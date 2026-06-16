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Laut Bericht Iran und USA treffen sich offenbar für Deal auf dem Bürgenstock

Sven Ziegler

16.6.2026

Der Berg Bürgenstock mit dem Bürgenstock Resort über dem Vierwaldstättersee.
Der Berg Bürgenstock mit dem Bürgenstock Resort über dem Vierwaldstättersee.
Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Die geplante Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran soll laut CH Media nicht in Genf, sondern auf dem Bürgenstock stattfinden. Das Luxusresort in Nidwalden könnte damit erneut zum Zentrum der Weltpolitik werden.

Sven Ziegler

16.06.2026, 14:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut CH Media soll die Unterzeichnung des Iran-USA-Abkommens am Freitag auf dem Bürgenstock erfolgen.
  • Das Luxusresort in Nidwalden nimmt offenbar keine neuen Reservationen mehr entgegen, während Vorbereitungen laufen sollen.
  • Als Gastgeber wird Katar gehandelt, dessen Staatsfonds Eigentümer des Bürgenstock Resorts ist.
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Der Bürgenstock könnte erneut zum Zentrum der internationalen Diplomatie werden. Wie CH Media unter Berufung auf zwei voneinander unabhängige Quellen berichtet, soll die Unterzeichnung der Absichtserklärung für einen Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran nicht in Genf stattfinden, sondern im bekannten Luxusresort oberhalb des Vierwaldstättersees.

Bislang war davon ausgegangen worden, dass hochrangige Vertreter beider Länder am Freitag in Genf zusammenkommen würden. Nun deutet laut dem Bericht vieles darauf hin, dass die Zeremonie in der Zentralschweiz über die Bühne gehen soll.

Vorbereitungen sollen bereits laufen

Nach Informationen von CH Media seien auf dem Bürgenstock derzeit keine neuen Reservationen mehr möglich. Dies wird als Hinweis gewertet, dass die Vorbereitungen für einen grösseren diplomatischen Anlass bereits angelaufen sind.

Nahost-Konflikt

Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Offizielle Bestätigungen gibt es bislang nicht. Die Nidwaldner Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi wollte sich auf Anfrage nicht äussern.

Die Schweiz soll vor allem organisatorische Aufgaben übernehmen. Als eigentlicher Gastgeber gilt hingegen Katar, das in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran eine zentrale Vermittlerrolle gespielt hat.

Katar mit besonderer Verbindung zum Austragungsort

Dass ausgerechnet der Bürgenstock als Austragungsort gehandelt wird, ist kein Zufall. Das Resort gehört dem Staatsfonds des Emirats Katar.

Neben Katar könnten laut dem Bericht auch weitere Staaten mit Delegationen vertreten sein. Genannt werden unter anderem Saudi-Arabien und Pakistan, die in den vergangenen Monaten ebenfalls diplomatische Kontakte zwischen den Konfliktparteien unterstützt haben.

Hoteldirektor Chris Franzen. So benahmen sich die Staatsgäste auf dem Bürgenstock

Hoteldirektor Chris FranzenSo benahmen sich die Staatsgäste auf dem Bürgenstock

Für den Bürgenstock wäre es nicht das erste Grossereignis von internationaler Tragweite. Bereits im Juni 2024 richtete die Schweiz dort die Ukraine-Friedenskonferenz aus.

Damals empfing die damalige Bundespräsidentin Viola Amherd zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Die Bilder vom hoch über dem Vierwaldstättersee gelegenen Resort gingen um die Welt.

Sollte sich der Bericht von CH Media bestätigen, würde der Bürgenstock innert zwei Jahren erneut zum Symbol für internationale Friedensbemühungen werden.

Die geplante Unterzeichnung erfolgt vor dem Hintergrund des jüngst vereinbarten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran. Dieses soll den Weg zu einem Ende des Konflikts ebnen und weitere Verhandlungen ermöglichen.

Nach Angaben beider Seiten sollen unmittelbar nach der Unterzeichnung neue Gespräche beginnen, die innerhalb von 60 Tagen zu einem umfassenderen Abkommen führen sollen.

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