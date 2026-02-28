Von Chamenei bis LaridschaniDas sind die iranischen Köpfe, auf die es Trump abgesehen hat
Sven Ziegler
28.2.2026
Videos zeigen Angriff auf Teheran
Neue Videos aus Irans Hauptstadt zeigen den Angriff am frühen Samstagmorgen. Dichter Rauch steigt über der Stadt auf.
28.02.2026
Die USA und Israel haben koordinierte Angriffe auf Iran gestartet. Laut mehreren internationalen Medien richteten sich die Schläge nicht nur gegen militärische Infrastruktur, sondern gezielt gegen die Spitze des iranischen Machtapparats.
Ali Chamenei ist seit 1989 oberster Führer der Islamischen Republik Iran und damit die politisch und religiös mächtigste Person im Staat. Er steht über Präsident, Parlament und Regierung und hat das letzte Wort in Fragen von Militär, Aussenpolitik und Sicherheit. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte kontrolliert er direkt die Revolutionsgarden und die Geheimdienste. Seine Position macht ihn zum zentralen Machtfaktor im iranischen System.
Masoud Pezeshkian – Präsident
Masoud Peseschkian ist Präsident Irans und leitet die Regierungsgeschäfte. Er ist formell Staatsoberhaupt, steht jedoch in zentralen strategischen Fragen unter der Autorität des obersten Führers. Der Präsident ist für die Umsetzung innenpolitischer Programme sowie für wirtschaftliche und administrative Entscheidungen zuständig. International repräsentiert er Iran auf diplomatischer Ebene.
Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete unter Berufung auf eine präsidiale Quelle, Peseschkian sei am Leben und bei guter Gesundheit. International gilt er als formelles Staatsoberhaupt, während Chamenei faktisch die höchste Macht innehat.
Reuters berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass Nasirzadeh bei den israelischen Angriffen getötet worden sei. Eine unabhängige Bestätigung von iranischer Seite lag zunächst nicht vor.
Mohammad Pakpour – Kommandeur der Revolutionsgarden
Mohammad Pakpour führte die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), eine Eliteeinheit mit erheblichem politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Land. Die Revolutionsgarden unterstehen direkt dem obersten Führer und sind für viele strategische Operationen im In- und Ausland zuständig. Sie gelten als zentraler Pfeiler der Machtstruktur in Teheran. International stehen sie wegen ihrer Rolle in regionalen Konflikten unter Sanktionen.
Mohammad Pakpour wurde ebenfalls als getötet vermeldet. Auch hier fehlt bislang eine unabhängige Bestätigung.
Sayyid Abdolrahim Mousavi – Generalstabschef
CNN berichtete unter Berufung auf israelische Quellen, dass auch Generalstabschef Sayyid Abdolrahim Mousavi zu den Zielpersonen gehört habe. Über seinen Status gibt es bislang keine gesicherten Angaben.
Sayyid Abdolrahim Mousavi ist Generalstabschef der iranischen Streitkräfte. In dieser Funktion koordiniert er die militärischen Aktivitäten zwischen Armee, Luftwaffe, Marine und weiteren Teilstreitkräften. Der Generalstabschef ist operativ für die strategische Planung und Einsatzführung verantwortlich. Seine Position ist entscheidend für die militärische Reaktionsfähigkeit des Landes.
Ali Schamchani – Verteidigungsrats-Sekretär
Ali Schamchani, Sekretär des neu geschaffenen iranischen Verteidigungsrats, soll ebenfalls im Visier gestanden haben. Auch hier ist unklar, ob er verletzt oder getötet wurde.
Ali Schamchani gehört seit Jahren zu den einflussreichen Sicherheitsstrategen Irans. Als Sekretär des Verteidigungsrats ist er in strategische Entscheidungen zur nationalen Sicherheit eingebunden. In früheren Funktionen war er unter anderem Verteidigungsminister und langjähriger Sicherheitsberater. Er gilt als politisch gut vernetzt innerhalb des iranischen Machtapparats.
Ali Laridschani – Nationaler Sicherheitsrat
Ali Laridschani war in verschiedenen hochrangigen Staatsämtern tätig, unter anderem als Parlamentspräsident. Als Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats ist er mit strategischen Sicherheitsfragen befasst. Der Nationale Sicherheitsrat koordiniert militärische, aussenpolitische und sicherheitspolitische Entscheidungen. Laridschani zählt seit Jahren zur politischen Elite des Landes.
Offizielle Informationen zu seinem Verbleib fehlen bislang.
