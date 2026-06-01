Iran bricht Verhandlungen mit den USA ab

Die Strasse von Hormus soll komplett blockiert werden. -/kyodo/dpa

Der Iran bricht alle Verhandlungen mit den USA per sofort ab. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Iran stoppt laut Staatsmedien den indirekten Nachrichtenaustausch mit den USA.

Teheran verlangt ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon und im Gazastreifen.

Die Führung in Teheran sieht die Angriffe auf die Hisbollah als Verstoss gegen die Waffenruhe vom 8. April. Mehr anzeigen

Der Iran hat alle Verhandlungen mit den USA per sofort abgebrochen. Das berichtet die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Demnach habe sich der Iran per sofort von allen Verhandlungstischen zurückgezogen.

Wie die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim weiter berichtet, will die iranische Verhandlungsdelegation bis auf Weiteres keine Botschaften mehr über Vermittler an Washington übermitteln.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Dem Bericht zufolge sollen neue Kontakte erst dann wieder aufgenommen werden, wenn iranische Forderungen erfüllt werden.

Im Zentrum steht dabei die Forderung nach einem Ende der israelischen Militäraktionen gegen die Hisbollah im Libanon sowie gegen die Hamas im Gazastreifen.

Iran sieht Waffenruhe verletzt

Die Führung in Teheran argumentiert, die israelischen Angriffe stellten einen Verstoss gegen die am 8. April vereinbarte Waffenruhe zwischen Iran und den USA dar.

Mit dem Schritt erhöht die Islamische Republik den politischen Druck auf Washington. Die USA gelten zwar nicht als direkte Kriegspartei bei den israelischen Operationen, sind jedoch Israels engster Verbündeter und wichtigster militärischer Unterstützer.

Neue Unsicherheit für die Region

Der vorläufige Verhandlungsstopp dürfte die diplomatischen Bemühungen zur Stabilisierung der Lage zusätzlich erschweren. Beobachter hatten zuletzt gehofft, dass die indirekten Kontakte zwischen Washington und Teheran dazu beitragen könnten, eine weitere Eskalation im Nahen Osten zu verhindern.

Ob es sich um einen vorübergehenden Schritt oder um einen längerfristigen Abbruch der Gespräche handelt, ist derzeit offen. Aus Washington lag zunächst keine unmittelbare Stellungnahme vor.