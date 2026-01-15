Trump soll Angriff auf Iran kurz vor Ausführung gestoppt haben

US-Medien berichtenTrump soll Angriff auf Iran kurz vor Ausführung gestoppt haben
Sven Ziegler
15.1.2026
Der Luftraum über dem Iran war stundenlang gesperrt, US-Truppen wurden aus einer wichtigen Basis in Katar verlegt – und in Washington wurde offen über einen Militärschlag gesprochen. Nun ist die Sperre aufgehoben.
Es sah für Stunden so aus, als würde die Lage zwischen den USA und dem Iran kippen. Am Mittwoch sperrte Teheran den Luftraum zeitweise für den Flugverkehr – eine Massnahme, die in internationalen Sicherheitskreisen als Warnsignal verstanden wurde. Am Donnerstagmorgen wurde der Betrieb über dem Iran jedoch wieder aufgenommen, wie Irans zivile Luftfahrtbehörde laut staatlich ausgerichteten Medien mitteilte. ABC News berichtet, die Sperre sei über eine NOTAM-Anordnung erfolgt und später ausgelaufen.
Parallel dazu verdichteten sich die Hinweise, dass Washington militärische Optionen ernsthaft prüfte. NBC News schreibt, die USA hätten begonnen, Hunderte Soldaten von der grössten US-Basis in der Region, Al Udeid in Katar, an andere Orte zu verlegen – aus Sorge vor Vergeltungsschlägen, falls es zu einem Angriff auf Iran kommt. Die Verlegung sei Teil von Vorsichtsmassnahmen angesichts «erhöhter Spannungen», heisst es.
Auch in der Luft gab es auffällige Bewegungen. Flugdaten hätten gezeigt, dass zwei amerikanische Tankflugzeuge von der US-Luftwaffenbasis in Katar abhoben, wie es in deinem Text unter Verweis auf Flugdaten-Dienste heisst. Zusätzlich berichtet die «New York Times», zwei US-Langstreckenbomber seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf Sekundärangriffe zu fliegen. Ein nicht namentlich genannter US-Beamter habe später signalisiert, dies sei am späten Mittwochabend Schweizer Zeit ausgesetzt worden.