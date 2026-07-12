Seit fast vier Monaten hat sich Irans neuer Oberster Führer Mojtaba Chamenei nicht mehr öffentlich gezeigt – nicht einmal bei der Beerdigung seines Vaters Ali Chamenei. Was ist über den mächtigsten Mann des Iran tatsächlich bekannt?

Mojtaba Chamenei hat sich seit der Ernennung zum Obersten Führer noch nie öffentlich gezeigt.

Keine öffentlichen Auftritte Irans neuer Machthaber bleibt ein Phantom – niemand weiss, wo er ist

Darum geht’s Seit seiner Ernennung im März ist Irans neuer Oberster Führer Mojtaba Chamenei nie öffentlich aufgetreten.

Experten diskutieren verschiedene Gründe – von Bedenken wegen seiner Sicherheit über mögliche Verletzungen bis hin zu Machtkämpfen innerhalb des Regimes.

Gesicherte Informationen zu seinem Gesundheitszustand oder seinem Aufenthaltsort gibt es bis heute nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Als Ali Chamenei am 28. Februar bei einem Luftangriff getötet wurde, übernahm sein Sohn Mojtaba die mächtigste Position der Islamischen Republik. Der Oberste Führer ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, bestimmt die strategische Ausrichtung des Landes und hat das letzte Wort in praktisch allen wichtigen politischen und sicherheitspolitischen Fragen – zumindest in der Theorie.

Denn ausgerechnet in der Phase des grössten militärischen Konflikts seit Jahrzehnten in der Region bleibt der neue Machthaber unsichtbar. Weder im Fernsehen noch bei öffentlichen Auftritten oder den tagelangen Trauerfeiern für seinen Vater war Mojtaba Chamenei zu sehen.

Selbst die Beisetzung in Maschhad fand ohne ihn statt. Drei der vier Söhne Ali Chameneis kamen zur Beerdigung – ausgerechnet der neue oberste Führer fehlte jedoch. Stattdessen veröffentlicht das Regime lediglich schriftliche Mitteilungen, die ihm zugeschrieben werden.

Abwesenheit nährt Spekulationen

Dass ein Oberster Führer über Monate hinweg nicht öffentlich erscheint, ist für den Iran höchst ungewöhnlich. Sein Vater Ali Chamenei war während fast vier Jahrzehnten ständig präsent und setzte mit Reden und öffentlichen Auftritten regelmässig die politische Linie des Landes.

Die «New York Times» schreibt deshalb von einem «Vakuum an der Spitze des Regimes». Historiker Ali Ansari von der University of St Andrews bringt die Situation auf den Punkt: «Es gibt faktisch keine zentrale Autorität mehr, die die verschiedenen Fraktionen zusammenführt, die um Einfluss kämpfen.»

Tatsächlich prallen derzeit unterschiedliche Lager aufeinander, hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf. Während Hardliner jede Annäherung an die USA und sogar Gespräche mit der Regierung von Präsident Donald Trump ablehnen, setzen der amtierende Präsident Massud Peseschkian und Aussenminister Abbas Araghtschi weiter auf Verhandlungen.

Bislang hatte der oberste Führer stets das letzte Wort bei diesen Diskussionen. Doch ohne öffentliche Auftritte herrscht immer stärker das Gefühl vor, dass andere Schlüsselfiguren der Regierung das Sagen übernommen haben.

Ist Chamenei verletzt – oder versteckt er sich?

Warum Mojtaba Chamenei verschwunden ist, darüber wird seit Monaten spekuliert. Laut verschiedenen Medienberichten sei er bei jenem Luftangriff verletzt worden, bei dem sein Vater ums Leben kam. Genannt werden unter anderem Gesichts- und Beinverletzungen. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben jedoch nie.

Die iranische Führung weist entsprechende Berichte zurück und verweist stattdessen auf Sicherheitsbedenken. Auch Iran-Experte Wilfried Buchta hält Sicherheitsgründe gegenüber der «NZZ» für plausibel. Nach der Tötung seines Vaters sei Mojtaba Chamenei eines der wichtigsten Anschlagsziele Israels.

Laut dem Iran-Experten Buchta dürfte deshalb jede Kommunikation streng kontrolliert werden. Selbst Handys oder Computer könnten tabu sein, Nachrichten würden möglicherweise nur noch handschriftlich oder mündlich übermittelt.

Wer regiert den Iran derzeit wirklich?

Die ständige Abwesenheit des neuen Revolutionsführers wirft zudem eine weitere Frage auf: Wer trifft derzeit die Entscheidungen?

Die «New York Times» schreibt unter Berufung auf Insider, dass vor allem die Revolutionsgarden ihren Einfluss weiter ausgebaut hätten. Gleichzeitig gebe es Hinweise auf einen kollektiveren Entscheidungsprozess als noch unter Ali Chamenei.

Auch andere Experten sehen die Macht zunehmend bei den Sicherheitsorganen. Mojtaba Chamenei galt bereits vor seiner Ernennung als wichtiger Verbindungsmann zwischen dem Büro seines Vaters und den Revolutionsgarden. Nun könnte genau dieses Netzwerk dafür sorgen, dass der Staatsapparat auch ohne öffentliche Auftritte des Obersten Führers weiter funktioniert.

Doch die zentrale Frage bleibt: Kann ein unsichtbarer Führer seine Autorität behaupten?

Der Sohn steht noch am Anfang

Die «New York Times» zitiert Personen aus dem Volk, die sich ausdrücklich wünschen, Mojtaba Chamenei endlich öffentlich zu sehen. Sie erwarten von ihm ein Signal der Stärke gegenüber den Gegnern des Landes. Andere wiederum zeigen Verständnis für seine Vorsicht und verweisen auf das hohe Attentatsrisiko.

Historiker Ali Ansari glaubt allerdings, dass Mojtba Chamenei einen schweren Stand haben dürfte. Sein Vater habe seine Macht über Jahrzehnte aufgebaut und seine Autorität Schritt für Schritt gefestigt. Sein Sohn müsse diesen Prozess nun unter deutlich schwierigeren Bedingungen beginnen. «Wenn er keine aussergewöhnlich starke Persönlichkeit ist, wird er vermutlich eher in den Hintergrund treten», zitiert ihn die «New York Times».

Fest steht derzeit nur eines: Gesicherte Informationen über Mojtaba Chameneis Gesundheitszustand oder seinen Aufenthaltsort gibt es nicht. Die iranische Führung veröffentlicht zwar regelmässig schriftliche Erklärungen in seinem Namen, doch persönliche Auftritte bleiben aus.

Ob dahinter tatsächlich Sicherheitsüberlegungen, gesundheitliche Probleme oder ein bewusster Führungsstil stecken, bleibt vorerst unklar. Klärung dürfte es erst geben, wenn der mächtigste Mann des Iran selbst wieder öffentlich in Erscheinung tritt.

Mit Material der DPA.