. Entsprechend gross ist der Wunsch vieler Feriengäste, den Aussichtspunkt selbst zu erleben – und das möglichst bei schönem Wetter.

Genau das war laut den lokalen Tourismusverantwortlichen der Auslöser für die nun viral gegangenen Bilder, wie «Vanity Fair Italia» berichtet. Nach mehreren Regentagen hätten sich an einem sonnigen Tag besonders viele Wanderer gleichzeitig auf den Weg gemacht.

Zwischen Kritik und Gelassenheit

In den sozialen Netzwerken wurde das Video tausendfach geteilt. Viele Nutzer*innen äussern sich in den Kommentaren kritisch über «Instagram-Tourismus» und warfen Besucher*innen vor, lediglich für ein Foto anzureisen. Andere bemängelten, dass die Region unter dem Besucheransturm leide.

Roberto Pais, Tourismusbeauftragter der Gemeinde, widerspricht gegenüber «Vanity Fair Italia» dieser Darstellung. Er betont, die Aufnahmen zeigten keinen Normalzustand. Das bestehende Besuchermanagement funktioniere grundsätzlich gut. So dürfen täglich maximal 800 Autos zur Auronzohütte fahren.

Die Dolomiten bieten zahlreiche Aussichtspunkte, die sich für schöne Erinnerungsfotos anbieten. Imago

Die Zufahrt kostet 40 Euro und muss im Voraus reserviert werden. Ergänzt werde das System durch Shuttlebusse ab Misurina. Laut Pais halten sich in der Hochsaison jeweils rund 3500 bis 4000 Besucher im Gebiet auf – eine Zahl, die das weitläufige Gelände verkraften könne.

Neue Regeln diskutiert

Im Südtirol mehren sich aber auch Stimmen, die strengere Regeln verlangen. Der Bürgermeister der Gemeinde Toblach, die ebenfalls am Fusse der Drei Zinnen liegt, fordert inzwischen eine verbindliche Obergrenze für Besucher der berühmten Gipfel. Hintergrund sind Studien, wonach an Spitzentagen bereits mehr als 13'000 Menschen im Gebiet unterwegs gewesen sein sollen – deutlich mehr als aus Sicht von Experten langfristig verträglich wäre.

Diskutiert werden deshalb Reservationspflichten für sämtliche Zugänge oder eine tägliche Besucherobergrenze nach dem Vorbild amerikanischer Nationalparks.

Das Phänomen kennt auch die Schweiz

Mit dem Phänomen ist Misurina nicht allein. Auch in der Schweiz geraten beliebte Ausflugsziele immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen.

Lauterbrunnen BE kämpft etwa seit Jahren mit einem starken Besucheransturm. Vor allem Tagesgäste sorgen in den Sommermonaten für überfüllte Strassen, Parkplatzprobleme und Belastungen für die Bevölkerung.

Auch der Seewlisee im Kanton Uri zählt zu den bekanntesten Instagram-Hotspots der Schweiz. An Spitzentagen strömen Tausende Besucher an den Bergsee, was Diskussionen über Naturschutz, Lenkungsmassnahmen und den Einfluss sozialer Medien ausgelöst hat.

Die Schweizer Tourismusbranche hat mittlerweile reagiert und will mit einer landesweiten Sensibilisierungskampagne das respektvolle Miteinander zwischen Gästen und Einheimischen fördern. Die Idee dahinter: Fallen Ferienreisende nicht unangenehm auf, wird der Tourismus von den Einheimischen eher akzeptiert.