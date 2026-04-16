China geht das Öl aus: Lässt sich Xi von Trump instrumentalisieren?

Vatikan vs. Washington: Trump verteidigt Iran-Einsatz nach Papst-Kritik Streit zwischen Papst und Trump: Seit Leo XIV. für ein Ende der verschiedenen Kriege auf der Welt appelliert hat, legt US-Präsident Donald Trump nach. Auf Truth Social schreibt er am Dienstag: «Kann bitte jemand Papst Leo sagen, dass der Iran in den letzten zwei Monaten mindestens 42.000 unschuldige, völlig unbewaffnete Demonstranten getötet hat, und dass es völlig inakzeptabel ist, dass der Iran eine Atombombe besitzt.» 15.04.2026

Donald Trump will den Iran mit einer Blockade wirtschaftlich in die Knie zwingen, geht dabei aber zwangsläufig auf Konfrontationskurs mit China. Wie Peking darauf reagiert – und warum auch für Trump die Uhr tickt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA betonen explizit, dass China kein iranisches Öl bekommt.

Der Bericht über einen chinesischen Blockadebrecher ist eine Ente.

Wichtiges Öl: China hat grosse Reserven, aber auch viel Bedarf.

Wie China auf die Blockade reagiert und was Trump von Xi will.

USA, Iran, China: Warum der Druck auf alle Beteiligten steigt und was die nächsten Termine sind. Mehr anzeigen

Die USA geben sich selbstbewusst: Die Blockade der Strasse von Hormus wird dafür sorgen, dass Teheran keine Energieprodukte verkaufen kann – auch nicht an China, verspricht Finanzminister Scott Bessent.

«Sie werden also nicht in der Lage sein, ihr Öl zu bekommen. Sie können Öl haben», sagt der Finanzminister laut «Reuters» am 14. April mit Blick auf Peking. Aber: «Nicht iranisches Öl.»

Und Peking stellt Washington auf die Probe: «Erster Tanker schafft es während der US-Blockade aus der Strasse von Hormus», meldet «Newsweek» am gleichen Tag, «und es ist ein chinesischer.»

Das ist allerdings ein wenig vorschnell. Ja, die Rich Starry hat es versucht. Der Gas-Tanker steht wegen Iran-Geschäften bereits auf einer US-Sanktionsliste, fährt unter der Flagge von Malawi und gehört der Shanghai Xuanrun Shipping Co.

Plenty of news stories about the Chinese owned "Rich Starry" chemical/oil products tanker passing through the Strait of Hormuz. Not many news stories about the "Rich Starry" making a U-turn and heading back north. Presumbly as a result of US Navy interdiction / blockade.



[image or embed] — Andy Scollick (@andyscollick.bsky.social) 14. April 2026 um 15:59

Korrekt ist: Das Schiff lädt in Al Hamriyah in den Vereinigten Arabischen Emiraten 250'000 Barrel Methanol und passiert anschliessend zwar die Strasse von Hormus – doch im Golf von Oman ist Schluss: Der Tanker kann die Blockade offenbar nicht durchbrechen und fährt laut NDTV wieder zurück.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Die US-Streitkräfte berichten an diesem Tag, dass kein Schiff innert der ersten 24 Stunden die US-Sperre durchfahren hat. Sechs Schiffe, die aus iranischen Häfen gekommen seien, hätten nach entsprechender Aufforderung wieder umgedreht, schreibt das Central Command auf X.

China: Grosse Reserven, aber auch viel Bedarf

Die Blockade heizt die Energieknappheit in Asien an. Der US-Finanzminister meint jedoch, China selbst befeuere mit seinen Öl-Ankäufen die Krise: «Sie haben weiter gekauft, gehortet und den Export vieler Produkte gestoppt», sagt Bessent in Washington. Peking sei «ein unzuverlässiger Partner».

Andererseits ist es nachvollziehbar, dass China seine strategischen Öl-Reserven zuletzt erhöht hat, denn das Land ist von der Strasse von Hormus stark abhängig. 2024 hat das Reich der Mitte Energie im Wert von 413 Milliarden Dollar importiert, weiss die «New York Times». 35 Prozent oder 144,5 Milliarden Dollar kamen vom Persischen Golf.

📈 China's Crude Oil Import Sources in 2025



In 2025, China imported 11.4 million barrels per day (mb/d) of crude oil. Its leading suppliers were Russia (2.04 mb/d, 17.9%), Saudi Arabia (1.60 mb/d, 14.0%), Iran (1.55 mb/d, 13.6%), and Iraq (1.25 mb/d, 11.0%).



Other major sources… pic.twitter.com/q44R9Bt3hD — Econovis (@econovisuals) April 10, 2026

Pekings Reserven belaufen sich angeblich auf 1,4 Milliarden Barrel, die das Land für Monate laufen lassen könnte. Chinesische Firmen dürfen nun diese Reserven anzapfen, meldet «Bloomberg».

Dennoch: Die Spritpreise steigen auch dort. Viele Lastwagenfahrende fürchten nun um ihren Job, schreibt «Le Monde»: Es gibt in dem Riesenreich 38 Millionen von ihnen.

Xi wettert gegen das «Gesetz des Dschungels»

Der Energiehunger seines Landes sorgt dafür, dass es Xi Jinping nicht egal sein kann, wie es an der Strasse von Hormus weitergeht. Dementsprechend warnt Chinas Präsident, die Welt dürfe nicht auf «das Gesetz des Dschungels» zurückgreifen.

