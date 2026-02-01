  1. Privatkunden
Rhetorische Symbolik? Iran erklärt EU-Armeen zu «terroristischen Gruppen»

SDA

1.2.2026 - 08:16

Die deutsche Bundeswehr ist für den Iran jetzt eine «terroristische Organisation».
Die deutsche Bundeswehr ist für den Iran jetzt eine «terroristische Organisation».
Jens Kalaene/dpa

Die Eskalationsspirale dreht sich weiter: Nach der EU-Entscheidung gegen die Revolutionsgarden erklärt Teheran nun Europas Armeen zu Terroristen. Irans Parlament antwortet mit Drohgebärden.

,

Keystone-SDA, Petar Marjanović

01.02.2026, 08:16

Als Reaktion auf die Entscheidung der Europäischen Union, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, stuft der Iran die Armeen der EU-Mitgliedstaaten künftig als terroristische Gruppen ein. 

Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte unter Verweis auf Artikel 7 des iranischen Gesetzes über Gegenmassnahmen aus dem Jahr 2019, die rechtlichen Konsequenzen dieser Einstufung lägen bei der Europäischen Union. Was das für die Schweiz gilt, war der Rede von Ghalibaf nicht zu entnehmen.

Die Europäische Union hatte am Donnerstag entschieden, die Revolutionsgarden (IRGC) wegen ihres blutigen Vorgehens gegen die jüngsten Massenproteste als Terrororganisation einzustufen. Die Entscheidung gilt als symbolischer Schritt, der wegen bereits bestehender Sanktionen voraussichtlich wenig praktische Bedeutung haben wird. Über die Listung der Revolutionsgarden als Terrororganisation wurde in der EU jahrelang diskutiert.

«Europa will mit diesen Massnahmen seinen Herrn, nämlich Amerika, zufriedenstellen», sagte Ghalibaf der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge. Im Parlament trugen Abgeordnete aus Solidarität Uniformen der Revolutionsgarden. «Tod für Amerika» und «Tod für Israel» riefen einige Politiker mit erhobenen Fäusten, wie auf Videos iranischer Medien zu sehen ist.

Die Revolutionsgarden sind Irans Elitestreitmacht

Die USA hatten die IRGC 2019 unter Präsident Donald Trump als weltweit erstes Land als Terrororganisation eingestuft. Kurz darauf verabschiedete Irans Parlament ein Gesetz mit Gegenmassnahmen und möglichen Schritten für künftige Einstufungen, wie sie die EU vergangene Woche vornahm.

Die Revolutionsgarden sind Irans Elitestreitmacht und der regulären Armee weit überlegen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Truppe nicht nur militärisch massiv aufgerüstet, sondern baute auch ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss aus – etwa durch Beteiligungen an Hotelketten und Fluggesellschaften.

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

Tödliche Schüsse bei einem Einsatz von ICE-Beamten in Minneapolis lassen die Wut auf Präsident Donald Trump und das Vorgehen seiner Regierung gegen ihre eigenen Landsleute hochkochen.

25.01.2026

Vorschlag an Trump: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schlägt dem US-Präsidenten ein Treffen der G7-Staaten mit Russland und Dänemark am Donnerstag in Paris vor. Das geht aus privaten Textnachrichten zwischen Macron und Trump hervor, die der US-Präsident auf der Plattform Truth Social teilt. Der Élysée-Palast bestätigt deren Echtheit.

20.01.2026

