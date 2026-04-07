  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Drohungen Irans Armee weist Trumps «arrogante Rhetorik» zurück

SDA

7.4.2026 - 02:02

Präsident Donald Trump verlässt den Raum, nachdem er mit Reportern während einer Pressekonferenz im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus gesprochen hat. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Präsident Donald Trump verlässt den Raum, nachdem er mit Reportern während einer Pressekonferenz im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus gesprochen hat. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Keystone

Irans Militärführung hat die Warnungen von US-Präsident Donald Trump vor einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke des Landes als «arrogante Rhetorik und haltlose Drohungen» abgetan.

Keystone-SDA

07.04.2026, 02:02

07.04.2026, 09:16

Trump sei «wahnhaft», sagte der Sprecher der Khatam-al-Anbiya-Kommandozentrale, Ebrahim Zolfaqari, laut Staatsmedien. Die «rüde, arrogante Rhetorik und haltlosen Drohungen des wahnhaften US-Präsidenten» würden die Angriffe gegen die «amerikanischen und zionistischen Feinde» nicht stoppen, wurde der Militärsprecher zitiert.

Trump hatte dem Iran kurz zuvor mit einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke binnen weniger Stunden nach Ablauf seines jüngsten Ultimatums gedroht. Die USA könnten innerhalb von vier Stunden eine «völlige Zerstörung» herbeiführen, sagte der Präsident im Weissen Haus. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtigen Strasse von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab.

Meistgelesen

Was Trump mit dem Schweizer Reiseverhalten macht
TGV kollidiert mit Militärlastwagen – Lokführer stirbt, 27 Verletzte
Irans oberster Führer soll in kritischem Zustand sein

Videos aus dem Ressort

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften sie.

15.01.2026

Gericht stoppt Trumps Medienzensur: Pentagon verliert gegen «New York Times»

Gericht stoppt Trumps Medienzensur: Pentagon verliert gegen «New York Times»

Washington, 21. März 2026: Ein wichtiger Sieg für die Pressefreiheit in den USA. Präsident Donald Trump und seine Regierung erlitten eine juristische Niederlage gegen Medien wie die «New York Times». Ein Bundesrichter in Washington erklärte die vom Pentagon vor einem halben Jahr eingeführten Regelverschärfungen für Journalisten als verfassungswidrig.

24.03.2026

Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht

Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht

Geplante Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland – unter diesem schweren Verdacht stehen drei Männer, gegen die am Dienstag in Stuttgart der Prozess begonnen hat. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes gehandelt zu haben. Ziel sollen Brandanschläge auf Transportwege eines Paketdienstleisters gewesen sein. Ein Verdächtiger wurde im Kanton Thurgau verhaftet.

20.03.2026

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Gericht stoppt Trumps Medienzensur: Pentagon verliert gegen «New York Times»

Gericht stoppt Trumps Medienzensur: Pentagon verliert gegen «New York Times»

Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht

Anschläge auf Güterverkehr geplant: Mutmassliche Russland-Agenten vor Gericht

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tödlicher Unfall in Niedersachsen (D). Flugzeug stürzt direkt nach dem Start ab – Pilot stirbt

Tödlicher Unfall in Niedersachsen (D)Flugzeug stürzt direkt nach dem Start ab – Pilot stirbt

Nicht regierungsfähig. Irans oberster Führer soll in kritischem Zustand sein

Nicht regierungsfähigIrans oberster Führer soll in kritischem Zustand sein

Tragödie in Frankreich. TGV kollidiert mit Militärlastwagen – Lokführer stirbt, 27 Verletzte

Tragödie in FrankreichTGV kollidiert mit Militärlastwagen – Lokführer stirbt, 27 Verletzte