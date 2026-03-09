Chamenei-Sohn ist Irans neuer Führer – was hat er vor?

Das Amt des Religionsführers im Iran wird Ajatollah Ali Chameneis Sohn Modschtaba übernehmen. Keystone/Iran state TV via AP

Sohn Modschtaba Chamenei übernimmt von seinem Vater als neuer oberster Führer. Aus Israel und den USA kommen bereits Drohungen. Das ist über das neue Staatsoberhaupt bekannt.

Der Iran hat den Sohn des bei einem israelischen Luftangriff getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei zu dessen Nachfolger berufen. Der 56-jährige Modschtaba Chamenei hat fortan das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.

Das israelische Militär drohte bereits, dass auch er nicht sicher sei. Ähnlich hatte sich zuvor auch US-Präsident Donald Trump geäussert.

Modschtaba Chamenei wurde durch den sogenannten Expertenrat ernannt, dem wichtigsten religiösen Gremium des Irans. Wenig später sagte Trump der Zeitung «Times of Israel» in einem kurzen Telefonat: «Wir werden sehen, was passiert». Stunden zuvor hatte er dem Sender ABC News gesagt, dass der nächste iranische Staatschef «nicht lang im Amt bleiben» werde, wenn er nicht die Zustimmung Washingtons habe. Dem Nachrichtenportal Axios hatte Trump kürzlich gesagt, Modschtaba Chamenei sei für ihn «inakzeptabel».

Das ist über das neue Staatsoberhaupt bekannt

Irans neuer oberster Führer war in den vergangenen Jahren kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Wo der 56-Jährige politisch genau steht, ist weitgehend unklar. Er soll beste Verbindungen zu den Revolutionsgarden haben und dürfte den unerbittlichen Kurs seines am 28. Februar in Teheran getöteten Vaters zunächst fortsetzen.

Er gilt als Akteur der staatlichen Unterdrückung im Iran, heisst es etwa in einer Analyse der Denkfabrik Atlantic Council. Israels Militär warnte den Iran in Farsi auf der Plattform X: «Die Hand des Staates Israel wird weiterhin jeden Nachfolger verfolgen, und jeden, der einen Nachfolger zu ernennen versucht.»

In der Nacht begann die israelische Luftwaffe eine neue Welle Attacken im Zentrum des Landes, wie die Armee mitteilte. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit dem Erzfeind Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden. Iran griff Israel in der Nacht auch erneut mit Raketen an.

Israel rollt nächste Angriffswelle

Am Samstagabend hatte Israels Militär Öllager in Teheran bombardiert. Die Angriffe seien deutlich über das hinausgegangen, was die USA erwartet hätten, als Israel vorab darüber informiert habe, berichtete das US-Portal «Axios». Das soll zur ersten bedeutenden Unstimmigkeit zwischen den beiden Verbündeten seit Kriegsbeginn vor gut einer Woche geführt haben, hiess es unter Berufung auf einen US- und einen israelischen Beamten sowie eine weitere Quelle.

Die USA haben nach Angaben von Energieminister Chris Wright nicht vor, Irans Ölindustrie anzugreifen. «Die USA zielen nicht auf die Energieinfrastruktur ab», sagte Wright dem Sender CNN. Die USA sind «Axios» zufolge besorgt, dass israelische Angriffe auf Infrastruktur, die der iranischen Bevölkerung diene, strategisch nach hinten losgehen könnten. Es gibt Sorge, dass sie zur Unterstützung der Führung in Teheran beitragen und den Ölpreis weiter in die Höhe treiben könnten. Der stieg erstmals seit Jahren wieder über die Marke von 100 US-Dollar.

