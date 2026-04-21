Letzte Stunden der Waffenruhe – kommt es noch zu einem Deal?

Neue Gespräche im Iran-Krieg unklar – Iran droht mit «Hölle» – Gallery Islamabad rüstet sich für eine neue Runde heikler Gespräche. Bild: dpa Trump gibt sich demonstrativ gelassen. Bild: dpa US-Vizepräsident Vance soll auch dieses Mal wieder die US-Delegation anführen. (Archivbild) Bild: dpa Die Strasse von Hormus ist weiterhin blockiert. (Archivbild) Bild: dpa Neue Gespräche im Iran-Krieg unklar – Iran droht mit «Hölle» – Gallery Islamabad rüstet sich für eine neue Runde heikler Gespräche. Bild: dpa Trump gibt sich demonstrativ gelassen. Bild: dpa US-Vizepräsident Vance soll auch dieses Mal wieder die US-Delegation anführen. (Archivbild) Bild: dpa Die Strasse von Hormus ist weiterhin blockiert. (Archivbild) Bild: dpa

Kommt es zu neuen Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA? Die Ungewissheit ist gross. Dabei drängt die Zeit angesichts des Auslaufens der Waffenruhe. Deutschland mahnt den Iran.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz vor Ablauf der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist unklar, ob neue Verhandlungen stattfinden.

Donald Trump wirft dem Iran Verstösse gegen die Feuerpause vor und hält eine Verlängerung für unwahrscheinlich.

Ein zentraler Streitpunkt bleibt die US-Seeblockade, während Europa den Iran zu Gesprächen drängt. Mehr anzeigen

Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist eine Fortsetzung der Verhandlungen ungewiss. Zwar soll sich US-Vizepräsident JD Vance nach Medien-Angaben für eine Reise in die pakistanische Hauptstadt Islamabad bereithalten. Aber eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Auch von iranischer Seite fehlten eindeutige offizielle Signale für eine Dialogbereitschaft. Die 14-tägige Waffenruhe läuft in der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Zeit ab.

US-Präsident Donald Trump hat Teheran unterdessen vorgeworfen, die Feuerpause wiederholt missachtet zu haben. «Der Iran hat die Waffenruhe mehrfach verletzt!», schreibt Trump in einem neuen Post auf Truth Social. Details nannte der US-Präsident nicht; sein Post umfasste nur diesen einen Satz. Trump hatte zuvor gesagt, er halte eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran für «sehr unwahrscheinlich», sollte es vor deren Ablauf keine Vereinbarung mit Teheran geben.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Irans Militär zeigte sich bereit für eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen. Das Militär sei einsatzbereit und werde sich nicht überraschen lassen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, Sprachrohr der mächtigen Revolutionsgarden. Neue Ziele seien für eine Rückkehr zum Krieg identifiziert worden. Vom ersten Moment der Wiederaufnahme von Angriffen werde man eine «Hölle» für die Amerikaner und Israelis schaffen, hiess es.

Bundesregierung fordert Iran zu Dialog auf

Im Tauziehen um ein neues Treffen fordert die Bundesregierung von Teheran ein Eingehen auf das Gesprächsangebot der USA. «Wir rufen den Iran jetzt dringend dazu auf, nach Islamabad zu kommen und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verhandeln», sagte Aussenminister Johann Wadephul am Rande eines Treffens mit EU-Kollegen in Luxemburg. Es gebe eine ausgestreckte Hand der Amerikaner, die der Iran im Interesse der eigenen Bevölkerung ergreifen sollte.

Die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, gab sich dem Sender Fox News gegenüber zuversichtlich, dass die USA ein «wirklich gutes Abkommen» schliessen würden. Die USA stünden kurz vor einer Einigung, sagte Leavitt weiter.

Trump: Stehe unter keinerlei Druck

Im Fall des Ablaufens der Waffenruhe hatte Trump erneut mit zerstörerischen Angriffen gedroht. Wegen der verfahrenen Lage insbesondere in der für den Welthandel wichtigen Strasse von Hormus waren die Ölpreise zuletzt wieder deutlich gestiegen. Auch in den USA ist Tanken so teuer wie seit Jahren nicht – im Wahljahr ein heikles Thema für Trump. Der US-Präsident demonstrierte dennoch Gelassenheit: Er stehe unter keinerlei Druck, einen Deal zu erzielen, schrieb er auf Truth Social.

Trump sagt, die iranische Seite habe angerufen und wolle einen Deal. Alex Brandon/AP/dpa

Am Wochenende hatte der Konflikt um die Strasse von Hormus die Spannungen verschärft. Der Iran verkündete am Freitag die Öffnung der Meerenge, nahm diese aber am Samstag wieder zurück. Nach Angaben des US-Militärs haben die USA seit Beginn ihrer eigenen Blockade inzwischen 27 Schiffe angewiesen, umzukehren oder in einen iranischen Hafen zurückzukehren.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete nun, eine Teilnahme an dem «von den USA inszenierten Schauspiel» sei unter anderem an die Aufhebung der Seeblockade in der Strasse von Hormus gebunden. Auch aus pakistanischen Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass die US-Seeblockade zurzeit eine zentrale Hürde ist.

Drohungen am Kriegsschauplatz Libanon

Vor neuen Gesprächen Israels und des Libanons in Washington hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erneut mit der Tötung des Hisbollah-Chefs gedroht. Naim Kassim werde «mit seinem Kopf bezahlen», sagte Katz nach Medienberichten.

Auch während einer Waffenruhe bleibe die Entwaffnung der libanesischen Hisbollah-Miliz das übergreifende Ziel, sagte der Minister nach Angaben des Nachrichtenportals «ynet». Die Hisbollah habe Israel «im Dienste ihrer iranischen Herren angegriffen» und werde dafür den Preis zahlen.

Die Gespräche auf Botschafterebene zwischen Israel und dem Libanon werden laut einem Sprecher des US-Aussenministeriums am Donnerstag in Washington fortgesetzt.

Inmitten einer Welle von Hinrichtungen hat Irans Justiz ein weiteres Todesurteil im Zusammenhang mit den Massenprotesten Anfang Januar vollstreckt. Ein Mann sei im Morgengrauen hingerichtet worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Ihm wurde vorgeworfen, bei den Aufständen eine Moschee in Teheran in Brand gesetzt zu haben.