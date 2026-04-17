ARCHIV – Kadetten der iranischen Revolutionsgarden marschieren während einer jährlichen Militärparade. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa Keystone

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet.

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In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung betonten die Elitestreitkräfte ihre Bereitschaft, auf jede militärische Bedrohung mit «verheerenden und tödlichen Schlägen» zu reagieren.

Weiter hiess es, man sei mit «fester Entschlossenheit, wachsamen Augen, eisernem Willen und dem Finger am Abzug» bereit, auf jede Bedrohung durch die USA, Israel und deren Verbündete zu reagieren.

Die Rhetorik folgt einem bekannten Muster der Revolutionsgarden zu militärischen Gedenktagen, gewinnt jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage an Bedeutung.

Im Iran-Krieg gilt seit dem 8. April eine Waffenruhe, die am 22. April endet. International wird unter Führung Pakistans versucht, eine dauerhafte Vereinbarung zu erzielen. Zu den zentralen Streitpunkten gehören das iranische Atomprogramm, die Sicherheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus sowie die iranische Unterstützung für proiranische Milizen wie die libanesische Hisbollah.