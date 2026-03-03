Iranischer Verteidigungsminister stirbt einen Tag nach Amtsantritt

Erst am Montag trat Seyed Majid Eb Al-Reza sein Amt als iranischer Verteidigungsminister an, nachdem sein Vorgänger Amir Nasirzadeh Berichten zufolge am Samstag bei US-amerikanisch-israelischen Angriffen getötet worden sein soll. Nun soll auch Eb Al-Reza einem Angriff zum Opfer gefallen sein, berichten israelische Medien. Die Meldung liess sich bis anhin nicht unabhängig verifizieren.
🇮🇷 Der nach seinem getöteten Vorgänger gestern zum neuen iranischen Verteidigungsminister ernannte Majid ibn al-Reza wurde heute getötet. #Iranpic.twitter.com/RkgmTci4sn
Über Eb Al-Reza sind aufgrund seiner kurzen Amtsdauer so gut wie keine Information bekannt. Anders bei seinem Vorgänger Nasirzadeh: Dieser begann seine Laufbahn als Pilot iranischer Kampfflugzeuge, stieg dann zum Chef der Luftstreitkräfte auf und wurde 2024 zum Verteidigungsminister. Im Sommer hatte er die USA noch vor Angriffen gewarnt: «Wenn uns ein Konflikt auferlegt wird, sind alle US-Stützpunkte in unserer Reichweite und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen», so Nasirzadeh.
Nebst den beiden Verteidigungsministern sind im Iran bereits mehrere hochrangige Politiker getötet worden – allen voran Staatsoberhaupt Ali Chamenei. Unter den Todesopfern sind auch der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mussawis und der Anführer der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur.
🔴ELIMINATED: IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership:
Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.
Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen. Inzwischen hat der Krieg nicht nur die Golfstaaten, sondern auch den Libanon erfasst. Nachdem Israel von dort aus mit Raketen beschossen worden war, wurden bei israelischen Gegengriffen auf die Hisbollah-Miliz nach Angaben der Regierung in Beirut 52 Menschen getötet und 154 verletzt.
