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«An der Bevölkerung rächen» Angst der Iraner vor der Zukunft in ihrem Land

dpa

28.3.2026 - 19:40

Immer wieder führen die USA und Israel in Teheran Militärschläge durch. (Archivbild)
Immer wieder führen die USA und Israel in Teheran Militärschläge durch. (Archivbild)
Bild: Vahid Salemi/AP/dpa

Zum Beginn des Krieges forderte US-Präsident Trump die Iraner zum Sturz ihrer Führung auf. Jetzt stellt er Verhandlungen in Aussicht. Viele Iraner fürchten, dass ein Abkommen ihre Lage am Ende noch verschlimmern könnte.

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DPA, Redaktion blue News

28.03.2026, 19:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit dem 28. Februar erschüttern und beschädigen tägliche Explosionen Häuser in Teheran durch Angriffe Israels und den USA.
  • Viele Bewohner sind ihrer Existenzgrundlage beraubt, haben ihre Wohnungen durch Bomben verloren und blicken voller Sorge in die Zukunft.
  • Die Nachrichtenagentur AP hat mit Menschen in verschiedenen Teilen des Landes zu ihrer Lage gesprochen.
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Als vor einem Monat die ersten Bomben in Teheran einschlugen, hatten viele Iraner bereits kaum noch Hoffnung. Sie litten unter einer am Boden liegenden Wirtschaft und trauerten um die massenhaft getöteten Demonstranten, die ihren Unmut darüber auf die Strasse getragen hatten.

Nun versuchen sie, irgendwie durch einen Krieg zu kommen, dessen Ende sich nicht abzeichnet. Viele sind ihrer Existenzgrundlage beraubt, haben ihre Wohnungen durch Bomben verloren und stehen wegen der Explosionen unter Dauerstress. Und sie fragen sich, wo all das hinführt: zur Zerstörung ihres Landes, dem chaotischen Sturz der Theokratie, oder deren Überleben – angeschlagen, aber noch radikaler.

Seit dem 28. Februar erschüttern und beschädigen tägliche Explosionen Häuser – nah, fern und unvorhersehbar. Unternehmen kämpfen ums Überleben. Die iranische Regierung hat Verbindungen zum globalen Internet fast vollständig gekappt. Auch die Kommunikation im Inland ist erschwert. Das Trauma des Krieges legt sich über den kaum verarbeiteten Schock vom Januar, als die Sicherheitskräfte die grössten Proteste seit Jahren mit Waffengewalt niederschlugen, Tausende töteten und Zehntausende einsperrten.

Videos zeigen apokalyptische Szenen über Teheran

Videos zeigen apokalyptische Szenen über Teheran

Israel hat in der Nacht mehrere Öllager in Teheran bombardiert. Videos aus der iranischen Hauptstadt zeigen apokalyptische Szenen.

08.03.2026

Die Nachrichtenagentur AP hat mit Menschen in verschiedenen Teilen des Landes gesprochen, um einen Monat nach dem Beginn der US-israelischen Angriffe eine Bestandsaufnahme zu machen. Die meisten wollten anonym bleiben.

«Inzwischen alles Schlechte erlebt»

«Ich glaube, wir haben inzwischen alles Schlechte erlebt, was möglich ist», sagt eine Designerin aus Teheran. Die 26-Jährige, die eine Fabrik für Ledermode betreibt, sagt, ihr Geschäft habe ohnehin schon kurz vor der Schliessung gestanden. Wenn die Wirtschaftslage schlecht sei, seien verzichtbare Waren das erste, was aus den Einkaufswagen verschwinde. Einen Grossteil ihres Umsatzes generiert sie online. Aber der Internetausfall habe ihre ohnehin kleinen Verkäufe praktisch auf null sinken lassen.

Seit den Protesten im Januar lebt sie von Erspartem. Und die gewaltsame Niederschlagung hat sie so sehr bedrückt, dass sie nicht zur Arbeit zurückkehren konnte.

Ein Muster in den Luftangriffen erkennen

Die ständigen Luftangriffe prägen den Alltag in Teheran. Ein Ingenieur aus der Hauptstadt versucht, in ihnen ein Muster zu erkennen: Gibt es Zeiten, in denen es sicherer ist? Neulich erschütterte eine Detonation sein Haus, während er Gäste hatte. Sie kletterten aufs Dach und versuchten, herauszufinden, wo die Bombe eingeschlagen war.

