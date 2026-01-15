Trump soll Angriff auf Iran kurz vor Ausführung gestoppt haben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Medien berichten Trump soll Angriff auf Iran kurz vor Ausführung gestoppt haben

Sven Ziegler

15.1.2026

Donald Trump soll einen Angriff auf den Iran befohlen und dann gestoppt haben.
Donald Trump soll einen Angriff auf den Iran befohlen und dann gestoppt haben.
KEystone / Bildmontage blue News

Der Luftraum über dem Iran war stundenlang gesperrt, US-Truppen wurden aus einer wichtigen Basis in Katar verlegt – und in Washington wurde offen über einen Militärschlag gesprochen. Nun ist die Sperre aufgehoben. 

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

15.01.2026, 11:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Iran hat seinen Luftraum nach einer kurzfristigen Sperre wieder geöffnet, nachdem US-Schritte einen möglichen Angriff befeuert hatten.
  • NBC News berichtet von Evakuierungen aus der US-Basis Al Udeid in Katar, die «New York Times» von Bombern in Alarmbereitschaft und möglichen Sekundärangriffen.
  • Trump sagte, Iran habe Hinrichtungen gestoppt, zugleich bleiben Opferzahlen und die Lage im Land wegen Informationssperren schwer überprüfbar.
Mehr anzeigen

Es sah für Stunden so aus, als würde die Lage zwischen den USA und dem Iran kippen. Am Mittwoch sperrte Teheran den Luftraum zeitweise für den Flugverkehr – eine Massnahme, die in internationalen Sicherheitskreisen als Warnsignal verstanden wurde. Am Donnerstagmorgen wurde der Betrieb über dem Iran jedoch wieder aufgenommen, wie Irans zivile Luftfahrtbehörde laut staatlich ausgerichteten Medien mitteilte. ABC News berichtet, die Sperre sei über eine NOTAM-Anordnung erfolgt und später ausgelaufen.

Parallel dazu verdichteten sich die Hinweise, dass Washington militärische Optionen ernsthaft prüfte. NBC News schreibt, die USA hätten begonnen, Hunderte Soldaten von der grössten US-Basis in der Region, Al Udeid in Katar, an andere Orte zu verlegen – aus Sorge vor Vergeltungsschlägen, falls es zu einem Angriff auf Iran kommt. Die Verlegung sei Teil von Vorsichtsmassnahmen angesichts «erhöhter Spannungen», heisst es.

Auch in der Luft gab es auffällige Bewegungen. Flugdaten hätten gezeigt, dass zwei amerikanische Tankflugzeuge von der US-Luftwaffenbasis in Katar abhoben, wie es in deinem Text unter Verweis auf Flugdaten-Dienste heisst. Zusätzlich berichtet die «New York Times», zwei US-Langstreckenbomber seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf Sekundärangriffe zu fliegen. Ein nicht namentlich genannter US-Beamter habe später signalisiert, dies sei am späten Mittwochabend Schweizer Zeit ausgesetzt worden.

Weiteres Vorgehen aktuell unklar

In dieser aufgeheizten Lage setzte Präsident Donald Trump dann einen neuen Akzent – zumindest rhetorisch. Er sagte vor Journalistinnen und Journalisten, das Töten von Demonstrierenden durch die iranische Regierung sei gestoppt worden. «Sie haben aufgehört, und es gibt keine Pläne für Hinrichtungen», sagte Trump. Zugleich räumte er selbst ein, dass seine Informationen aus «sehr wichtigen Quellen auf der anderen Seite» stammten – und dass unklar sei, ob das dauerhaft stimmt.

Nach Trumps Drohungen. Iran verschiebt Hinrichtung von Erfan Soltani

Nach Trumps DrohungenIran verschiebt Hinrichtung von Erfan Soltani

Ob damit ein Militärschlag vom Tisch ist, liess Trump offen. «Wir werden beobachten, wie der Prozess läuft», sagte er.

Teheran sendet aktuell widersprüchliche Signale. Zwar hatte Irans Justizchef Gholamhossein Mohseni-Ejei laut Associated Press beschleunigte Verfahren und rasche Strafen gefordert – «Wenn wir etwas tun wollen, müssen wir es schnell tun». Aussenminister Abbas Araghchi sagte dagegen in einem Interview, es gebe keinen Plan, Menschen im Zusammenhang mit den Protesten hinzurichten.

Mehr internationale News

Deutschland. Deutsches Erkundungsteam nach Grönland gestartet

DeutschlandDeutsches Erkundungsteam nach Grönland gestartet

Proteste im Iran eskalieren. USA schicken Flugzeugträger zum Persischen Golf +++ Leben in der «Kriegszone»

Proteste im Iran eskalierenUSA schicken Flugzeugträger zum Persischen Golf +++ Leben in der «Kriegszone»

Ukraine-Ticker. Russland weist britischen Diplomaten aus +++ Selenskyj kritisiert Klitschko scharf

Ukraine-TickerRussland weist britischen Diplomaten aus +++ Selenskyj kritisiert Klitschko scharf

Meistgelesen

Ermittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf
Geheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben
Trump soll Angriff auf Iran kurz vor Ausführung gestoppt haben
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt
Diese Mega-Kreuzfahrtschiffe setzen 2026 neue Massstäbe