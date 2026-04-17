  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Finger am Abzug» Irans Revolutionsgarden richten scharfe Warnung an USA und Israel

SDA

17.4.2026 - 10:54

ARCHIV – Kadetten der iranischen Revolutionsgarden marschieren während einer jährlichen Militärparade. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
ARCHIV – Kadetten der iranischen Revolutionsgarden marschieren während einer jährlichen Militärparade. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
Keystone

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet.

Keystone-SDA

17.04.2026, 10:54

17.04.2026, 11:00

In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung betonten die Elitestreitkräfte ihre Bereitschaft, auf jede militärische Bedrohung mit «verheerenden und tödlichen Schlägen» zu reagieren.

Weiter hiess es, man sei mit «fester Entschlossenheit, wachsamen Augen, eisernem Willen und dem Finger am Abzug» bereit, auf jede Bedrohung durch die USA, Israel und deren Verbündete zu reagieren.

Die Rhetorik folgt einem bekannten Muster der Revolutionsgarden zu militärischen Gedenktagen, gewinnt jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage an Bedeutung.

Im Iran-Krieg gilt seit dem 8. April eine Waffenruhe, die am 22. April endet. International wird unter Führung Pakistans versucht, eine dauerhafte Vereinbarung zu erzielen. Zu den zentralen Streitpunkten gehören das iranische Atomprogramm, die Sicherheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus sowie die iranische Unterstützung für proiranische Milizen wie die libanesische Hisbollah.

Meistgelesen

Ex-Skistar baut Ferienresort im Wallis
Schau, Michelle, was dein Neuer alles kann – wer ist Giulio Berruti wirklich?
JD Vance als Karikatur eines amerikanischen Vizepräsidenten
Schweizer Schiffe boykottieren jetzt Konstanz
Greenes Kinder bedroht – so reagiert Trump +++ Pentagon forciert angeblich Kuba-Pläne

Mehr aus dem Ressort

Grossbritannien. Britischer Premier mit Rücktrittsforderungen konfrontiert

GrossbritannienBritischer Premier mit Rücktrittsforderungen konfrontiert

Pakistan. Islamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor

PakistanIslamabad bereitet sich auf weitere Verhandlungsrunde vor

Erst Corona, dann Krieg. Deutsche Wirtschaft in längster Krise seit Jahrzehnten

Erst Corona, dann KriegDeutsche Wirtschaft in längster Krise seit Jahrzehnten