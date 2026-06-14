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Laut iranischen Angaben Cyber-Angriff auf staatliche Banken

SDA

14.6.2026 - 10:46

ARCHIV – Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur. (Symbolbild)) Foto: Nicolas Armer/dpa (Archivbild)
ARCHIV – Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur. (Symbolbild)) Foto: Nicolas Armer/dpa (Archivbild)
Keystone

Plötzlich konnten zahlreiche Iraner*innen ihre Konsumation nicht mehr zahlen: Bei einem Hacker-Angriff auf staatliche Banken ist am Sonntag das staatliche Zahlungssystem zum Erliegen gekommen. 

Keystone-SDA

14.06.2026, 10:46

14.06.2026, 15:35

Nach einem Cyberangriff auf mehrere staatliche Banken im Iran sind elektronische Dienstleistungen massiv gestört worden. Online-Zahlungen fielen zeitweise vollständig aus. Der Banken-Koordinationsrat des Landes bestätigte laut Wirtschaftsportal Eghtesad-News die Vorfälle. Das Problem sei inzwischen aber behoben und der Onlineverkehr wieder normalisiert.

In Teheran berichteten zahlreiche Augenzeugen, dass in Supermärkten, Restaurants und auch an Tankstellen plötzlich keine Online-Zahlungen mehr möglich waren. Viele Beträge wurden daraufhin notiert, um sie später zu begleichen. Betroffen waren insbesondere vier grosse staatliche Banken sowie zahlreiche Geldautomaten in der Hauptstadt.

Eine iranische Hackergruppe hatte bereits am Samstag einen Angriff angekündigt. «Ein stiller Krieg entfaltet sich und Iran steht unter Cyberangriff», erklärte die Gruppe Black Wolves auf ihrem Telegram-Kanal. Bereits 2022 war es während der Frauenproteste zu einem massiven Angriff auf die iranische Zentralbank gekommen. Auch die Überwachungskameras des berüchtigten Ewin-Gefängnisses in Teheran wurden damals gehackt und Aufnahmen veröffentlicht, die gewalttätige Übergriffe von Wachpersonal auf politische Gefangene zeigten. Die Hackerangriffe gelten als Form des digitalen Protests gegen das islamische System im Iran.

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