Abbas Araghchi gilt als einer der erfahrensten Diplomaten des Landes. Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Kurz vor neuen Gesprächen mit arabischen Staaten steht der Iran unter internationalem Druck: Laut einem IAEA-Bericht lagert Teheran mehr als 400 Kilogramm fast waffenfähiges Uran – und blockiert Einblicke in sein Atomprogramm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Iran lagert laut IAEA über 400 Kilogramm fast waffenfähiges Uran, was theoretisch für bis zu neun Atombomben reichen könnte – und kooperiert dabei nur eingeschränkt mit der internationalen Aufsicht.

Der brisante Bericht gefährdet laufende Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen, da massive Differenzen bestehen und das Timing diplomatisch äusserst ungünstig ist.

Israel sieht sich bestätigt und droht mit Gegenmassnahmen, während der Iran jede militärische Absicht abstreitet, aber international zunehmend unter Druck gerät.

Ein neuer, brisanter Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) bringt den Iran kurz vor einer wichtigen diplomatischen Reise in Bedrängnis: Teheran soll mehr als 400 Kilogramm beinahe waffenfähiges Uran gehortet haben – genug Material für bis zu neun Atombomben. Das berichtet die NZZ.

Dabei wollte Irans Aussenminister Abbas Araghchi eigentlich gerade zum diplomatischen Freundschaftsbesuch in den Libanon und danach nach Ägypten aufbrechen. Doch statt Handschlag-Fotos in Beirut wartet nun eine heikle Mission: Krisenmanagement in eigener Sache.

Denn die IAEA schlägt in ihrem vertraulichen Bericht Alarm. Besonders heikel: Teheran kooperiere laut den Inspektoren nur halbherzig mit der internationalen Aufsicht – wichtige Informationen würden nicht offengelegt, Teile des Programms sogar aktiv versteckt.

IAEA-Zahlen sorgen für Schock: Iran auf dem Weg zur Bombe?

408 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran – das ist die Menge, die laut IAEA bereits lagert. Zwar liegt die Schwelle für Waffenfähigkeit bei 90 Prozent – doch Experten sind sich einig: Die Differenz ist technisch schnell überbrückbar.

Ein IAEA-Beamter soll intern gewarnt haben: «Mit dieser Menge könnte Iran innerhalb kürzester Zeit bis zu neun Atomwaffen bauen.»

Timing katastrophal – Verhandlungen mit den USA in der Sackgasse

Für Teheran kommt der Bericht zur Unzeit: Seit Wochen wird hinter verschlossenen Türen mit den USA verhandelt – um ein mögliches neues Atomabkommen. Doch bislang blieb es bei Gesprächsrunden in Maskat und Rom – keine greifbaren Resultate, dafür «massive Differenzen», wie Insider berichten.

Washington verlangt den kompletten Rückbau aller iranischen Anreicherungsanlagen, Teheran hingegen pocht auf das Recht zur zivilen Nutzung.

Geheimer US-Vorschlag – ein Deal in Sicht?

Die USA haben laut Weissem Haus bereits einen «detaillierten Vorschlag» auf den Tisch gelegt – über den schweigen sich beide Seiten jedoch aus. Arabische Medien spekulieren: Ein vorübergehender Anreicherungsstopp gegen Lockerung der Sanktionen sei im Gespräch. Andere Quellen sprechen von einem internationalen Konsortium, das Irans Nuklearanlagen überwachen soll.

Teherans Erzfeind Israel fühlt sich unterdessen bestätigt. Premierminister Benjamin Netanyahu sieht im IAEA-Bericht einen Beweis dafür, dass Iran gestoppt werden müsse – notfalls mit Gewalt. «Die Welt darf nicht länger zusehen.» Gleichzeitig warnt er vor einem neuen Nahost-Konflikt, sollte die Diplomatie scheitern.

Teheran tobt – und schweigt doch

Iran reagiert wütend – bestreitet wie stets jegliche militärische Absicht und betont die «ausschliesslich zivile Nutzung» seines Atomprogramms. Doch das Misstrauen wächst. Der direkte Draht zur IAEA wurde am Sonntag bemüht – über Inhalte des Gesprächs schweigen beide Seiten.

Ob Araghchi seine geplanten Gespräche im Libanon und in Ägypten führen kann – oder ob bald wieder die Alarmglocken statt der diplomatischen Willkommensglocken läuten – das steht derzeit in den Sternen. Die Welt schaut genau hin.