Videos zeigen Angriff auf Teheran Neue Videos aus Irans Hauptstadt zeigen den Angriff am frühen Samstagmorgen. Dichter Rauch steigt über der Stadt auf. 28.02.2026

Die USA und Israel haben koordinierte Angriffe auf Iran gestartet. Laut mehreren internationalen Medien richteten sich die Schläge nicht nur gegen militärische Infrastruktur, sondern gezielt gegen die Spitze des iranischen Machtapparats.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA und Israel haben laut Berichten eine koordinierte Militäraktion gegen Iran gestartet.

Ziel sollen hochrangige politische und militärische Führungspersonen gewesen sein.

Mehrere Todesmeldungen kursieren – offizielle Bestätigungen fehlen teils oder sind widersprüchlich. Mehr anzeigen

Die USA und Israel haben koordinierte Schläge gegen Iran gestartet. Berichten zufolge richteten sich die Angriffe gezielt gegen die politische und militärische Führung des Landes.

Doch wer sind die Führer, auf die es Trump abgesehen hat? blue News präsentiert dir die Führung des Irans.

Ali Khamenei – Oberster Führer

Ali Khamenei ist seit über 30 Jahren oberster Führer des Irans IMAGO/ABACAPRESS

Irans oberster Führer Ali Chamenei soll Hauptziel der Angriffe gewesen sein. Ein israelischer Offizieller sagte der Nachrichtenagentur, Chamenei habe sich zum Zeitpunkt der Schläge nicht in Teheran befunden, sondern an einem sicheren Ort. Irans Aussenminister erklärte laut Medien, Chamenei lebe «soweit ich weiss». Öffentlich ist er seit den Angriffen nicht aufgetreten. Mittlerweile mehren sich die Hinweise, dass Chamenei tot ist.

Ali Chamenei ist seit 1989 oberster Führer der Islamischen Republik Iran und damit die politisch und religiös mächtigste Person im Staat. Er steht über Präsident, Parlament und Regierung und hat das letzte Wort in Fragen von Militär, Aussenpolitik und Sicherheit. Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte kontrolliert er direkt die Revolutionsgarden und die Geheimdienste. Seine Position macht ihn zum zentralen Machtfaktor im iranischen System.

Masoud Pezeshkian – Präsident

Masoud Peseschkian (m.) ist formell Staatsoberhaupt. KEYSTONE

Masoud Peseschkian ist Präsident Irans und leitet die Regierungsgeschäfte. Er ist formell Staatsoberhaupt, steht jedoch in zentralen strategischen Fragen unter der Autorität des obersten Führers. Der Präsident ist für die Umsetzung innenpolitischer Programme sowie für wirtschaftliche und administrative Entscheidungen zuständig. International repräsentiert er Iran auf diplomatischer Ebene.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete unter Berufung auf eine präsidiale Quelle, Peseschkian sei am Leben und bei guter Gesundheit. International gilt er als formelles Staatsoberhaupt, während Chamenei faktisch die höchste Macht innehat.

Aziz Nasirzadeh – Verteidigungsminister

Irans Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh. KEYSTONE

Aziz Nasirzadeh war als Verteidigungsminister für die militärische Organisation und Rüstungsstrategie des Landes verantwortlich. Das Verteidigungsministerium koordiniert die regulären Streitkräfte und ist in die Entwicklung militärischer Programme eingebunden. In Iran existieren neben der regulären Armee die Revolutionsgarden als eigenständige Machtstruktur. Der Verteidigungsminister spielt deshalb eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung der militärischen Kapazitäten.

Reuters berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass Nasirzadeh bei den israelischen Angriffen getötet worden sei. Eine unabhängige Bestätigung von iranischer Seite lag zunächst nicht vor.

Mohammad Pakpour – Kommandeur der Revolutionsgarden

Mohammad Pakpour führte die Islamischen Revolutionsgarden. Wikimedia

Mohammad Pakpour führte die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), eine Eliteeinheit mit erheblichem politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Land. Die Revolutionsgarden unterstehen direkt dem obersten Führer und sind für viele strategische Operationen im In- und Ausland zuständig. Sie gelten als zentraler Pfeiler der Machtstruktur in Teheran. International stehen sie wegen ihrer Rolle in regionalen Konflikten unter Sanktionen.

Mohammad Pakpour wurde ebenfalls als getötet vermeldet. Auch hier fehlt bislang eine unabhängige Bestätigung.

Sayyid Abdolrahim Mousavi – Generalstabschef

Sayyid Abdolrahim Mousavi ist iranischer Generalstabschef (l.) Bild: AP Photo/Vahid Salemi

CNN berichtete unter Berufung auf israelische Quellen, dass auch Generalstabschef Sayyid Abdolrahim Mousavi zu den Zielpersonen gehört habe. Über seinen Status gibt es bislang keine gesicherten Angaben.

Sayyid Abdolrahim Mousavi ist Generalstabschef der iranischen Streitkräfte. In dieser Funktion koordiniert er die militärischen Aktivitäten zwischen Armee, Luftwaffe, Marine und weiteren Teilstreitkräften. Der Generalstabschef ist operativ für die strategische Planung und Einsatzführung verantwortlich. Seine Position ist entscheidend für die militärische Reaktionsfähigkeit des Landes.

Ali Schamchani – Verteidigungsrats-Sekretär

Ali Schamchani, Sekretär des neu geschaffenen iranischen Verteidigungsrats, KEYSTONE

Ali Schamchani, Sekretär des neu geschaffenen iranischen Verteidigungsrats, soll ebenfalls im Visier gestanden haben. Auch hier ist unklar, ob er verletzt oder getötet wurde.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Ali Schamchani gehört seit Jahren zu den einflussreichen Sicherheitsstrategen Irans. Als Sekretär des Verteidigungsrats ist er in strategische Entscheidungen zur nationalen Sicherheit eingebunden. In früheren Funktionen war er unter anderem Verteidigungsminister und langjähriger Sicherheitsberater. Er gilt als politisch gut vernetzt innerhalb des iranischen Machtapparats.

Ali Laridschani – Nationaler Sicherheitsrat

Ali Larijani ist Chef des nationalen Sicherheitsrats. IMAGO/Middle East Images

Ali Laridschani war in verschiedenen hochrangigen Staatsämtern tätig, unter anderem als Parlamentspräsident. Als Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats ist er mit strategischen Sicherheitsfragen befasst. Der Nationale Sicherheitsrat koordiniert militärische, aussenpolitische und sicherheitspolitische Entscheidungen. Laridschani zählt seit Jahren zur politischen Elite des Landes.

Offizielle Informationen zu seinem Verbleib fehlen bislang.