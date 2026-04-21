  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit Appell für Energiewende Internationale Klimakonferenz in Berlin begonnen

SDA

21.4.2026 - 13:05

Deutschlands Umweltminister Carsten Schneider spricht beim 17. Petersberger Klimadialog. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Deutschlands Umweltminister Carsten Schneider spricht beim 17. Petersberger Klimadialog. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Keystone

Mit einem Appell für eine schnelle globale Energiewende hat Deutschlands Umweltminister Carsten Schneider den Petersberger Klimadialog in Berlin eröffnet.

Keystone-SDA

21.04.2026, 13:05

21.04.2026, 13:43

Die Energiewende sei weit fortgeschritten und nicht zu stoppen, sagte der Sozialdemokrat bei der internationalen Konferenz in der deutschen Hauptstadt. «Aber wir müssen schneller und besser werden, denn unser Planet heizt sich immer weiter auf», sagte Schneider als Gastgeber der Konferenz.

UN-Generalsekretär António Guterres wandte sich in einer kurzen Videobotschaft an die Teilnehmer des Klimadialogs und ermahnte sie, bei der Reduzierung der Treibhausgase und bei der Finanzierung des internationalen Klimaschutzes nicht nachzulassen.

Er fügte hinzu: «Wir können die Fehler der Vergangenheit wiederholen, oder wir können eine Revolution der Erneuerbaren von der Kette lassen. Lassen Sie uns die richtige Wahl treffen, für die Stabilität des Klimas, für Energiesicherheit, für eine lebenswerte Zukunft.»

Minister erinnert an Pflichten

Bei der Eröffnungsveranstaltung der zweitägigen Konferenz sprachen auch der Umweltminister der Türkei, Murat Kurum, und sein australischer Kollege Chris Bowen. Beide bereiten zusammen die nächste Weltklimakonferenz im türkischen Antalya im November vor.

Kurum sagte, die multilaterale Zusammenarbeit sei geschwächt, aber nicht vorbei. Die türkische Präsidentschaft werde die nächste UN-Konferenz, genannt COP31, verantwortungsvoll leiten. Er appellierte an alle Länder, die fälligen Meldungen für ihre nationalen Klimaziele einzureichen – 43 Staaten fehlten noch. Zugleich müssten die Geldgeber ihre Finanzierungszusagen für den globalen Klimaschutz einhalten und die Finanztöpfe auffüllen.

Der Petersberger Klimadialog wird seit 2010 von Deutschland veranstaltet und ergänzt die UN-Klimakonferenzen. Er fand zuerst auf dem Petersberg bei Bonn statt, inzwischen aber regelmässig in Berlin. Erwartet werden dieses Jahr rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch aus der Wirtschaft.

Meistgelesen

Immer mehr Schweizer werden von schwerer Krankheit heimgesucht
«Angstkultur» und «totales Chaos» – Mitarbeiter kritisieren Vegi-Firma scharf
Dieser Trend verändert die Pensionierung

Videos aus dem Ressort

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Verteidigungsminister Pete Hegseth zitiert am 16. April auf einer Pressekonferenz in Washington ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist. 

17.04.2026

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Streit zwischen Papst und Trump: Seit Leo XIV. für ein Ende der verschiedenen Kriege auf der Welt appelliert hat, legt US-Präsident Donald Trump nach. Auf Truth Social schreibt er am Dienstag: «Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat, und dass es völlig inakzeptabel ist, dass der Iran eine Atombombe besitzt.»

15.04.2026

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

14.04.2026

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Pete Hegseths «Pulp Fiction»-Gebet

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

Klartext: Papst äussert sich zu Trump

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Waffenruhe wackelt. Trump erhebt schwere Vorwürfe gegen Iran

Waffenruhe wackeltTrump erhebt schwere Vorwürfe gegen Iran

während Afrika-Reise. Papst würdigt seinen Vorgänger Franziskus am Todestag

während Afrika-ReisePapst würdigt seinen Vorgänger Franziskus am Todestag

Dritter Abgang innert sieben Wochen. Trump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle

Dritter Abgang innert sieben WochenTrump feuert Kabinett leer – seine Regierung wird zur Frauen-Falle