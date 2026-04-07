Irans oberster Führer soll in kritischem Zustand sein

Nicht regierungsfähigIrans oberster Führer soll in kritischem Zustand sein
Sven Ziegler
7.4.2026
Irans neuer oberster Führer Modschtaba Chamenei soll sich in einem kritischen Zustand befinden. Laut der britischen Zeitung «The Times» wird der 56-Jährige bewusstlos in der iranischen Stadt Ghom behandelt.
Laut der britischen Tageszeitung «The Times» enthüllt ein diplomatisches Memo auf Basis von US-israelischen Geheimdienstinformationen, dass der 56-Jährige in Ghom – rund 140 Kilometer südlich von Teheran – behandelt werde.
Er sei ohne Bewusstsein und nicht in der Lage, «an irgendwelchen Entscheidungen des Regimes mitzuwirken». Das Papier spricht von «einem kritischen Zustand». Details werden nicht genannt.
Verletzt beim Angriff auf den Vater
Chamenei wurde nach iranischen Angaben beim US-israelischen Luftangriff vom 28. Februar verletzt – demselben Angriff, bei dem sein Vater, Ayatollah Ali Chamenei, getötet wurde. Während US-Medien zunächst von einer Verletzung an Bein oder Fuss berichteten, sprachen iranische Oppositionsgruppen früh von einem Koma. US-Kriegsminister Pete Hegseth hatte erklärt, Chamenei sei «verwundet und wahrscheinlich entstellt» worden.
Nahost-Konflikt
Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.
Laut dem Memo sollen in Ghom zudem Vorbereitungen für den Bau eines Mausoleums erkennbar sein – für «mehr als ein Grab». Das legt nahe, dass neben dem getöteten Ayatollah weitere Familienmitglieder dort beigesetzt werden könnten. Die staatliche Beisetzung von Ali Chamenei wurde nach iranischen Angaben wegen der «Erwartung einer beispiellosen Teilnehmerzahl» verschoben.
Offizielle Stellen in Teheran betonen, der neue oberste Führer sei «im Amt». US-Präsident Donald Trump erklärte jedoch, er verhandle mit anderen iranischen Vertretern – aber nicht mit dem obersten Führer. Auf einer Pressekonferenz rief Trump das iranische Volk dazu auf, sich gegen die Regierung zu erheben, räumte aber ein, dass dies für die Betroffenen lebensgefährlich sein könnte.
Staatsfernsehen bestätigt Tod von Ajatollah Khamenei – Iran vor ungewisser Zukunft
Das iranische Staatsfernsehen hat am Sonntagmorgen den Tod von Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei bestätigt. Der 86-Jährige stand seit 1989 an der Spitze der Islamischen Republik.