Das Öl aus Iran landet fast nur in China – Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule bezahlen Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl. Trotzdem steigen unsere Spritpreise. Der Konflikt scheint weit weg – doch der Ölmarkt kennt keine Grenzen. Warum wir das an der Zapfsäule spüren, erklärt das Video. 12.03.2026

Der Iran hat in der Nacht gedroht, seine Angriffe auf Ölanlagen in Golfstaaten stark auszuweiten. Eine Miliz im Irak erklärt sich verantwortlich für den Absturz eines US-Tankjets. Und bei einem Angriff auf im Irak stationierte französische Truppen ist ein Soldat getötet worden. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Der Iran hat Israel mit Raketen angegriffen und mit der Ausweitung von Angriffen auf Ölanlagen in den Golfstaaten gedroht.

Im Westen des Irak ist ein US-Tankflugzeug abgestürzt.

Die USA erlauben für einen Zeitraum von 30 Tagen den Kauf von russischem Öl.

Im Irak ist ein französischer Armeeangehöriger nach einem Drohnenangriff auf eine Militärbasis gestorben. Mehrere Soldaten wurden verletzt.

Israels Armee flog erneut Angriffe im Libanon; ein Mensch starb im Südwesten Beiruts durch einen Angriff.

Saudi-Arabien hat zahlreiche Drohnen abgefangen, in Dubai lösten Trümmer abgefangener Geschosse ein Feuer aus. Mehr anzeigen

Die Revolutionsgarden halten die Strasse von Hormus blockiert und drohen mit weiteren Schlägen gegen die USA und Israel. Auch im eigenen Land scheint der Machtapparat die Lage weiter im Griff zu haben.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Freitag passiert ist.

Iran droht mit weitreichenden Angriffen auf Ölanlagen im Golf

Der Iran hat in der Nacht gedroht, seine Angriffe auf Ölanlagen in Golfstaaten stark auszuweiten, sollte seine eigene Energieinfrastruktur von den USA und Israel attackiert werden. «Wir werden das Öl und Gas der Region in Brand setzen, wenn es nur den leichtesten Angriff auf die Energieinfrastruktur und die Häfen des Iran gibt», sagte ein Sprecher des zentralen Einsatzkommandos der iranischen Armee.

Die iranische Revolutionsgarde hatte bereits am Mittwoch Vergeltungsschläge für Angriffe auf iranische Häfen angekündigt. Sollte eine entsprechende US-Drohung umgesetzt werden, wäre nach Worten ihres Sprechers kein Hafen oder Wirtschaftszentrum im Persischen Golf sicher.

In einem Hafen nahe der im Süden des Iraks gelegenen Stadt Basra brennt ein Öltanker nach einem iranischen Angriff. (11. März 2026) Bild: Keystone/AP Photo

Der Iran hat bereits Ölanlagen in der Region angegriffen und auch Frachtschiffe in der Strasse von Hormus attackiert, durch die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Öls und Flüssiggases transportiert wird.

US-Tankflugzeug stürzt im Irak ab

Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben ein Tankflugzeug verloren. «Der Vorfall hat sich in verbündetem Luftraum ereignet», teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) auf X mit. Er sei weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen. Die Rettungsmassnahmen dauerten an.

Nach Angaben von Centcom waren zwei Flugzeuge an dem Vorfall beteiligt. Eines sei sicher gelandet, das andere vom Typ KC-135 sei im Westen des Iraks «runtergekommen». Nähere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.

Tankflugzeug vom Typ KC-135. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Hiro Komae

Die iranische Armee behauptete in einer vom Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung hingegen, eine mit Teheran verbündete Gruppe im Irak habe das Flugzeug mit einer Rakete abgeschossen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, die Islamische Widerstandsbewegung im Irak, eine Dachorganisation von bewaffneten Gruppen, die vom Iran unterstützt werden, habe sich zum Abschuss des Tankflugzeugs bekannt. In einer Stellungnahme der Gruppe hiess es, sie habe das Flugzeug «zur Verteidigung der Souveränität und des Luftraums unseres Landes» abgeschossen, schrieb die «Zeit».

Französischer Soldat bei Drohnenangriff im Irak getötet

Bei einem Angriff auf im Irak stationierte französische Truppen ist ein Soldat getötet worden. Weitere Militärangehörige wurden bei dem Angriff in der nördlichen Region Erbil verletzt, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mitteilte. Nach vorigen Angaben des Verteidigungsministeriums handelte es sich um einen Drohnenangriff, bei dem sechs französische Soldaten verletzt wurden. Diese seien an Ausbildungsmassnahmen zur Terrorismusbekämpfung mit irakischen Partnern beteiligt gewesen. Die Verletzten seien sofort in das nächstgelegene medizinische Zentrum gebracht worden, hiess es.

Nach Angaben des Gouverneurs von Erbil waren an dem Angriff zwei Drohnen beteiligt, schrieb die Zeitung «Le Parisien». Der Angriff erfolgte demnach auf einem Stützpunkt etwa 40 Kilometer südwestlich von Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Irak. Wer hinter dem Angriff steckte, blieb zunächst unklar.

Macron bezeichnete den Angriff auf die seit 2015 im Anti-Terror-Kampf im Irak stationierten französischen Truppen als inakzeptabel. Ihre Präsenz im Irak erfolge ausschliesslich im Rahmen der Terrorismusbekämpfung. Der Krieg im Iran könne solche Angriffe nicht rechtfertigen.

USA erlauben zeitweise Kauf von russischem Öl

Die US-Regierung will dem aufgrund des Iran-Kriegs stark gestiegenen Ölpreis entgegenwirken: Um das Angebot auf dem Weltmarkt zu verbessern, dürfen Länder zeitweise russisches Öl kaufen, das sich bereits auf Schiffen befindet. Das erklärte Finanzminister Scott Bessent auf der Plattform X. Die befristete Ausnahme von US-Sanktionen soll bis 11. April gelten.

Russland, das seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, dürfte damit zumindest kurzfristig seine Einnahmen aus dem Rohöl-Verkauf steigern können. Bessent argumentierte jedoch, Russland werde von dieser «eng gefassten» Ausnahme nicht in bedeutender Weise finanziell profitieren.

Es gibt seit Jahren Sanktionen der USA, die den russischen Ölsektor betreffen. Auch deswegen ist Moskau für den Export auf hoher See häufig auf sanktionierte Schiffe angewiesen, die zur sogenannten Schattenflotte gehören. Länder und Unternehmen, die mit ihnen Geschäfte machen, könnten im Normalfall selbst Gefahr laufen, Ziel von Sanktionen zu werden.