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Er glaubt, dass die Angriffe inzwischen seltener geworden sind. Aber er hält auch für möglich, dass sich nur seine Wahrnehmung verändert hat – ein Effekt der Gewöhnung. Wenn Angehörige oder Freunde auf die Strasse gehen, hat er Angst um sie. Vor dem Krieg hatte er ein Jobangebot. Ob es noch gilt, weiss er nicht. Bald, sagt er, werde vielen das Geld ausgehen, um Rechnungen und Miete zu bezahlen.

Staatsbedienstete, die einen Grossteil der Erwerbstätigen ausmachen, bekommen weiter Gehalt. Private Unternehmen und Geschäfte haben Schwierigkeiten, ihre Angestellten zu bezahlen, weil sie tagelang geschlossen bleiben oder ihre Öffnungszeiten reduzieren.

Viele flüchten in den Norden

Viele Iranerinnen und Iraner sind in den Norden geflüchtet, in dem der Krieg bislang nur wenige Spuren hinterlassen hat. In Rascht, der Hauptstadt der Provinz Gilan, hat die hohe Zahl der Ankömmlinge aus anderen Landesteilen die örtlichen Ressourcen stark belastet.

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Ein Arzt eines Kinderkrankenhauses berichtet, die Zahl der Patienten habe sich fast verdoppelt. Medikamente würden knapp. Familien müssten inzwischen Antibiotika oder Infusionsflüssigkeiten selbst auf dem Markt besorgen.

Wegen der Internetausfälle hat er Schwierigkeiten, die Krankengeschichten seiner Patienten nachzuvollziehen oder Dosierungen online zu prüfen. Auch seine private Dokumentation von Opferzahlen bei der Niederschlagung der Proteste habe er einstellen müssen, weil Zeugen nicht erreichbar seien und die Online-Datenbank nicht funktioniere.

Angst vor der Zukunft

Die Behörden organisieren weiter Sympathiekundgebungen für die Regierung. Die paramilitärische Basidsch-Miliz hat ihre Patrouillen ausgeweitet, obwohl sie selbst ein Ziel von Luftangriffen ist.

Der Ingenieur aus Teheran sagt, Jahrzehnte der Misswirtschaft hätten dem Volk stark zugesetzt. Aber das sei keine Rechtfertigung für die Angriffe. Er ist empört über die Schäden an der Infrastruktur, die Dezimierung der militärischen Fähigkeiten und die Opfer.

Zum Beginn des Krieges forderte US-Präsident Donald Trump die Iraner zum Sturz ihrer Führung auf. Jetzt sagt er, er verhandele mit hochrangigen Vertretern des Landes, die angeblich darum betteln, ein Abkommen zu schliessen. Um wen es sich dabei handeln soll, verrät er nicht. Teheran bestreitet, dass es solche Gespräche gebe.

Einige Iraner fürchten, dass der Krieg eine zwar geschwächte, aber noch repressivere Islamische Republik hervorbringen wird. Eine Frau zwischen 40 und 50 Jahren sagt, sie habe mehr Angst vor Verhandlungen als vor dem Krieg. «So weit ist es gekommen. Wir sind bereit, den Krieg zu ertragen, in der Hoffnung, von ihnen befreit zu werden.»

Der Arzt in Rascht sieht den Krieg als «letzte Möglichkeit», die regierenden Kleriker loszuwerden. Aber er zweifelt daran, wie dieser geführt wird. Wenn die USA jetzt ein Abkommen schlössen, werde das die Theokratie nur festigen. «Wir haben jetzt eine Islamische Republik auf Steroiden», sagt er. «Wir befürchten, dass sie sich an der Bevölkerung rächen werden, die sie sehr offen als inneren Feind betrachten.»

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Seit dem Wochenende steht – unter anderem – Dubai unter Beschuss des Irans. Der Schweizer Benjamin Eisenring lebt seit mehreren Jahren in der Stadt. Er war an einer Party, als er die ersten Raketen am Himmel sah. Er berichtet über die Lage vor Ort.

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