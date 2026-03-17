Trump drängt Nato zu Hilfe bei Strasse von Hormus – und droht Washington, 16.03.2026: Donald Trump droht Nato: Sollte das Verteidigungsbündnis im Iran-Krieg nicht bei der Sicherung von Öltransporten in der Strasse von Hormus helfen, werde die Nato vor einer «sehr schlechten» Zukunft stehen. Das sagt der US-Präsident in einem kurzen Interview mit der «Financial Times». Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist sehr wichtig für den Transport von Öl und Flüssiggas. Wegen drohender iranischer Angriffe ist er praktisch zum Erliegen gekommen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat einem Militäreinsatz in der Strasse von Hormus bereits zuvor eine Absage erteilt. Für ihn gebe es im Augenblick «keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken». Deutschland sei nicht Teil dieses Kriegs «und wir wollen es auch nicht werden», betonte er. 16.03.2026

Israel hat nach Angriffen der Hisbollah und des Iran Ziele in Teheran und Beirut beschossen. Mehrere Staaten warnen vor einer israelischen Bodenoffensive im Libanon. Und die EU schliesst einen Einsatz vor Irans Küste aus. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Sprecher der iranischen Streitkräfte, Abolfasl Schekartschi, hat den Vereinigten Staaten bei weiteren Angriffen auf die Ölinsel Charg mit Gegenangriffen gedroht.

Die EU wird sich vorerst nicht an einem möglichen Militäreinsatz zur Absicherung von Öl- und Gastransporten durch die Strasse von Hormus beteiligen. Mehr anzeigen

Die USA und Israel haben im Iran bereits Tausende Ziele aus der Luft angegriffen. Und der Krieg geht weiter – genauso wie Teherans Gegenangriffe. Israel verstärkt zudem seinen Einsatz im Libanon.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Dienstag (17.3.) passiert ist.

Iran warnt USA vor weiterem Angriff auf Ölinsel Charg

Der Sprecher der iranischen Streitkräfte, Abolfasl Schekartschi, hat den Vereinigten Staaten bei weiteren Angriffen auf die Ölinsel Charg mit Gegenangriffen gedroht. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim behauptete Schekartschi, dass der Iran die Öl‑ und Gasanlagen aller Staaten attackieren werde, die sich an möglichen Angriffen beteiligen.

Am Samstag hatte das US‐Militär nach Angaben des Regionalkommandos Centcom rund 90 Ziele auf der für den iranischen Ölexport zentralen Insel bombardiert. US‐Präsident Donald Trump warnte zudem, jede Behinderung der Schifffahrt in der Strasse von Hormus werde seine bisherige Zurückhaltung gegenüber der iranischen Ölinfrastruktur auf der Insel beenden.

Satellitenaufnahme der für den iranischen Ölexport zentralen Insel Charg. (14. März 2026) Bild: Keystone/EPA/European Union/Copernicus Sentinel-2 Imagery

Irans Aussenminister Abbas Araghtschi dementierte indes einen Medienbericht über Kontakt mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Sein letzter Austausch mit Witkoff habe vor dem Beginn des Kriegs stattgefunden. Zuvor hatte das Portal Axios unter Berufung auf einen US-Beamten und eine informierte Quelle berichtet, dass zwischen beiden Seiten in den vergangenen Tagen angeblich ein direkter Kommunikationskanal reaktiviert worden sein soll.

«Nicht unser Krieg»: EU schliesst Einsatz vor Irans Küste aus

Die EU wird sich vorerst nicht an einem möglichen Militäreinsatz zur Absicherung von Öl- und Gastransporten durch die Strasse von Hormus beteiligen. «Niemand will sich aktiv in diesen Krieg hineinziehen lassen», sagte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Abend nach Beratungen der Aussenminister der Mitgliedstaaten in Brüssel mit Blick auf die israelischen und amerikanischen Angriffe gegen den Iran. «Das ist nicht unser Krieg.»

Die Frage einer möglichen EU-Beteiligung an der Sicherung der Handelsschifffahrt in der Meerenge zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel war nach Äusserungen von US-Präsident Donald Trump aufgekommen. Dieser hatte europäische Alliierte aufgefordert, einen Beitrag zu leisten. Als eine mögliche Option dafür galt bislang eine Ausweitung der EU-Operation «Aspides». Diese war bereits 2024 für den Schutz der Handelsschifffahrt durch das Rote Meer und den Golf von Aden gestartet worden.

Kallas sagte nun, es gebe keine Bereitschaft unter den Mitgliedstaaten, das Mandat für den Einsatz auf die Strasse von Hormus auszuweiten. Zugleich sei aber der klare Wunsch geäussert worden, die Operation «Aspides» zu stärken. Das Risiko, dass sich die militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen in den Iran-Krieg einmischten, sei real, erklärte sie. Deshalb müsse man wachsam bleiben. Die Huthi-Miliz wird vom Iran unterstützt und hat zuletzt die «volle und unerschütterliche Solidarität» mit Teheran angekündigt.

Das Rote Meer und der sich südlich anschliessende Golf von Aden gelten als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Sie liegen zwischen Nordostafrika und der Arabischen Halbinsel und bilden eine zentrale Verbindung zwischen dem Mittelmeer (über den Suezkanal) und dem Indischen Ozean (über die Meerenge Bab al-Mandab). Die aus dem Jemen agierende Huthi-Miliz attackierte dort bereits in der Vergangenheit immer wieder Handelsschiffe, weshalb diese nun von internationalen Streitkräften eskortiert werden. Deutschland beteiligt sich auch an dem Einsatz, hat derzeit allerdings kein Schiff vor Ort.

Angriffe auf Teheran und Beirut, Israel mobilisiert erneut Reservisten

Israel hat in der Nacht erneut Angriffe auf Ziele im Iran sowie im Libanon geflogen. In der iranischen Hauptstadt Teheran wurde Infrastruktur angegriffen, wie das Militär mitteilte. In der libanesischen Hauptstadt Beirut galten die Angriffe nach israelischen Angaben mehreren Einrichtungen der vom Iran unterstützten Terrororganisation Hisbollah. Nach Angaben der libanesischen staatlichen Nachrichtenagentur NNA waren drei südliche Vororte von Beirut betroffen.

Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, aus dem Iran abgefeuerte Raketen steuerten auf Israel zu. «Abwehrsysteme sind im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen», hiess es. Menschen in den betroffenen Gebieten wurden aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Nach jeweils kurzer Zeit wurde der Raketenalarm wieder aufgehoben und Entwarnung gegeben.

Die Hisbollah hat in der Nacht mehrere Angriffe auf israelische Truppen im Südlibanon gemeldet. Das israelische Militär kündigte indes die Ausweitung des Einsatzes von Bodentruppen in der Region an. Die Armee mobilisiere weitere Reservisten, sagte Sprecher Effie Defrin. Gegenwärtig seien bereits mehr als 100'000 Reservesoldaten an allen Fronten im Einsatz. Im Libanon nimmt die Sorge vor einer gross angelegten Bodeninvasion Israels mit anschliessender Besatzung zu.

Mehrere Staaten haben Israel vor einem solchen Schritt gewarnt. «Eine signifikante israelische Bodenoffensive hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen», teilten die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Kanadas und des Vereinigten Königreichs mit. Die Länder verurteilten auch die Entscheidung der Hisbollah, sich Irans Angriffen auf Israel anzuschliessen.