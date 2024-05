Fast alle Schulen Zyperns sind wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Bild: Takis Tsafos/dpa

Zypern ist in das Visier von Islamisten geraten: Wegen einer Bombendrohung wurden fast alle Schulen des Landes evakuiert. Woher die E-Mails, die sich auf die Scharia berufen, stammen, ist unklar.

Schulen in Zypern befinden sich im Ausnahmezustand: Unbekannte haben mit Bombenanschlägen und einer Gewaltserie gedroht. «Wir werden euch in eurem Blut ertränken», heisst es in den anonymen E-Mails, die an einen Grossteil der Schulen und vereinzelte Kindergärten der Inselrepublik geschickt wurden.

Als Vorsichtsmassnahme wurden fast alle Schulen des Landes evakuiert, viele Eltern hatten ihre Kinder bereits selbst abgeholt.

Die E-Mails stammen mutmasslich aus dem islamistischen Milieu: Die Verfasser berufen sich auf die Scharia und forderten die Bestrafung aller Ungläubigen.

Herkunft der E-Mails unklar

Besonders auffällig an dem Drohschreiben ist, dass es in ziemlich schlechtem Griechisch verfasst wurde. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Online-Übersetzung handelt.

Von wo aus die E-Mails verschickt wurden, ist unklar. Innenministerium und Sicherheitsbehörden haben Experten damit beauftragt, deren Herkunft ausfindig zu machen.

Die EU-Republik Zypern pflegt freundliche Beziehungen zu den meisten arabischen Ländern, aber auch zu Israel. Im Zuge des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat die Regierung zahlreiche Hilfsgüter an Leidtragende im Gazastreifen schicken lassen.