Xi Jinping (rechts) trifft am 11. April in Peking Spaniens Premier und Trump-Kritiker Pedro Sanchez, der später sagt: «Die Rolle, die China spielen kann, ist wichtig, um einen diplomatischen Weg zu finden, der diesen Krieg [im Iran] beendet und zu Stabilität und Frieden beiträgt.» KEYSTONE

«Die Welt von heute ist in Aufruhr, gefangen in einem Wettstreit zwischen Gerechtigkeit und Macht», sagt Xi laut «South China Morning Post» am 14. April in Peking, ohne den Nahen Osten direkt zu nennen. «Wie ein Land mit dem Völkerrecht und der internationalen Ordnung umgeht, spiegelt seine Weltsicht, seine Vorstellung von Ordnung, seine Werte und sein Verantwortungsbewusstsein wider.»

With the temporary ceasefire agreement still in place, the #US ramped up military deployment and resorted to a targeted blockade. This will only aggravate confrontation, escalate tension, undermine the already fragile ceasefire and further jeopardize safe passage through the… pic.twitter.com/A6BdkxGDL8 — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 14, 2026

Der Sprecher des Aussenministeriums nennt die US-Blockade auf X «unverantwortlich»: Sie «wird die Konfrontation nur verschärfen, die Spannungen eskalieren lassen, den ohnehin brüchigen Waffenstillstand untergraben und die sichere Durchfahrt durch die Strasse von Hormus weiter gefährden», schreibt Lin Jian.

Was will Trump von Xi?

Washington ist auf Konfrontationskurs mit China, während Donald Trump eigentlich am 14. Mai einen Besuch der Volksrepublik plant. Was will der US-Präsident erreichen? «Es ist unklar, was das eigentliche Ziel der Blockade ist», zitiert «Newsweek» Andrea Ghisell von der Fudan-Universität in Shanghai.

Donald Trump und Xi Jinping bei ihrem letzten Treffen Ende Oktober in Busan in Südkorea. KEYSTONE

Ghisell weiter: «Eine mögliche Erklärung ist, dass Druck auf Länder ausgeübt werden soll, die iranisches Öl importieren, insbesondere China, damit sie Druck auf den Iran ausüben, damit der die amerikanischen Bedingungen für das Ende des Krieges akzeptiert.»

Trump: "I hear reports about China giving the shoulder missiles. I doubt they would do that because I have a relationship and I think they wouldn't do that, but maybe they did a little bit at the beginning, but I don't think they would anymore. But if we catch them doing that they get a 50% tariff."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 12. April 2026 um 16:40

Besonders diplomatisch geht das Weisse Haus mit Peking aber nicht um. «Ich habe Berichte darüber gehört, dass China [dem Iran] schultergestützte Flugabwehrraketen gibt», sagt Trump am 12. April bei «Fox News». Er bezweifle das – «aber wenn wir sie dabei erwischen, bekommen sie einen Strafzoll von 50 Prozent».

Der Druck steigt auf allen Seiten: Wie geht es weiter?

Der Sprecher des Pekinger Aussenministeriums dementiert auf X Berichte, nach denen China Waffenhilfe leistet – und droht mit Gegenzöllen. Gleichzeitig empfängt Xi Jinping in der Hauptstadt Russlands Aussenminister Sergei Lawrow, dem Washingtons Streit mit China geopolitisch gelegen kommt.

Das Verhältnis der beiden Länder zeige eine «hohe Widerstandskraft» gegen die «Herausforderungen der modernen Welt», zu denen «leider auch mehr und mehr militärische Aktionen» gehörten, so der 76-Jährige. «Russland und China spielen die Rolle des Stabilisators», glaubt Lawrow. Die «globale Mehrheit» wolle keine «Probleme oder Turbulenzen».

🇷🇺🇨🇳 🚨 URGENT: Lavrov just told Xi to his face: the world is taking a "military turn" and Russia and China are the "stabilizers" for the global majority.



Not the US. Not NATO. Not the UN. Moscow and Beijing.



This isn't rhetoric. This is a direct declaration that the two… pic.twitter.com/s9R7wsEdOx — New Direction AFRICA (@Its_ereko) April 15, 2026

Wie geht es nun weiter? Der Druck auf die Beteiligten steigt. Die US-Blockade dreht Teheran den Geldhahn zu. Gleichzeitig tickt die Uhr für Donald Trump: Er darf nur 60 Tage Krieg ohne Zustimmung des Kongresses führen. Die Frist läuft am 1. Mai aus. Die Waffenruhe gilt noch bis zum 21. April. Die Frage ist nun: Wer hat den längeren Atem?

Donald Trump says oil and gas prices may not fall right away from the Strait blockade, but adds “even if it did, we have to stop this group of people,” amid debate over energy and Iran policy.



[image or embed] — Mediaite (@mediaite.com) 12. April 2026 um 20:50

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Scott Modell, CEO der Rapidan Energy Group, fasst gegenüber «Newsweek» zusammen: «[Trump] akzeptiert im Wesentlichen höhere Ölpreise als Kosten für den Aufbau dieses zusätzlichen Druckmittels und wettet darauf, dass die Toleranz der Amerikaner für Benzin im Wert von über 4 Dollar [pro Gallone] grösser ist als die Bereitschaft des Irans, wirtschaftlichen Schmerz zu ertragen.»