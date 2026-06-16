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Ischinger warnt nach Iran-Deal «Schadenfreude über Trump ist falsch»

SDA

16.6.2026 - 09:21

ARCHIV – Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), spricht mit Mitarbeitern vor der Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa
ARCHIV – Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), spricht mit Mitarbeitern vor der Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Keystone

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran vor Häme gegenüber Donald Trump. Zwar hätten die USA ihre Ziele im Krieg offenbar nicht vollständig erreicht, doch Schadenfreude sei fehl am Platz.

Keystone-SDA

16.06.2026, 09:21

16.06.2026, 10:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wolfgang Ischinger hält Schadenfreude über US-Präsident Donald Trump nach dem Iran-Abkommen für unangemessen.
  • Das Ziel, den Iran an einer militärischen Nuklearfähigkeit zu hindern, teile Europa grundsätzlich mit den USA.
  • Gleichzeitig zeigt sich der Sicherheitsexperte skeptisch, ob das geplante Abkommen langfristig Stabilität und Frieden in der Region bringen wird.
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Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vor Schadenfreude gegenüber US-Präsident Donald Trump gewarnt. Auch wenn die USA mit dem Krieg «eigentlich erstrebenswerte Ziele» nicht erreicht hätten, sei «jede Schadenfreude abwegig und falsch» sagte Ischinger im RBB-Inforadio.

«Dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, eine militärische Nuklearfähigkeit aufzubauen, dieses Ziel teilen wir natürlich mit den USA», sagte Ischinger. «Also bitte nicht ein Tag der Schadenfreude, sondern ein Tag möglicher Sorge, dass die USA mit diesem Krieg leider anscheinend weniger erreicht haben als wünschenswert gewesen wäre», so Ischinger weiter. Er sei skeptisch, ob das vereinbarte Rahmenabkommen Stabilität und Frieden für die Region sowie eine Einhegung des Iran bringen werde.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran in der Nacht auf Montag auf ein Rahmenabkommen hin zu einem Kriegsende verständigt, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. US-Präsident Trump steht in der Kritik, dass er den Krieg ausgelöst, seine Ziele aber nicht erreicht habe.

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