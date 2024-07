Irische Flugbegleiterin in Dubai wegen Suizidversuchs angeklagt

Die Flugbegleiterin Tory Towey soll wegen Suizidversuchs verurteilt werden. Detained In Dubai

Die Irin Tori Towey darf Dubai nicht verlassen, nachdem sie Opfer häuslicher Gewalt wurde. Jetzt droht ihr wegen Alkoholkonsums und Selbstmordversuchs sogar eine lange Haftstrafe.

Eine Irin ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wegen versuchten Selbstmordes und Alkoholkonsums angeklagt. Der Reisepass wurde eingezogen, damit kann die 28-jährige Flugbegleiterin Tory Towey nicht in ihr Heimatland fliegen. Towey wohnt zurzeit in einem gemieteten Haus bei ihrer Mutter Caroline, die zu ihrer Tochter gereist ist.

Jetzt droht ihr eine längere Haftstrafe in Dubai, obwohl sie nach einem tätlichen Angriff ihres Mannes zu Hause nur knapp dem Tod entkommen ist. Menschenrechtsaktivisten berichten, dass sie das Land im Nahen Osten verlassen wollte, nachdem sie wegen schwerer Prellungen und anderer Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden war, aber daran gehindert wurde.

Dazu zitiert der «Mirror» Mary Lou McDonald, Vorsitzende der irischen Partei Sinn Fein: «Nach einer besonders schweren Schlägerei, bei der ihr Mann wiederholt versucht hat, ihr den Arm zu brechen, ist Tori nach oben geflohen und hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Tori muss sich nun in Dubai wegen versuchten Selbstmords und Alkoholmissbrauchs verantworten.»

Die Kampagnengruppe Detained in Dubai warnte, dass Tori nun eine lange Haftstrafe in einem Gefängnis droht, das für «Menschenrechtsverletzungen und Folter» berüchtigt ist.

Irische Regierung handelt schnell

Die Oppositionsführerin McDonald hatte den erschütternden Fall nach einem Gespräch mit Tori zur Sprache gebracht und das irische Parlament darüber informiert. Der irische Premierminister Simon Harris versprach daraufhin, «einzugreifen und zu sehen, wie wir eine irische Bürgerin» unter «entsetzlichen Umständen» unterstützen können.

Wohl mit Erfolg, wie die BBC schreibt, denn Radha Stirling, die die Gruppe «Detained in Dubai» leitet, sagte, sie habe mit Tory Towey gesprochen, und dass «die Dinge sich zu bewegen scheinen».

«Die irische Regierung hat in Rekordzeit gehandelt. Normalerweise kommen sie nicht so schnell zusammen», sagte Stirling. Eile ist auch geboten, denn der Fall soll am 18. Juli vor Gericht verhandelt werden.