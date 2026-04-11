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Gesicht entstellt und Bein verloren Hinweise auf schwere Verletzung Chameneis verdichten sich

Oliver Kohlmaier

11.4.2026

Frauen halten Plakate des neuen iranischen Staatsoberhaupts Modschtaba Chamenei hoch. Einen öffentlichen Auftritt Chameneis gab es seit seiner Amtseinführung nicht.
Frauen halten Plakate des neuen iranischen Staatsoberhaupts Modschtaba Chamenei hoch. Einen öffentlichen Auftritt Chameneis gab es seit seiner Amtseinführung nicht.
Vahid Salemi/AP/dpa

Die Hinweise auf eine schwere Verletzung von Irans oberstem Führer Chamenei verdichten sich. Die Aussagen von drei Insidern decken sich weitgehend mit jenen von US-Verteidigungsminister Hegseth.

Redaktion blue News

11.04.2026, 21:24

11.04.2026, 22:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Einem Medienbericht zufolge soll Irans oberster Führer bei jenem Luftangriff, bei dem sein Vorgänger und Vater getötet wurde, schwer verletzt worden sein.
  • Demnach erlitt Modschtaba Chamenei schwere Verletzungen im Gesicht sowie an einem oder zwei Beinen.
  • Seit seiner Amtseinführung ist Chamenei nicht öffentlich aufgetreten.
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Die Hinweise auf eine mögliche schwere Verletzung von Irans oberstem Führer erhärten sich. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Quellen berichtet, soll Modschtaba Chamenei bei jenem Angriff schwer verletzt worden sein, bei dem sein Vorgänger und Vater getötet wurde.

Demnach wurde Chamenei bei dem Angriff auf das Gelände des Obersten Führers im Zentrum von Teheran im Gesicht entstellt, zudem erlitt er eine schwere Verletzung an einem oder beiden Beinen. Derzeit erhole sich Chamenei von seinen schweren Verletzungen.

Laut zwei der drei Quellen nimmt Chamenei jedoch per Telefonkonferenz an Besprechungen mit hochrangigen Beamten teil und ist an Entscheidungen zu wichtigen Themen wie dem Krieg und den Verhandlungen mit Washington beteiligt.

Chameneis Aufenthaltsort, sein genauer Gesundheitszustand und seine Regierungsfähigkeit sind für die Öffentlichkeit nach wie vor weitgehend ein Rätsel, da seit dem Luftangriff und seiner anschliessenden Ernennung zum Nachfolger seines Vaters am 8. März weder Fotos noch Video- oder Audioaufnahmen von ihm veröffentlicht wurden.

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Hegseth: «Verwundet und wahrscheinlich entstellt»

Es gibt keine offizielle iranische Stellungnahme zum Ausmass von Chameneis Verletzungen. Ein Nachrichtensprecher im staatlichen Fernsehen bezeichnete ihn jedoch nach seiner Ernennung zum Obersten Führer als «janbaz» – ein Begriff, der für im Krieg schwer Verwundete verwendet wird.

Die Berichte über Chameneis Verletzungen stimmen mit einer Erklärung des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth vom 13. März überein, in der er sagte, der oberste Führer sei «verwundet und wahrscheinlich entstellt». Eine mit den Einschätzungen der US-Geheimdienste vertraute Quelle teilte Reuters zudem mit, dass Chamenei vermutlich ein Bein verloren habe.

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