Sorge vor Ausweitung Im Iran ist kein Ende der Proteste in Sicht

dpa

11.1.2026 - 23:05

Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery
Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

Bild: dpa

Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

Bild: dpa

Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Straße.

Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Straße.

Bild: dpa

Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery
Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

Bild: dpa

Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

Bild: dpa

Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Straße.

Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Straße.

Bild: dpa

Selbst Todesdrohung der Führung halten Menschen im Iran nicht zurück, weiter auf die Strassen zu gehen. Warnungen des Irans und der USA lassen Sorgen vor einer regionalen Ausweitung wachsen.

,

DPA, Redaktion blue News

11.01.2026, 23:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Massenproteste im Iran halten trotz wachsender Todeszahlen und exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats an.
  • Mindestens 192 Menschen sollen bisher getötet worden sein.
  • Warnungen des Irans und der USA lassen Sorgen vor einer regionalen Ausweitung wachsen.
Mehr anzeigen

Die Massenproteste im Iran halten trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre an. Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen auf 185 Städte ausgeweitet. 

Mindestens 192 Menschen seien getötet worden, berichtete die Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mit Sitz in Oslo. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer könnte höher liegen. Die Kommunikation nach aussen ist durch Internetsperren und blockierte Telefonleitungen stark eingeschränkt.

Irans Parlamentspräsident droht mit Vernichtung der Demonstrierenden

Der iranische Parlamentssprecher Mohammad Baqer Qalibaf warf der Protestbewegung vor, eine Grundlage für eine Militärintervention der USA schaffen zu wollen. Die «Feinde» müssten jedoch wissen, dass die Verteidiger des Landes sie vernichten würden, sagte Qalibaf laut Übersetzung des iranischen Propagandakanals Press TV.

Er bezeichnete die Demonstrationen als einen von den USA inszenierten «terroristischen Krieg» gegen den Iran. Qalibaf drohte, dass jede Attacke der USA zu Vergeltungsschlägen gegen regionale US-Militärstützpunkte und auf Israel führen werde.

US-Präsident Trump warnt die Führung in Teheran

US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. «Der Iran strebt nach FREIHEIT, vielleicht wie nie zuvor. Die USA sind bereit zu helfen!!!», hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Wie die Hilfe aussehen soll, ist unklar. 

Die «New York Times» meldete unter Berufung auf US-Beamte, Trump sei in den vergangenen Tagen über neue Optionen für Militärschläge im Iran informiert worden. Er erwäge ernsthaft, seine Drohung wahrzumachen, das Land wegen der Unterdrückung der Proteste anzugreifen.

Der Iran-Experte Ali Vaez zeigte auf X ein Dilemma auf: «Wenn die USA zu wenig tun, könnten sie möglicherweise nichts bewirken. Wenn sie zu viel tun, könnten sie möglicherweise alles zerstören, mit unvorhersehbaren Folgen für alle.»

Israels Armeeführung erklärte, die Proteste seien eine interne Angelegenheit des Irans. Dennoch seien die Streitkräfte defensiv vorbereitet. «Wir werden in der Lage sein, bei Bedarf mit Macht zu reagieren», hiess es weiter. 

Wadephul: Sanktionen wirken

Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul, der auf dem Weg in die USA ist, forderte in der ZDF-Sendung «Berlin direkt» die iranische Staatsführung auf, freie Wahlen zuzulassen und das Internet wieder einzuschalten. Er wolle sich in Washington informieren, was die US-Regierung plane. «Wir sind jedenfalls der Meinung, dass gegen dieses Regime vieles unternommen werden muss.» Dazu zähle auch die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation. Der CDU-Politiker bekannte sich zu der bisherigen Linie gegenüber den Herrschern in Teheran: «Das, was wir jetzt an Protesten sehen, ist eine Folge von Sanktionen. Das heisst, Sanktionen wirken.»

Zahl der Todesopfer steigt – hohe Dunkelziffer befürchtet

Iranische Aktivisten haben nach eigenen Angaben bislang die Namen von 192 getöteten Menschen bei den Massenprotesten im Land dokumentiert. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA berichtete, dass bei den seit knapp zwei Wochen andauernden Massenprotesten mindestens 2600 Menschen festgenommen worden seien. 

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte jedoch höher liegen. Die iranischen Behörden haben den Zugang zum Internet für die Bevölkerung fast vollständig gesperrt. Menschen berichten auf X auch, dass Telefonleitungen nicht mehr funktionierten. Die Kommunikation mit der Aussenwelt ist nur über das Starlink-Satellitensystem möglich, sofern die dafür notwendigen Terminals illegal ins Land gebracht wurden. 

Schah-Sohn ruft zu neuen Demonstrationen im Iran auf

Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, rief zu weiteren Demonstrationen auf. «Ich bitte Sie alle, sich mit Ihren Freunden und Familienangehörigen in Gruppen auf die Hauptstrassen der Städte zu begeben. Trennen Sie sich unterwegs nicht voneinander oder von der Menschenmenge und nehmen Sie keine Seitenstrassen, die Ihr Leben gefährden könnten», sagte Pahlavi laut einer englischen Übersetzung seiner Rede, die auf X veröffentlicht wurde. Aus seinem Exil in den USA heraus beansprucht er eine Führungsrolle in der Opposition.

Am Samstag hatte Pahlavi noch zu landesweiten Streiks aufgerufen. Arbeiter und Angestellte in Schlüsselbranchen wie der Öl-, Gas- und Energieindustrie sollten ihre Arbeit niederlegen. Er forderte ausserdem Demonstranten dazu auf, zentrale Plätze in Städten zu besetzen und zu kontrollieren. Wegen der Internetsperre ist unklar, ob und in welchem Ausmass Menschen seinem Aufruf gefolgt sind. 

Kritiker: Aufruf brachte Demonstranten in Gefahr

Ein Kritiker schrieb auf Englisch auf X, Pahlavi hätte in seiner Erklärung zu Disziplin und Gewaltlosigkeit aufrufen sollen. Sein Aufruf, «die Zentren der Städte zu erobern und zu kontrollieren», habe Demonstranten in Gefahr gebracht. Angesichts der zu erwartenden Reaktion der schiesswütigen iranischen Behörden halte er diesen Ansatz für unverantwortlich.

Pahlavis aktueller Erfolg sei weniger seinen Führungsqualitäten zu verdanken, schrieb der iranische Kritiker Sadegh Sibakalam, sondern vielmehr der Unfähigkeit, Misswirtschaft sowie den Fehlentscheidungen der Staatsführung geschuldet.

Proteste dauern seit zwei Wochen an

Die Proteste hatten Ende Dezember begonnen, ausgelöst durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der Währung Rial. In Teheran gingen zunächst wütende Händler auf die Strasse. Danach weiteten sich die Proteste auf das gesamte Land aus. Das genaue Ausmass bleibt jedoch auch wegen der Internetsperre weiter unklar. 

Solidaritäts-Demos in Berlin und Frankfurt

Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Strasse. Rund 1400 Menschen hätten sich in Berlin an einer Demonstration vom Kurfürstendamm zum Adenauerplatz beteiligt, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Wittenbergplatz hätten sich rund 300 Menschen versammelt. In Frankfurt gingen nach Angaben der Polizei bei mehreren Veranstaltungen rund 1800 Menschen auf die Strasse.

