Mit Appell für EnergiewendeInternationale Klimakonferenz in Berlin begonnen
SDA
21.4.2026 - 13:05
Mit einem Appell für eine schnelle globale Energiewende hat Deutschlands Umweltminister Carsten Schneider den Petersberger Klimadialog in Berlin eröffnet.
Keystone-SDA
21.04.2026, 13:05
21.04.2026, 13:43
SDA
Die Energiewende sei weit fortgeschritten und nicht zu stoppen, sagte der Sozialdemokrat bei der internationalen Konferenz in der deutschen Hauptstadt. «Aber wir müssen schneller und besser werden, denn unser Planet heizt sich immer weiter auf», sagte Schneider als Gastgeber der Konferenz.
UN-Generalsekretär António Guterres wandte sich in einer kurzen Videobotschaft an die Teilnehmer des Klimadialogs und ermahnte sie, bei der Reduzierung der Treibhausgase und bei der Finanzierung des internationalen Klimaschutzes nicht nachzulassen.
Er fügte hinzu: «Wir können die Fehler der Vergangenheit wiederholen, oder wir können eine Revolution der Erneuerbaren von der Kette lassen. Lassen Sie uns die richtige Wahl treffen, für die Stabilität des Klimas, für Energiesicherheit, für eine lebenswerte Zukunft.»
Minister erinnert an Pflichten
Bei der Eröffnungsveranstaltung der zweitägigen Konferenz sprachen auch der Umweltminister der Türkei, Murat Kurum, und sein australischer Kollege Chris Bowen. Beide bereiten zusammen die nächste Weltklimakonferenz im türkischen Antalya im November vor.
Kurum sagte, die multilaterale Zusammenarbeit sei geschwächt, aber nicht vorbei. Die türkische Präsidentschaft werde die nächste UN-Konferenz, genannt COP31, verantwortungsvoll leiten. Er appellierte an alle Länder, die fälligen Meldungen für ihre nationalen Klimaziele einzureichen – 43 Staaten fehlten noch. Zugleich müssten die Geldgeber ihre Finanzierungszusagen für den globalen Klimaschutz einhalten und die Finanztöpfe auffüllen.
Der Petersberger Klimadialog wird seit 2010 von Deutschland veranstaltet und ergänzt die UN-Klimakonferenzen. Er fand zuerst auf dem Petersberg bei Bonn statt, inzwischen aber regelmässig in Berlin. Erwartet werden dieses Jahr rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch aus der Wirtschaft.
Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei.
«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
17.04.2026
Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik
Streit zwischen Papst und Trump: Seit Leo XIV. für ein Ende der verschiedenen Kriege auf der Welt appelliert hat, legt US-Präsident Donald Trump nach. Auf Truth Social schreibt er am Dienstag: «Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat, und dass es völlig inakzeptabel ist, dass der Iran eine Atombombe besitzt.»
15.04.2026
Klartext: Papst äussert sich zu Trump
14.04.2026
Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet
Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik