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Tragödie während Wettkampf Triathletin ertrinkt bei Ironman im See

Sven Ziegler

20.4.2026

Mara Flávia Araújo stirbt beim Ironman in Texas.
Mara Flávia Araújo stirbt beim Ironman in Texas.
Instagram / Maraflavia

Beim Ironman Texas kommt es zu einem tragischen Vorfall: Eine 38-jährige Triathletin verschwindet während der Schwimmdisziplin im Wasser. Stunden später wird sie tot geborgen.

Redaktion blue News

20.04.2026, 14:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 38-jährige Triathletin ist beim Ironman Texas während der Schwimmdisziplin ums Leben gekommen.
  • Die Athletin verschwand im Lake Woodlands und wurde später leblos geborgen.
  • Die genaue Todesursache ist unklar, Hinweise deuten auf gesundheitliche Probleme hin.
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Es sind tragische Szenen, die sich beim Ironman Texas nahe Houston abgespielt haben. Die Brasilianerin Mara Flávia Araújo startet am frühen Morgen zur Schwimmdisziplin – doch sie kommt nie im Ziel an.

Die erste Disziplin des Wettkampfs führt über 3,9 Kilometer durch den Lake Woodlands. Während des Rennens verschwindet die 38-Jährige plötzlich im Wasser. Einsatzkräfte schlagen Alarm, nachdem eine Teilnehmerin vermisst wird.

Die Feuerwehr beginnt laut lokalen Medien umgehend mit der Suche. Die Bedingungen sind schwierig, das Wasser ist trüb und die Sicht schlecht.

Erst mithilfe technischer Ausrüstung entdecken die Retter die Athletin mehrere Stunden später rund drei Meter unter der Wasseroberfläche. Gegen 9.30 Uhr wird sie geborgen. Für die 38-Jährige kommt jedoch jede Hilfe zu spät.

Ursache weiterhin unklar

Warum die erfahrene Triathletin im Wasser unterging, ist derzeit noch offen. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.

Die Wassertemperatur lag bei rund 23 Grad und damit im üblichen Bereich für einen solchen Wettkampf. Hinweise aus dem Umfeld deuten jedoch darauf hin, dass Araújo vor dem Rennen gesundheitlich angeschlagen gewesen sein könnte.

Tod von Brasilanerin beim Ironman Texas: Veranstalter tief betroffen

Ein Bekannter sagte laut Bericht, man habe ihr geraten, nicht zu starten. Sie habe jedoch darauf bestanden, dass es ihr gut gehe.

Die Organisatoren des Ironman Texas reagieren bestürzt auf den Vorfall. Man sei «tief traurig» über den Tod der Teilnehmerin und spreche der Familie ihr Mitgefühl aus.

Auch Angehörige bestätigen den Tod der Athletin. Araújo hatte erst vor wenigen Jahren mit dem Triathlon begonnen, nachdem sie gesundheitliche Herausforderungen überwunden hatte.

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