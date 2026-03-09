  1. Privatkunden
Das ist Modschtaba Chamenei-Sohn ist Irans neuer Führer – was hat er vor?

SDA

9.3.2026 - 05:45

Das Amt des Religionsführers im Iran wird Ajatollah Ali Chameneis Sohn Modschtaba übernehmen.
Das Amt des Religionsführers im Iran wird Ajatollah Ali Chameneis Sohn Modschtaba übernehmen.
Keystone/Iran state TV via AP

Sohn Modschtaba Chamenei übernimmt von seinem Vater als neuer oberster Führer. Aus Israel und den USA kommen bereits Drohungen. Das ist über das neue Staatsoberhaupt bekannt.

Keystone-SDA

09.03.2026, 05:45

09.03.2026, 09:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, wurde vom iranischen Expertenrat zum neuen obersten Führer ernannt.
  • Er hat nun das letzte Wort in politischen und militärischen Fragen.
  • Israel und die USA reagieren mit Drohungen, wobei Donald Trump Chamenei als «inakzeptabel» bezeichnete und andeutete, dass er ohne Zustimmung Washingtons nicht lange im Amt bleiben werde.
Mehr anzeigen

Der Iran hat den Sohn des bei einem israelischen Luftangriff getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei zu dessen Nachfolger berufen. Der 56-jährige Modschtaba Chamenei hat fortan das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.

Das israelische Militär drohte bereits, dass auch er nicht sicher sei. Ähnlich hatte sich zuvor auch US-Präsident Donald Trump geäussert.

Modschtaba Chamenei wurde durch den sogenannten Expertenrat ernannt, dem wichtigsten religiösen Gremium des Irans. Wenig später sagte Trump der Zeitung «Times of Israel» in einem kurzen Telefonat: «Wir werden sehen, was passiert». Stunden zuvor hatte er dem Sender ABC News gesagt, dass der nächste iranische Staatschef «nicht lang im Amt bleiben» werde, wenn er nicht die Zustimmung Washingtons habe. Dem Nachrichtenportal Axios hatte Trump kürzlich gesagt, Modschtaba Chamenei sei für ihn «inakzeptabel».

Modschtaba Chamenei nimmt am 31. Mai 2019 an der jährlichen Kundgebung zum Quds-Tag oder Jerusalem-Tag in Teheran teil.
Modschtaba Chamenei nimmt am 31. Mai 2019 an der jährlichen Kundgebung zum Quds-Tag oder Jerusalem-Tag in Teheran teil.
Symbolbild: Vahid Salemi/AP/dpa

Das ist über das neue Staatsoberhaupt bekannt

Irans neuer oberster Führer war in den vergangenen Jahren kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Wo der 56-Jährige politisch genau steht, ist weitgehend unklar. Er soll beste Verbindungen zu den Revolutionsgarden haben und dürfte den unerbittlichen Kurs seines am 28. Februar in Teheran getöteten Vaters zunächst fortsetzen.

Er gilt als Akteur der staatlichen Unterdrückung im Iran, heisst es etwa in einer Analyse der Denkfabrik Atlantic Council. Israels Militär warnte den Iran in Farsi auf der Plattform X: «Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht.»

In der Nacht begann die israelische Luftwaffe eine neue Welle Attacken im Zentrum des Landes, wie die Armee mitteilte. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit dem Erzfeind Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden. Iran griff Israel in der Nacht auch erneut mit Raketen an.

Israel rollt nächste Angriffswelle

Am Samstagabend hatte Israels Militär Öllager in Teheran bombardiert. Die Angriffe seien deutlich über das hinausgegangen, was die USA erwartet hätten, als Israel vorab darüber informiert habe, berichtete das US-Portal «Axios». Das soll zur ersten bedeutenden Unstimmigkeit zwischen den beiden Verbündeten seit Kriegsbeginn vor gut einer Woche geführt haben, hiess es unter Berufung auf einen US- und einen israelischen Beamten sowie eine weitere Quelle.

Die USA haben nach Angaben von Energieminister Chris Wright nicht vor, Irans Ölindustrie anzugreifen. «Die USA zielen nicht auf die Energieinfrastruktur ab», sagte Wright dem Sender CNN. Die USA sind «Axios» zufolge besorgt, dass israelische Angriffe auf Infrastruktur, die der iranischen Bevölkerung diene, strategisch nach hinten losgehen könnten. Es gibt Sorge, dass sie zur Unterstützung der Führung in Teheran beitragen und den Ölpreis weiter in die Höhe treiben könnten. Der stieg erstmals seit Jahren wieder über die Marke von 100 US-Dollar.

Video zum Thema

Raketen im Anflug – so schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm

Raketen im Anflug – so schützt sich Israel mit seinem Hightech-Abwehrschirm

Raketenalarm als Dauerbedrohung – Israel spannt einen Hightech-Schutzschirm über das Land. Vom «Iron Dome» bis zu «Arrow 3» reicht das Abwehrnetz – es zerstört Geschosse teils sogar ausserhalb der Erdatmosphäre.

03.03.2026

03.03.2026

Trump verteidigt Begnadigung von Kapitol-Stürmern

Trump verteidigt Begnadigung von Kapitol-Stürmern

In seinem ersten TV-Interview seit der Amtseinführung am Montag wiederholte der US-Präsident die Behauptung, die Wahl 2020 sei manipuliert worden. Die Freilassung der Aufrührer vom 6. Januar 2021 sorgt bei einem Polizisten, der sich dem Mob damals

23.01.2025

23.01.2025

USA und Iran verhandeln

USA und Iran verhandeln

Entscheidung in Sicht? Die USA und der Iran verhandeln am Donnerstag erneut in Genf – wieder vermittelt der Golfstaat Oman.

28.02.2026

28.02.2026

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

Nächster Anlauf für Frieden? Nach neuen Gesprächen zwischen ukrainischen und amerikanischen Diplomaten am Donnerstag in Genf rückt nun auch Moskau wieder an den Verhandlungstisch. Schon Anfang März soll es ein Treffen mit russischen Vertretern geben.

27.02.2026

27.02.2026

Trump verteidigt Begnadigung von Kapitol-Stürmern

Trump verteidigt Begnadigung von Kapitol-Stürmern

USA und Iran verhandeln

USA und Iran verhandeln

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

Treffen in Abu Dhabi: USA, Ukraine und Russland vor neuem Verhandlungstreffen

