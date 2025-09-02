  1. Privatkunden
«Ihr wird es leidtun» Muss Greta Thunberg in den israelischen Terror-Knast?

Dominik Müller

2.9.2025

Aktivistin Greta Thunberg während einer Pressekonferenz vor der Verabschiedung der Global Sumud Flotilla in Barcelona.
Aktivistin Greta Thunberg während einer Pressekonferenz vor der Verabschiedung der Global Sumud Flotilla in Barcelona.
Kike Rincón/EUROPA PRESS/dpa

Greta Thunberg nimmt erneut an einer Hilfsaktion für Gaza teil – und sieht sich nun Drohungen der israelischen Regierung ausgesetzt. Ein Minister fordert ihre Inhaftierung unter Terrorgesetzen.

Dominik Müller

02.09.2025, 10:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Hilfsflotte für Gaza mit über 20 Booten startete am Sonntag von Barcelona aus, musste jedoch wegen schlechten Wetters zunächst zurückkehren. Auch Greta Thunberg ist an Bord.
  • Die «Global Sumud Flotilla» will die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen.
  • Israel reagiert scharf auf Thunbergs Beteiligung und erwägt laut Medienberichten, sie und andere Aktivisten unter verschärften Bedingungen in Gefängnissen zu inhaftieren.
Mehr anzeigen

Am Sonntagnachmittag war eine neue Gaza-Hilfsflotte aus dem Hafen von Barcelona in See gestochen. Das Ziel: Die «Global Sumud Flotilla» will die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen.

Bereits am gestrigen Montag mussten die gut 20 Boote allerdings wegen schlechten Wetters wieder in den Hafen der nordostspanischen Metropole zurückkehren.

«Aufgrund unsicherer Wetterbedingungen haben wir eine Probefahrt durchgeführt und sind dann in den Hafen zurückgekehrt, um den Sturm vorbeiziehen zu lassen», hiess es unter anderem auf Instagram. Am Montagabend verliessen die Schiffe erneut den Hafen der spanischen Metropole.

Greta Thunberg mit an Bord

An Bord ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie war zuletzt mit einer Solidaritätsaktion an Bord der «Madleen» gescheitert. Israelische Soldaten enterten das Schiff am 9. Juni 2025 rund 200 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens und brachten sie in den israelischen Hafen Aschdod. Thunberg und weitere Aktivisten wurden danach ausgewiesen.

Auf die erneute Aktion Thunbergs reagiert Israel mit scharfer Kritik. Gemäss der israelischen Zeitung «Israel Hayom» arbeitet Israels nationaler Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir an einem konkreten Plan, wie mit Thunberg und den anderen Aktivisten verfahren werden soll.

Laut dem Bericht soll Ben-Gvir Premierminister Netanyahu vorschlagen, die prominente Schwedin und ihre Mitstreiter in die Gefängnisse Ktzi’ot und Damon zu überstellen. Dort gelten «terroristische Haftbedingungen».

«Es wird ihnen leidtun»

«Nach einigen Wochen in Ktzi’ot und Damon wird es ihnen leidtun, dass sie überhaupt hierhergekommen sind. Wir müssen ihnen den Appetit auf weitere Versuche nehmen», wird ein Vertrauter Ben-Gvirs von «Israel Hayom» zitiert. Thunberg solle als Terroristin eingestuft werden.

Israel hat in der Vergangenheit Versuche von Aktivisten, die Seeblockade vor dem Gazastreifen zu durchbrechen, stets verhindert. Zuletzt schlug im Juli der Versuch eines italienischen Schiffes fehl.

Die «Global Sumud Flotilla» will die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Sie ist nach Angaben der Organisatoren die bisher grösste Aktion ihrer Art. «Sumud» heisst auf Arabisch Standhaftigkeit.

Video aus dem Ressort

Thunberg fährt erneut Richtung Gaza

Thunberg fährt erneut Richtung Gaza

Das Boot mit der schwedischen Aktivistin und Dutzenden weiteren an Bord ist Teil einer Hilfsflotte, mit der Israels Seeblockade durchbrochen werden soll. Mit einer ähnlichen Aktion war Thunberg im Juni gescheitert.

01.09.2025

