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Reaktion auf Trump-Ultimatum Iran droht mit vollständiger Schliessung der Hormus-Meerenge

dpa

22.3.2026 - 23:24

Die Strasse von Hormus ist an der engsten Stelle nur Dutzende Kilometer breit. (Archivbild)
Die Strasse von Hormus ist an der engsten Stelle nur Dutzende Kilometer breit. (Archivbild)
Bild: -/Nasa/dpa

Der Iran will sich dem Ultimatum von Donald Trump nicht beugen – und droht massive Vergeltung an, falls der US-Präsident seine Ankündigungen wahr macht.

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DPA, Redaktion blue News

22.03.2026, 23:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Ultimatum von US-Präsident Trump droht der Iran mit der vollständigen Schliessung der Strasse von Hormus.
  • Die USA wollen iranische Kraftwerke angreifen.
  • Der Schiffsverkehr durch die Meerenge ist wegen des Iran-Kriegs bereits fast vollständig zum Erliegen gekommen.
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Der Iran droht nach einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump mit der vollständigen Schliessung der Strasse von Hormus, falls die USA iranische Kraftwerke angreifen. Die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge werde dann vollständig gesperrt und erst wieder geöffnet, wenn die zerstörten Kraftwerke wieder aufgebaut seien, teilten die iranischen Revolutionsgarden über den Staatssender Irib mit.

Der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus ist infolge des Iran-Kriegs bereits weitgehend zum Erliegen gekommen. Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat zuletzt in der Region wiederholt Schiffe angegriffen. Einzelne Schiffe konnten die Meerenge aber auch passieren.

USA. Trump setzt Iran Ultimatum für Öffnung der Strasse von Hormus

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Trump hatte dem Iran in der Nacht zum Sonntag (MEZ) mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Strasse von Hormus vollständig und «ohne Drohungen» öffnen. Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, «beginnend mit dem grössten!», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Der Iran hatte im Gegenzug bereits gedroht, in diesem Fall alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier zu nehmen. Nun kündigten die Revolutionsgarden zudem an, alle Kraftwerke, Energieinfrastrukturen und Informations- und Kommunikationstechnologie Israels anzugreifen – und «alle vergleichbaren Unternehmen in der Region mit US-Anteilseignern».

Trump drängt Nato zu Hilfe bei Strasse von Hormus – und droht

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Washington, 16.03.2026: Donald Trump droht Nato: Sollte das Verteidigungsbündnis im Iran-Krieg nicht bei der Sicherung von Öltransporten in der Strasse von Hormus helfen, werde die Nato vor einer «sehr schlechten» Zukunft stehen. Das sagt der US-Präsident in einem kurzen Interview mit der «Financial Times». Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist sehr wichtig für den Transport von Öl und Flüssiggas. Wegen drohender iranischer Angriffe ist er praktisch zum Erliegen gekommen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat einem Militäreinsatz in der Strasse von Hormus bereits zuvor eine Absage erteilt. Für ihn gebe es im Augenblick «keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken». Deutschland sei nicht Teil dieses Kriegs «und wir wollen es auch nicht werden», betonte er.

16.03.2026

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