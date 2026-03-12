Ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter wurde nahe der Strasse von Hormus von iranischen Raketen getroffen. (11. März 2026) Bild: Keystone/EPA/Royal Thai Navy

Die iranischen Streitkräfte nehmen immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. Vor der irakischen Küste brennen Öltanker nach einem Angriff. Und US-Präsident Trump stellt erneut ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In mehreren Ländern am Persischen Golf hat es erneut Angriffe durch Drohnen und Raketen gegeben, für die der Iran verantwortlich gemacht wird.

Bei einem Angriff auf zwei Öltanker im Persischen Golf kam nach Angaben der irakischen Regierung mindestens eine Person ums Leben.

Ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter wurde nahe der Strasse von Hormus von iranischen Raketen getroffen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten am frühen Morgen, die Luftabwehr bekämpfe eine Bedrohung durch Raketen.

Die erste Woche des Kriegs gegen den Iran hat die USA nach AP-Informationen 11,3 Milliarden US-Dollar gekostet. Mehr anzeigen

Den Angriffen der USA und Israel hat der Iran militärisch wenig entgegenzusetzen. Doch mit dem Beschuss der wichtigen Energie-Infrastruktur in der Region treibt Teheran die Kosten in die Höhe.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Donnerstag passiert ist.

Treibstofflager in Flammen: Iran attackiert Ölsektor am Golf

Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Krieges in Aussicht stellt, nehmen die iranischen Streitkräfte immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. Mit den Attacken will die Regierung in Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben. Wegen der Blockade der für die Schifffahrt äusserst wichtigen Strasse von Hormus war der Ölpreis zuletzt auf den höchsten Stand seit Sommer 2022 gestiegen.

In Bahrain griff der Iran nach Angaben örtlicher Behörden Treibstofflager nahe dem internationalen Flughafen an. Unklar war zunächst, ob es sich bei den betroffenen Treibstofflagern um die Kerosindepots des Flughafens am Rande der Hauptstadt Manama oder eine andere Einrichtung handelte.

Im Oman wurden Treibstofftanks im Hafen von Salala mutmasslich von iranischen Drohnen getroffen. Auf einem vom arabischen Fernsehsender Al Jazeera veröffentlichten Video war zu sehen, wie ein grosser Feuerball über einem der Tanks aufsteigt. Der Golf-Kooperationsrat verurteilte den Angriff.

Irak meldet einen Toten bei Angriff auf Öltanker

Bei einem Angriff auf zwei Öltanker im Persischen Golf kam nach Angaben der irakischen Regierung mindestens eine Person ums Leben. Die Attacke in irakischen Hoheitsgewässern stelle eine Verletzung der Souveränität des Landes dar, zitierte staatliche Nachrichtenagentur INA einen Militärsprecher. Sechs Schiffe wurden demnach entsandt, um der Besatzung der beiden Tanker zu helfen. 38 Crew-Mitglieder seien geborgen worden, darunter ein Toter, sagte der Militärsprecher weiter. Die Hafenverwaltung stellte daraufhin den Betrieb der Ölterminals des Landes bis auf weiteres ein.

Im Krieg zwischen den USA und Israel mit dem Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Strasse von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor anderthalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht.

Brand nach Beschuss von thailändischem Frachter

Ein unter thailändischer Flagge fahrender Frachter wurde nahe der Strasse von Hormus von iranischen Raketen getroffen. Die «Mayuree Naree», die von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien unterwegs war, sei von zwei Geschossen oberhalb der Wasserlinie getroffen worden, wodurch am Heck und im Maschinenraum ein Brand ausgelöst wurde, teilte die thailändische Marine mit. Von den 23 thailändischen Besatzungsmitgliedern konnten 20 von der Marine Omans in Sicherheit gebracht werden, während drei Seeleute nach Angaben der Reederei Precious Shipping wahrscheinlich zunächst im Maschinenraum eingeschlossen blieben.

Unterdessen meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO), dass vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ein Containerschiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Der Treffer habe ein kleines Feuer an Bord ausgelöst, verletzt wurde demnach niemand.

Neue Angriffe auch in den Emiraten und in Saudi-Arabien

Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten am frühen Morgen, die Luftabwehr bekämpfe eine Bedrohung durch Raketen. In Dubai stürzte in der Nacht zudem eine Drohne auf ein Wohngebäude. Ein Brand wurde unter Kontrolle gebracht, niemand wurde verletzt, wie die Behörden mitteilten.

Saudi-Arabien meldete in der Nacht, dass im Osten des Landes 18 Drohnen abgefangen und zerstört worden seien. Das kuwaitische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr des Golfstaats habe eine Reihe feindlicher Drohnen abgefangen, die in den Luftraum im Norden des Landes eingedrungen seien.

Pentagon schätzt Kosten der ersten Kriegstage auf elf Milliarden US-Dollar

Die erste Woche des Kriegs gegen den Iran hat die USA nach AP-Informationen 11,3 Milliarden US-Dollar gekostet. Das US-Verteidigungsministerium habe dem Kongress die Schätzung Anfang dieser Woche bei einem Briefing vorgelegt, teilte ein Regierungsvertreter der AP mit. Das Militär berichtete, dass allein am ersten Wochenende des Krieges fünf Milliarden US-Dollar für Munition ausgegeben worden seien.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte zuvor angedeutet, beim Kongress zusätzliche Mittel für den Krieg beantragen zu wollen. Diese Idee scheint jedoch vorerst nicht spruchreif zu sein. Der republikanische Senator Roger Wicker, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses des Senats, sagte am Mittwoch, er rechne in diesem Monat nicht mit einem entsprechenden Antrag auf zusätzliche Mittel.