Laut BerichtIran und USA treffen sich offenbar für Deal auf dem Bürgenstock
Sven Ziegler
16.6.2026
Die geplante Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran soll laut CH Media nicht in Genf, sondern auf dem Bürgenstock stattfinden. Das Luxusresort in Nidwalden könnte damit erneut zum Zentrum der Weltpolitik werden.
Der Bürgenstock könnte erneut zum Zentrum der internationalen Diplomatie werden. Wie CH Media unter Berufung auf zwei voneinander unabhängige Quellen berichtet, soll die Unterzeichnung der Absichtserklärung für einen Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran nicht in Genf stattfinden, sondern im bekannten Luxusresort oberhalb des Vierwaldstättersees.
Bislang war davon ausgegangen worden, dass hochrangige Vertreter beider Länder am Freitag in Genf zusammenkommen würden. Nun deutet laut dem Bericht vieles darauf hin, dass die Zeremonie in der Zentralschweiz über die Bühne gehen soll.
Vorbereitungen sollen bereits laufen
Nach Informationen von CH Media seien auf dem Bürgenstock derzeit keine neuen Reservationen mehr möglich. Dies wird als Hinweis gewertet, dass die Vorbereitungen für einen grösseren diplomatischen Anlass bereits angelaufen sind.
Nahost-Konflikt
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Offizielle Bestätigungen gibt es bislang nicht. Die Nidwaldner Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi wollte sich auf Anfrage nicht äussern.
Die Schweiz soll vor allem organisatorische Aufgaben übernehmen. Als eigentlicher Gastgeber gilt hingegen Katar, das in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran eine zentrale Vermittlerrolle gespielt hat.
Katar mit besonderer Verbindung zum Austragungsort
Dass ausgerechnet der Bürgenstock als Austragungsort gehandelt wird, ist kein Zufall. Das Resort gehört dem Staatsfonds des Emirats Katar.
Neben Katar könnten laut dem Bericht auch weitere Staaten mit Delegationen vertreten sein. Genannt werden unter anderem Saudi-Arabien und Pakistan, die in den vergangenen Monaten ebenfalls diplomatische Kontakte zwischen den Konfliktparteien unterstützt haben.