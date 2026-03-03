  1. Privatkunden
Vorgänger am Samstag getötet Iranischer Verteidigungsminister stirbt einen Tag nach Amtsantritt

Dominik Müller

3.3.2026

War nur kurz im Amt: Der neue iranische Verteidigungsminiter Seyed Majid Eb Al-Reza soll tot sein.
War nur kurz im Amt: Der neue iranische Verteidigungsminiter Seyed Majid Eb Al-Reza soll tot sein.
X

Kaum im Amt, soll er bereits tot sein: Seyed Majid Eb Al-Reza, erst seit Montag iranischer Verteidigungsminister, ist laut israelischen Medien bei einem Angriff ums Leben gekommen.

Dominik Müller

03.03.2026, 14:50

03.03.2026, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der iranische Verteidigungsminister Seyed Majid Eb Al-Reza soll laut israelischen Medien kurz nach seinem Amtsantritt bei einem Angriff getötet worden sein.
  • Sein Vorgänger Amir Nasirzadeh ist am Samstag bei Angriffen ums Leben gekommen.
  • Neben den beiden Verteidigungsministern wurden seit Samstag weitere hochrangige iranische Führungspersonen getötet.
Mehr anzeigen
Angriff auf den Iran. Israel soll iranischen Expertenrat bombardiert haben

Angriff auf den IranIsrael soll iranischen Expertenrat bombardiert haben

Erst am Montag trat Seyed Majid Eb Al-Reza sein Amt als iranischer Verteidigungsminister an, nachdem sein Vorgänger Amir Nasirzadeh Berichten zufolge am Samstag bei US-amerikanisch-israelischen Angriffen getötet worden sein soll. Nun soll auch Eb Al-Reza einem Angriff zum Opfer gefallen sein, berichten israelische Medien. Die Meldung liess sich bis anhin nicht unabhängig verifizieren.

Über Eb Al-Reza sind aufgrund seiner kurzen Amtsdauer so gut wie keine Information bekannt. Anders bei seinem Vorgänger Nasirzadeh: Dieser begann seine Laufbahn als Pilot iranischer Kampfflugzeuge, stieg dann zum Chef der Luftstreitkräfte auf und wurde 2024 zum Verteidigungsminister. Im Sommer hatte er die USA noch vor Angriffen gewarnt: «Wenn uns ein Konflikt auferlegt wird, sind alle US-Stützpunkte in unserer Reichweite und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen», so Nasirzadeh.

Nebst den beiden Verteidigungsministern sind im Iran bereits mehrere hochrangige Politiker getötet worden – allen voran Staatsoberhaupt Ali Chamenei. Unter den Todesopfern sind auch der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mussawis und der Anführer der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur.

Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen. Inzwischen hat der Krieg nicht nur die Golfstaaten, sondern auch den Libanon erfasst. Nachdem Israel von dort aus mit Raketen beschossen worden war, wurden bei israelischen Gegengriffen auf die Hisbollah-Miliz nach Angaben der Regierung in Beirut 52 Menschen getötet und 154 verletzt.

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Zwischen Theokratie und Republik – So funktioniert Irans Machtapparat – und was jetzt auf dem Spiel steht

Der Tod des Obersten Führers Ali Chamenei erschüttert das Machtzentrum der Islamischen Republik. Doch wie funktioniert dieses einzigartige System aus Wahlen, Wächterrat und religiöser Letztentscheidung überhaupt?

02.03.2026

